Суперпрокат Загитовой и все 6.0 для Бузовой. Каким получился финал «Ледникового»

В кульминации шоу Пегова сняла платье, а Исинбаева надела коньки. Энберт с Кузьминой — чемпионы

В субботу вечером помимо завершения спортивной части чемпионата России подошел к концу еще и масштабный проект о фигурном катании — очередной сезон «Ледникового периода». В этом году шоу часто критиковали за спорный формат, работу ведущей Алины Загитовой и решение Первого канала ставить в сетку в субботний прайм-тайм записанное заранее телешоу, а не соревнования в прямом эфире. Но с каждым следующим выпуском интерес к проекту только рос и, похоже, достиг своего пика к финалу. На этот раз пары не стали придумывать новые номера, а продемонстрировали лучшие из своих прошлых выступлений. Зато зрителей ждали другие сюрпризы.

Кузьмина с Энбертом имели огромный перевес

Если на ЧР в Челябинске интрига была закручена лихо и до последнего никто не знал и даже не мог точно предположить победителей ни в парах, ни в женском одиночном — то вот в «Ледниковом периоде» все стало ясно еще несколько эпизодов назад. Вице-чемпион Олимпиады 2018 в командных соревнованиях Александр Энберт с актрисой «Кухни» Ольгой Кузьминой настолько оторвались вперед от всех преследователей, что шансов к финалу уже никому не оставили.

По регламенту последние выпуски баллы за выступления суммировались, а вылетать пары перестали — поэтому Энберт с Кузьминой и заработали такой серьезный гандикап. К тому же, у них все пошло чуть ли не с первого выпуска. Иногда складывалось ощущение, что мы и вовсе видим новую пару если не для чемпионата России, то хотя бы для одного из этапов Кубка. Дуэт первым в истории проекта исполнил двойную подкрутку — это действительно неплохой спортивный уровень. В финале они на бис танцевали под песню Михаила Науменко «Буги-вуги» в исполнении группы «Секрет». И на этот раз выступление получилось даже более впечатляющим, чем при первом исполнении.

У организаторов было два пути — либо искусственно приближать оценки к Энберту с Кузьминой, либо же лишать проект хотя бы какой-то соревновательности. Которая в формате записанных заранее выступлений выглядит фантасмагорично. В зале было много зрителей, да и в целом мир фигурного катания узкий и сплетни разлетаются быстро. Поэтому как бы не старались конспирироваться авторы шоу, на форумах и в чатах болельщиков знали о победителе «Ледникового» давно, и сюрприза не получилось.

В этот раз конфликт с прямой трансляцией чемпионата России и записью «Ледникового» разрешили часовые пояса: в Челябинске на два часа раньше встает солнце, чем в Москве, поэтому развязку в женском одиночном и финал «Периода» удалось развести. Правда суммарно в эфире шоу все равно было дольше — в прямую трансляцию по ТВ попадали только прокаты лидеров. В то же время как «Ледниковый» шел суммарно три с половиной часа. Два отделения с перерывом на вечерний выпуск новостей, который не обошелся, кстати, без накладок в сюжете про итоги ЧР.

Загитова показала новый номер, а Бузова расплакалась от счастья

Зато без весомых ошибок обошлась Загитова. Стоит признать, что к финалу проекта Алина прибавила как ведущая и в сравнении с первыми выпусками смотрелась неплохо. Но главным моментом Алины в финале стала премьера ее нового показательного номера, который она ставила с Ильей Авербухом.

Алина каталась под «Will I Make It out Alive» в исполнении Томми Профитта и Джесси Эрли. Олимпийская чемпионка показала запоминающийся харизматичный образ, чем сильно удивила — раньше в подобных вариациях мы Алину не видели. Приятно смотреть как она продолжает находить новые грани своего таланта. Если в плане продолжения спортивной карьеры у нее ничего не получится, то как минимум в шоу Загитова нас будет радовать точно — все данные у нее для этого есть.

Умеет зажечь публику и Ольга Бузова. Ее дуэт с Дмитрием Соловьевым звезд с неба на проекте не хватал, при этом бил все рекорды по популярности. Правда, под их номерами на YouTube дизлайков заметно больше, чем у других пар. Но нейтрально к Бузовой относится невозможно. Для своего последнего выступления пара выбрала номер под песню «If You Go Away» в исполнении Регины Веласкес и впервые на проекте выбила все шестерки как за технику, так и за артистизм. Ольга просто визжала от восторга, а из жюри больше всех удивился Алексей Мишин: «Вот это метаморфоза. Как же можно было так преобразиться!». Татьяна Тарасова же отметила, что Бузова влюбилась в фигурное катание как новую профессию и выглядит счастливой.

