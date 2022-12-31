21 игрок юниорской сборной Камеруна провалил тест на возраст

21 из 30 игроков, вызванных в юниорскую сборную Камеруна (U17) на отборочные матчи на молодежный чемпионат африканских наций, провалил МРТ-тесты, необходимые для подтверждения их возраста, сообщает пресс-служба Федерации футбола африканской страны.

Эти футболисты были отозваны из состава, их заменят другими игроками.

«Эта мера является результатом строгих инструкций, данных президентом федерации, с целью положить конец фальсификации записей актов гражданского состояния, которые в прошлом бросали тень на имидж камерунского футбола.

FECAFOOT настоятельно призывает всех причастных, в частности педагогов, обеспечить соблюдение возрастных категорий», — говорится в заявлении федерации.