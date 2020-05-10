Брестское «Динамо» выиграло у минского

Брестское «Динамо» обыграло минских одноклубников в матче 8-го тура чемпионата Белоруссии — 2:1. Действующие чемпионы Белоруссии вышли на шестое место в таблице, команда Леонида Кучука идет 13-й.

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8-й тур

«Динамо» Брест — «Динамо» Минск — 2:1 (1:1)

Голы: Бручич, 5 — в свои ворота (1:0). Данилу, 24 (1:1). Лаптев, 51 (2:1).

«Динамо» Брест: Игнатович, Веретило, Павловец, Кики, Гордейчук, Быков, Нойок, Савицкий, Юзепчук, Милевский (Витус, 87), Лаптев (Садовский, 57).

«Динамо» Минск: Руденок, Шитов, Риос, Динга, Бручич, Горопевшек, Козлов (Павловски, 73), Олехнович, Данилу (Бахар, 65), Климович, Шикавка.

Предупреждения: Веретило, 29. Климович, 33. Быков, 43. Козлов, 67. Динга, 71. Нойок, 84.

Судья: Кургхели.

10 мая. Брест. Стадион ОСК «Брестский». 2334 зрителя.