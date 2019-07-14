Сенегал – Тунис и Алжир – Нигерия: фрибеты до 10 000 рублей от БК "Лига Ставок" новым игрокам

В воскресенье, 14 июля, состоятся полуфинальные встречи Кубка африканских наций Сенегал – Тунис и Алжир – Нигерия. Рассказываем, в какой исход матчей верят букмекеры.

В первой игре предпочтение отдается сборной Сенегала, которая по ходу турнира проиграла лишь в одном из пяти матчей. В то же время Тунис четыре раза играл вничью, лишь в четвертьфинальной встрече уверенно разобрался с Мадагаскаром (3:0).

Коэффициент на победу хозяев в основное время у БК "Лига Ставок" – 2,00, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 2 000 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу Туниса – 4,10, на ничью – 3,20. Букмекеры полагают, что матч не будет слишком результативным. Коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,85, на "Тотал" меньше 2 – 1,90.

Во второй встрече соперники практически равны по силе. Алжир еще ни разу не проиграл на этом турнире, а Нигерия уступила лишь раз. Коэффициент на победу Алжира в основное время у БК "Лига Ставок" – 2,70, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 2 700 рублей, на победу Туниса – 2,85, на ничью – 3,10. Букмекеры не ожидают, что команды забьют много мячей. Коэффициент на "Тотал" больше 1,50 – 1,50, на "Тотал" меньше 1,50 – 2,50.

Еще увлекательнее просмотр матчей будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания увеличила фрибеты новым гостям.

В рамках предложения "Максимальная отдача" новые игроки могут получить до 10 000 рублей.

Все подробности предложения "Максимальная отдача", а также всей акции "Победная серия" – на сайте БК "Лига Ставок".