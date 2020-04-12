БАТЭ разгромил «Минск», голы забили три бывших игрока российских клубов
БАТЭ разгромил «Минск» в матче 4-го тура чемпионата Белоруссии — 3:0. Все голы забили футболисты, имеющие опыт игры в России: Станислав Драгун («Крылья Советов», «Динамо», «Оренбург»), Антон Сарока («Рубин») и Павел Нехайчик («Динамо», «Томь»).
Также в составе 15-кратного чемпиона Белоруссии вышли Игорь Стасевич (экс-«Волга») и Егор Филипенко (экс-«Спартак» и «Сибирь»). Ворота «Минска» защищал россиянин Артем Леонов.
Чемпионат Белоруссии
Высшая лига
4-й тур
«Минск» — БАТЭ — 0:3 (0:2)
Голы: Драгун, 26 (0:1). Сарока, 34 (0:2). Нехайчик, 62 (0:3).
«Минск»: Леонов, Остроух (Прищепа, 60), Залеский, Чаговец, Д.Зинович, Насибулин, Яроцкий (Гурбан, 79), Сазончик, Хващинский, Ролович (Грибовский, 46), Шрамченко.
БАТЭ: Щербицкий, Филипенко, Настич, Филипович (Бессмертный, 46), Волков (Копитович, 46), Бага, Стасевич, Нехайчик, Драгун (Березкин, 83), Яблонский, Сарока.
Предупреждение: Д.Зинович, 68.
Судья: Кургхели.
12 апреля. Минск. Стадион ФК «Минск».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/belorus/highest/2020/