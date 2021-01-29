Тутберидзе боится конкуренции? Почему ученицы Этери пропускают первенство России

С заявкой на турнир в Красноярске происходят странные вещи.

Новая схема внутренних соревнований в России и структура сезона привели к ситуации, когда лучшие юниорки тренера Этери Тутберидзе фактически перескочили через ступень своего развития и на год раньше перешли во взрослое катание. На ближайшее первенство России в Красноярск не едут ни Камила Валиева, ни Дарья Усачева — они предпочли юниорским стартам командный Кубок Первого канала по взрослым. Но еще больше вопросов вызывает отсутствие в заявке Майи Хромых, которую штаб Тутберидзе тоже не везет в Сибирь. Вместо этого она будет участвовать в мало кому интересных соревнованиях в Москве.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Валиева уже все доказала на юниорском уровне

Окончательные списки участников на юниорское первенство в Красноярске опубликовали только пару дней назад, когда до старта соревнований оставалось уже меньше недели. Для Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) это привычная практика. На этапы Кубка страны полные списки появлялись порой буквально перед стартом, поэтому удивления или возмущения данная ситуация уже не вызвала. Но при этом определенная интрига оставалась до конца. Не совсем было понятно, полетят Валиева с Усачевой в Красноярск после того, как их включили в состав командного турнира в Москве, или нет.

С точки зрения логики пропуск первенства России очевиден. Для Камилы так точно: она закрыла все юниорские гештальты, еще в прошлом году красноречиво доказав, что на этом уровне у нее не существует соперниц. К тому же весь этот сезон она выступала со взрослыми, и ее с самого начала представляли как члена взрослой сборной страны. Вспомните контрольные прокаты в сентябре — она была единственной юниоркой, которую на них пригласили. Есть информация, что отчасти это было связано с болезнью Камилы во время августовских контрольных прокатов юниоров, но есть в решении отправить Валиеву кататься со взрослыми и политическая составляющая.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова, например, считает ход штаба Тутберидзе верным. В одном из интервью «Известиям» она говорила, что Валиевой и ее тренерам повезло, что у них есть целый год до Олимпиады на подготовку, и это время нужно использовать на адаптацию во взрослом катании. У Алины Загитовой, например, такой возможности не было — ее пустили в бой сразу же после юниорского чемпионата мира. Поэтому Кубки России по взрослым, чемпионат страны и, наконец, место в командном турнире во время соревнований в Красноярске — это продуманная тактика. Теоретически выступить на первенстве России проблемы нет. Произвольная программа у девушек заканчивается вечером по Красноярску. Валиева успела бы еще до утра вернуться в Москву, чтобы выспаться и днем прийти на жеребьевку и прыжковый баттл. Но только это никому не нужно, потому что мотивации выступать по юниорам у Камилы нет. Она и по взрослым-то проиграла разве что идеальной Анне Щербаковой. Смысл после этого ехать в Красноярск?

Усачева — запасной вариант Тутберидзе на Пекин

Более неожиданным стало решение оргкомитета Кубка Первого канала вместе с Валиевой позвать и Дарью Усачеву. То, что ее вместе с Камилой на год раньше «переведут» во взрослые, вызывало вопросы еще осенью. Инфляция оценок (особенно за компоненты) Усачевой — одна из главных загадок этого сезона, как и сам факт лоббистской работы Тутберидзе за еще одну свою ученицу. По мнению различных приближенных к группе Этери источников, тренеры «Хрустального» держат в уме варианты сложностей, из-за которых Олимпиаду могут пропустить как Камила Валиева, так и Анна Щербакова. Тутберидзе нужен был надежный запасной вариант, и выбор пал на Усачеву. Это неплохая фигуристка с отличными артистическими данными, но как о потенциальной звезде о ней точно пока не говорили. Забавно наблюдать, как спортсменка без серьезного титула на юниорском уровне прыгнула во взрослые следом за Валиевой. Но если Камила свой высокий уровень уже успела доказать, то вот Усачевой это еще предстоит.

Вместо Дарьи на командный турнир вполне могли бы отправить, например, Елизавету Нугуманову. По уровню медийности они практически на равном (невысоком) уровне, но вот с точки зрения разнообразия и привлечения новой аудитории ход мог бы сработать. Нугуманова — магистр «Тиктока», и ее сотни тысяч подписчиков включили бы трансляции Первого. К тому же она взрослая, и с ней можно было продумать более смелые и актуальные для коммерческого старта активности, которые неэтичны в случае с 14-летней девушкой.

Вполне возможно, что на участии именно Усачевой в команднике и дальнейшем продвижении Дарьи настояла Тутберидзе. Это было нетрудно, учитывая, что Усачева заняла четвертое место на чемпионате страны. Но истинной причиной нежелания заявлять Усачеву на первенство России в Красноярске выглядит высокая конкуренция на турнире. Софья Самоделкина, Софья Акатьева, Вероника Жилина, Елизавета Берестовская — у взрослых столько девушек, сколько у юниорок, не прыгает сейчас четверные. Дарье без ультра-си там делать, по сути, нечего, а поражение разрушило бы столь тщательно создаваемую тему рождения новой звезды ультра-класса.

Майя Хромых. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Хромых вместо Красноярска будет на турнире в Москве

Еще удивительнее обошлись с Майей Хромых. Третья девушка из поколения ВУХ (Валиева, Усачева, Хромых) всегда была в тени двух талантливых соперниц, поэтому ее в открытую продвигать Тутберидзе не могла. Приглашение еще и Майи на командный турнир стало бы открытым вызовом аудитории, при этом и вариант поехать в Красноярск стал бы для позиций Хромых крайне нежелательным. Она неплохо откатала на Кубке России, стала пятой на дебютном чемпионате России и в целом считается перспективной, особенно с учетом попыток исполнить четверной на любом старте. Пусть все эти попытки и сделали ее самой стабильной в мире квадисткой — все прыжки, будь это сальхов или тулуп, она гарантированно исполняет на падение. В любом случае ее рассматривают как потенциальную взрослую сборницу, и на следующий сезон хотя бы этапы «Гран-при» она наверняка получит.

Ехать после такого в Красноярск можно только лишь с полной уверенностью в своих силах, но ведь Майе нечего противопоставить суперъюниоркам. Компонентами она не выделяется, четверные не получаются — учитывая подбор участников, Хромых вряд ли светило бы даже третье место первенства России. Такое разгромное поражение сильно пошатнуло бы ее репутацию, при этом и для снятия нужна какая-то объективная причина. И ее нашли — отправили Хромых на турнир меньшего статуса.

Практически параллельно с первенством в Красноярске в Москве стартует ежегодный Турнир на призы Елены Чайковской. Это соревнования регионального уровня, хотя и имеют всероссийский статус, но и на них заявляются обычно те, кто не попал на более статусные чемпионаты. Есть мнение, что решение предпочесть Турнир Чайковской первенству России объясняется необходимостью перестраивать программу с юниорской на взрослую. Но вот только это не мешает Анне Фроловой, Валерии Костиной, Евгению Семененко и Илье Яблокову, которые весь этот сезон выступали по взрослым, а теперь едут на юниорский старт.

Участницы первенства России среди девушек-одиночниц: Софья Акатьева, Елизавета Берестовская, Мария Дмитриева, Вероника Жилина, Валерия Костина, Наталья Лагутова, Агнета Латушкина, Станислава Молчанова, Анастасия Морозова, Софья Муравьева, Валерия Овчинникова, Елизавета Осокина, Мария Парамонова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Полина Свириденко, Анна Фролова и Ксения Цибинова.