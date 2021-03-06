Загитова подарила Профессору «Эсмеральду», а Плющенко поднял зал. Мишин отметил 80-летие

Поздравить знаменитого тренера приехали практически все его ученики и приглашенные звезды — среди них Алина Загитова, Александра Трусова и Максим Траньков.

В петербургском «Юбилейном» всегда особая атмосфера на соревнованиях и шоу — публика просто обожает фигурное катание и местных спортсменов. Учеников Алексея Николаевича Мишина и Тамары Николаевны Москвиной приветствуют лучше более титулованных фигуристов. А сегодня и тем более это неудивительно — в знаменитом дворце спорта прошло шоу под звучным хэштэгом # М И Ш И Н 8.0.

За несколько недель до Юбилея появились кадры с необычной фотосессии Профессора и его учеников, которых уже назвали мафией Мишина. Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова, Софья Самодурова, Михаил Коляда и сам Алексей Николаевич появились в шикарных костюмах и платьях. Это, конечно, был своеобразный трейлер субботнего фильма. А более информативный ролик уже был на самом шоу — собственно, краткий анонс шоу и его участников.

Алексей Мишин и Алексей Ягудин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Мишин — главный магнит фигурного катания

Алексей Мишин пригласил на юбилей практически всех звезд российского фигурного катания, которые постарались как следует покреативить. Анастасия Гулякова вышла с горячим номером под «50 оттенков серого» с веревкой в руках. Русский андеграунд Марк Кондратюк, русский парень Александр Самарин, секс-символ мужского одиночного Макар Игнатов и он вам не Димон Алиев рассказали о настоящей дружбе, отразив и теплые отношения своих тренеров Евгения Рукавицына и Светланы Соколовской.

Параллельные дорожки шагов и прыжки — когда можно такое увидеть даже на показательных крупнейших стартов? Софья Самодурова в ярком костюме зажгла под Шакиру так, что начал наконец шутить и ведущий Максим Траньков.

Выступил в первом отделении и сам Мишин, да еще и помолодевший на несколько десятков лет. На льду его изобразил Александр Самарин, сначала уча фигуристка шагам, а потом начав кататься. Для номера даже был записал голос Алексея Николаевича с тренировок. А в конце молодой Профессор уже перешел к обучению девушек — на арене появились Соня Самодурова и Настя Гулякова.

Тезка Самарина Саша Трусова еще раз убедила в том, что она артистичная, любит фигурное катание и всегда развивается. Да, ей нравится прыгать, фигуристка обожает четверные, но как же Саша повзрослела и прокачалась именно в плане компонентов! А показала Трусова это, исполнив еще раз свою короткую программу. На раскатке даже легко прыгнула тройной аксель. А встречали ученицу Евгения Плющенко чуть ли не лучше всего.

Традиционно «Юбилейный» был практически полон — не помешал даже карантин и ограничения. Пожалуй, главную причину точно обозначила партнерша Алексея Николаевича Тамара Николаевна Москвина. Просто сказала, что Мишин — это магнит, который притягивает все и всех вокруг. И она нисколько не приукрасила — ученики, журналисты и случайно проходящие люди всегда останавливаются возле Профессора, ловя каждое его слово. А в качестве подарка — выступление Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Максим Траньков настолько разошелся, что попросил фигуристов спеть вместе с ним песню в честь дня рождения Профессора. А после с ними пел уже весь зал.

Женя Семененко, который неожиданно для многих отобрался на чемпионат мира, видимо решил на всякий случай откатать так, чтобы никто не сомневался в его праве ехать в Швецию. Четверной тулуп, тройной аксель — в раскованности можно прибав, но уж целеустремленность и спортивная дерзость у него точно есть.

И пары фраз, как минимум, заслуживает петербургская команда «Парадиз». Синхронное катание популярно гораздо меньше остальных видов, но какое же оно безумно красивое! А в городе на Неве любят и его: «Парадиз, давай» — привычные слова для фигуристов на соревнованиях, но здесь это особенно приятно. Только жаль, что синхронное катание недооценивается.

Есть такое справедливое утверждение, что успехи тренера нужно оценивать не только по количеству медалей, но и по числу учеников, ставших впоследствии специалистами. Евгений Плющенко, конечно, самый титулованный спортсмен Мишина, но сейчас он еще и тренер. Софья Титова, Вероника Жилина и, наконец, Александр, его сын — ученики уже двукратного олимпийского чемпиона.

Харизматичный Артур Гачинский поздравил юбиляра прошлогодним номеров с воздушными шарами, а Александра Степанова/Иван Букин олицетворили в своем танце Москву и Питер (Саша — петербурженка, а Ваня — москвич).

Неожиданное появление Евгения Плющенко

Императрица Елизавета Туктамышева умеет держать зал — со зрителями у нее настроен энергетический обмен на каждом соревновании и выступлении.

Завтра пройдет гала-шоу «Ледниковый период», где будет участвовать и Лиза, причем днем — под живое исполнение Дианы Арбениной. Туктамышева решила потренироваться сейчас — номер под песню «Секунду назад» получился эмоциональным и сильным. Так же пронзительно, но с другим настроением откатали и чемпионы Европы Виктория Синицина/Никита Кацалапов. А Михаил Коляда представил новую показательную программу, во время которой даже сел на шапагат. После его выступления раздались выкрики: «Спасибо, Алексей Николаевич!» Действительно Мишиным стоит только восхищаться — он помог Коляде вернуться, в первую очередь, психологически.

Приехала поздравить Алексея Николаевича и олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая продолжает совершенствовать свой показательный «Эсмеральда». Алину любили и продолжают любить миллионы поклонников. Но на этом вечере главная звезда — Алексей Николаевич Мишин.

Совместный номер своему тренеру подарили все ученики Профессора — вместе они показали трогательный номер, в конце которого на лед выехал Евгений Плющенко. Зал взорвался аплодисментами, а Плющенко, ничуть не смутившись, пригласил на лед Алексея и Татьяну Мишиных. «Вы все знаете — единственный, любимый, неповторимый», — ключевые слова Евгения, после чего он откатал целую показательную программу под музыку Эдвина Мартона.

В ответ Алексей Николаевич поблагодарил каждого своего ученика, не забыв и об Алексее Урманове и Юрии Овчинникове.

кусочек финального выхода pic.twitter.com/ammX54q8Bl — сирик ВАКЦИНИРОВАННЫЙ (@prekraschaisiri) March 6, 2021

На пресс-конференции после произвольной программы в финале кубка России чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева сказала, что 15 лет — это не приговор. Алексею Николаевичу исполняется 80 — и это все еще молодой и энергичный тренер, готовый признавать ошибки и идти вперед. Через три недели на чемпионате мира выступит сразу три его ученика — хочется верить, что это только новый этап тренерской деятельности Мишина.