Загитова на Красной площади показала кусочек новой программы. Она была в шубе и с принцем на белом коне

ГУМ-Каток на Красной площади открыл новый сезон. На церемонии открытия выступила Алина Загитова.

На Красной площади в Москве состоялось открытие 15-го сезона катаний на ГУМ-катке. Праздничные мероприятия по случаю юбилея открывали знаменитые фигуристы. Сначала на лед вышли Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас.

28 ноября. Москва. Красная площадь. Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Призеры чемпионатов мира и Европы в танцах на льду, участники пяти Олимпийских игр представили отрывки из шоу «Руслан и Людмила». Затем к ним присоединилась Алина Загитова.

28 ноября. Москва. Красная площадь. Алина Загитова. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Перед выступлением олимпийская чемпионка Пхенчхана несколько раз выходила из раздевалки на улицу в теплой светлой шубке. Было видно, что фигуристка немного волнуется. Алина была сосредоточена и совсем не улыбалась.

28 ноября. Москва. Красная площадь. Алина Загитова. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В это время вокруг катка собрались ее многочисленные фанаты.

28 ноября. Москва. Болельщики на ступенях ГУМа ждут выступления Алины Загитовой. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

На ступеньках соседнего ГУМа, откуда можно было увидеть церемонию открытия, они заняли место за полтора часа до начала. За танцем Дробязко и Ванагаса Алина смотрела у борта, разогревая себя на морозе энергичным массажем рук.

28 ноября. Москва. Красная площадь. Алина Загитова готовится к выходу на лед. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Свой прокат Загитова начала в танце с «Русланом» и «Людмилой».

28 ноября. Москва. Красная площадь. Алина Загитова, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Затем продемонстрировала великолепное мастерство в одиночном катании и представила публике фрагмент мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

28 ноября. Москва. Красная площадь. Алина Загитова. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

28 ноября. Москва. Красная площадь. Алина Загитова. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Партнером на льду у Алины был сказочный принц на белом коне.

28 ноября. Москва. Красная площадь. Алина Загитова. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

28 ноября. Москва. Красная площадь. Алина Загитова. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Спешившись», он закружил с Загитовой великолепный танец, заставивший зрителей забыть о промозглой Москве и очутиться в предновогодней сказке.

28 ноября. Москва. Красная площадь. Алина Загитова. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

28 ноября. Москва. Красная площадь. Алина Загитова. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

После выступления зрители наградили артистов и автора проектов мюзиклов олимпийскую чемпионку Татьяну Навку долгими аплодисментами.

28 ноября. Москва. Красная площадь. Татьяна Навка и Алина Загитова. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

После выступления Алина Загитова наконец-то улыбнулась. Было видно, что она довольна.

28 ноября. Москва. Красная площадь. Алина Загитова. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

28 ноября. Москва. Красная площадь. Алексей Ягудин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Переодевшись, фигуристка какое-то время наблюдала за открытой ледовой тренировкой звезд спорта, кино и телевидения, которую вел ее партнер по «Ледниковому периоду» Алексей Ягудин.