Галустян появился в качестве жюри и удивился системе оценок

Бузова с Соловьевым были далеко не единственными, кто выбил максимальные оценки. К финалу жюри решило поблагодарить за участие в проекте все восемь оставшихся пар, и члены жюри ставили максимум абсолютно всем без разбора. Даже если были помарки в прокате — все равно выдавали строго по 12 баллов. Так что распределение мест с прошлого полуфинального выпуска вообще не изменилось.

Вторыми после Кузьминой с Энбертом стали Яна Хохлова с Вячеславом Чепурченко — в финале они катали свою вариацию саундтрека из фильма «Белый ворон» о знаменитом артисте балета Рудольфе Нуриеве. Интересно, что кроме постановки для телешоу Илья Авербух поставил программу под эту музыку Михаилу Коляде, с которой тот стал трехкратным чемпионом России.

Символическую «бронзу» с проекта увозят Регина Тодоренко с Романом Костомаровым. Два главных острослова шоу катали под песню Пелагеи «Тропы» и если первая попытка этого номера вышла для Регины с Романом не очень удачно, то вот во второй раз все получилось. Татьяна Навка отметила, что Костомаров — требовательный в работе партнер, поэтому у Тодоренко не было выбора, кроме как постоянно тренироваться и совершенствоваться.

Значительный прогресс показали и Оксана Домнина с Вольфгангом Черни. Они откатали под вечный хит «I Will Always Love You» от Уитни Хьюстон и не оставили жюри шансов оценить свой прокат ниже шестерок. В бригаду в качестве приглашенного гостя, кстати, на этот раз включили актера и комика Михаила Галустяна. Он много шутил и разговаривал с Мишиным. Галустян, кстати, первым намекнул на затянувшуюся «шутку» с одинаковыми баллами всем участникам. «А вот эти выступили лучше, чем остальные. Как быть!», — спросил он у Алексея Ягудина, на что получил категоричный ответ: «Никак. Встречать новый год». На «Ледниковом периоде» судят по старой шестибальной системе, поэтому делать рекорды для каждого следующего участника невозможно — 12 баллов это потолок в баллах, выше которого не прыгнуть.

Бузова троллила Исинбаеву, которая выступила вместе с Авербухом

Хотя в случае с выступлением Дмитрия Сычева и Марии Петровой хотелось. Пара больше всего выложилась в финале и заслуживала хотя бы локальной победы в этом выпуске — к их «Песне любви» не может быть претензий. Как, впрочем, и ко второму заходу под Эдит Пиаф от Марии Луговой и Повиласа Ванагаса.

А вот Ирина Пегова с Алексеем Тихоновым подтвердили свой статус самой незаметной пары проекта. Их финальный аккорд с номером под композицию «Танго в сумасшедшем доме» из оперы А. Шнитке «Жизнь с идиотом» запомнился разве что легким стриптизом от актрисы Пеговой. Мишин решил вспомнить все эпизоды с раздеванием в фигурном катании. «Раздевался Канделоро, Фернандес, Плющенко. Не исключено, что раздевался и Ягудин. Но чтобы раздевалась Пегова — вижу впервые». Любопытно, что Алексей Николаевич забыл упомянуть нашумевший номер его ученицы Елизаветы Туктамышевой под песню Бритни Спирс «Toxic», где к финалу Елизавета в образе стюардессы оставалась в одном лифчике.

Неожиданным ходом от продюсеров стало решение перед награждением отправить в жюри всех обиженных Еленой Исинбаевой во время проекта участников. А саму Елену — на лед, исполнять номер вместе с Ильей Авербухом. Она откатала под музыку из сериала «Дживс и Вустер». Оценки им выставили по 6.0, зато в комментариях знатно подтрунивали над олимпийской чемпионкой по прыжкам с шестом. Особенно постаралась Бузова. «Елена я понимаю, что с вашим ростом, вашими ногами выступать тяжело. Но видно было, что вы зажаты сегодня. Вам было тяжело в этом проекте, но чего-то не хватило. До моего мозжечка дошло, чего не хватило, надеюсь, и до вас дойдет», — с тонкой иронией отметила она. Евгений Пронин сказал, что ждал от Елены гораздо большего. «Номер был веселый, но было невесело. Не понимаю», — заметил он, очевидно, напоминая нападки самой Исинбаевой на его выступления с Татьяной Волосожар. Именно из-за оценок, выставленный Исинбаевой, Пронин с Волосожар не дошел до финала и с радостью был готов над ней подшучивать.