Бенин по пенальти обыграл Марокко и вышел в 1/4 финала Кубка Африки

Сборная Бенина в матче 1/8 финала Кубка Африки по пенальти обыграла команду Марокко, после 120 минут игрового времени был счет 1:1. В компенсированное время Хаким Зиех не реализовал одиннадцатиметровый удар, а сборная Бенина осталась в меньшинстве на 97-й минуте. В серии пенальти марроканцы забили лишь раз с трех попыток.

В четвертьфинале Бенин сыграет с победителем противостояния Уганда – Сенегал.

Кубок Африки

1/8 финала

Марокко - Бенин - 1:1 д.в. (0:0, 1:1, 0:0). Пенальти - 1:4

Голы: Адилеу, 53 (0:1). Эн-Несири, 75 (1:1).

Нереализованный пенальти: Зиех, 90+6 (штанга)

Серия пенальти: Вердон - 0:1. Идрисси - 1:1. Джигла - 1:2. Буфаль - 1:2 (мимо). Анаане - 1:3. Эн-Несири - 1:3 (вратарь). Сеибу - 1:4.

Марокко: Буну, Да Кошта, Дирар (Мазрауи, 74), Саисс, Хакими, Эль-Ахмади, Буссуфа, Амрабат (Идрисси, 88), Беланда (Буфаль, 59), Зиех, Эн-Несири.

Бенин: Аллагбе, Аденон, Имору, Вердон, Адилеу, Сессеньон, Адеоти, Доссу (Анаане, 87), Сеибу, Поте (Д`Альмеда, 108), Суку (Джигла, 69).

Предупреждения: Аденон, 41. Суку, 51. Идрисси, 90+1. Эль-Ахмади, 100. Сеибу, 105+1. Анаане, 106.

Удаление: Аденон, 97.

Судья: де Карвалью (Ангола).

5 июля. Каир. Стадион "Al Salam Stadium".