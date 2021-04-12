Мозер: «Не стоит исключать, что Тарасова и Морозов останутся в «Хрустальном» после шоу Тутберидзе»

Известный специалист, заслуженный тренер России и бывший тренер пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов Нина Мозер прокомментировала «СЭ» новость о том, что фигуристы тренируются на катке «Хрустальный» с участием Даниила Глейхенгауза. Мозер работает старшим тренером школы «Воробьевы горы», которую в том числе представляет пара. Тарасова и Морозов заняли четвертое на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме.

— Да, Евгения и Владимир катаются там [в «Хрустальном»], они участвуют в шоу Тутберидзе. Это подходит им, наверное, это хорошо. Я к этому вообще никакого отношения не имею. Глобальных выводов делать не нужно. Пока они решают вопрос, как им дальше развиваться. Они же длительное время в Америке готовились, и там была основная база. А сейчас такую подготовку сложно поддерживать в связи с финансами, перелетами, отсутствием виз. Поэтому они думают о том, как продолжать свою карьеру. Вот и все.

— Вопрос в том, продолжат ли они готовиться в «Хрустальном» и после шоу.

— Откуда ж я знаю? Не думаю, что сейчас стоит делать из этого событие. Вот объявят, где они будут готовиться — и будете эту тему пробивать. (смеется)

— Пока пробив показывает, что этот вариант не стоит исключать.

— Да, я тоже так думаю — не надо исключать этот вариант. Всякое же может быть.

(Дмитрий Кузнецов)