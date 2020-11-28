Загитова на Красной площади показала кусочек новой программы. Она была в шубе и с принцем на белом коне
На Красной площади в Москве состоялось открытие 15-го сезона катаний на ГУМ-катке. Праздничные мероприятия по случаю юбилея открывали знаменитые фигуристы. Сначала на лед вышли Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас.
Призеры чемпионатов мира и Европы в танцах на льду, участники пяти Олимпийских игр представили отрывки из шоу «Руслан и Людмила». Затем к ним присоединилась Алина Загитова.
Перед выступлением олимпийская чемпионка Пхенчхана несколько раз выходила из раздевалки на улицу в теплой светлой шубке. Было видно, что фигуристка немного волнуется. Алина была сосредоточена и совсем не улыбалась.
В это время вокруг катка собрались ее многочисленные фанаты.
На ступеньках соседнего ГУМа, откуда можно было увидеть церемонию открытия, они заняли место за полтора часа до начала. За танцем Дробязко и Ванагаса Алина смотрела у борта, разогревая себя на морозе энергичным массажем рук.
Свой прокат Загитова начала в танце с «Русланом» и «Людмилой».
Затем продемонстрировала великолепное мастерство в одиночном катании и представила публике фрагмент мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств».
Партнером на льду у Алины был сказочный принц на белом коне.
«Спешившись», он закружил с Загитовой великолепный танец, заставивший зрителей забыть о промозглой Москве и очутиться в предновогодней сказке.
После выступления зрители наградили артистов и автора проектов мюзиклов олимпийскую чемпионку Татьяну Навку долгими аплодисментами.
После выступления Алина Загитова наконец-то улыбнулась. Было видно, что она довольна.
Переодевшись, фигуристка какое-то время наблюдала за открытой ледовой тренировкой звезд спорта, кино и телевидения, которую вел ее партнер по «Ледниковому периоду» Алексей Ягудин.
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