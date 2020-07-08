Сахарорафинадный комбинат окажет финансовую помощь «Слуцку»

«Слуцк» и Слуцкий сахарорафинадный комбинат подписали договор об оказании клубу безвозмездной спонсорской помощи. Об этом сообщает «Прессбол». Ранее была информация, что у клуба проблемы с финансами.

Ожидается, что «Слуцк» на днях получит от предприятия финансирование, без которого клуб оставался с начала сезона. Команда не получала в нынешнем сезоне премиальных, а у клуба накопился значительный долг перед различными службами и поставщиками услуг.

В январе руководители всех сахарных заводов Белоруссии были арестованы по подозрению в коррупции. Сейчас они находятся в СИЗО. Чемпионат Белоруссии — единственный европейский футбольный чемпионат, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса. «Слуцк» занимает 12-е место, имея в активе 18 очков в 16 играх.