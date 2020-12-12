Падения и 5,7 для Бузовой в перьях. Как прошел новый выпуск «Ледникового периода»

В трех финальных выпусках шоу уже не будет номинации на выбывание, а оценки участников начнут суммироваться.

«Ледниковый период» любим далеко не всеми фанатами фигурного катания. Крутые фигуристы прошлых лет катаются в паре со звездами, которые еле едут по льду. Судьи ставят умопомрачительные оценки, которых в спорте раньше-то и не было (в шоу принята система 6,0 — то есть та, которая существовала до 2005 года). Да и иногда «Ледниковый период» становится помехой прямым трансляциям настоящих соревнований, как это случилось с этапом «Гран-при» в Москве.

Но шоу собирает гораздо большее количество просмотров, чем любой спортивный турнир, даже несмотря на критику. Все просто: его смотрят многие любители фигурного катания старшего поколения, которые знают и любят олимпийских чемпионов прошлых лет. А потом прививают любовь к этому виду спорта своим детям и внукам. На этой неделе прошел уже одиннадцатый выпуск нового сезона «Ледникового периода». Осталось всего два, включая финальный. Участники уже не попадают в номинацию и не выбывают из проекта. В последних трех программах их баллы суммируются.

Соловьеву не удалось избавиться от Бузовой

«Обниматься не будем», — сказал Илья Авербух после выступления Ирины Пеговой и Алексея Тихонова. Дело здесь вовсе не в коронавирусе и боязни заболеть. В своем номере дуэт сыграл роль жениха и невесты под песню Bad Guy Билли Айлиш. В конце постановки молодые испачкали друг друга свадебным тортом. Судьям, правда, не особо зашел этот номер — таких низких оценок, как заметил Алексей Ягудин, давно не было.

Мария Петрова с Дмитрием Сычевым решили продолжить хулиганство предыдущей пары — рокерский дуэт в концовке программы взорвал бензоколонку. И заслужил оценки чуть выше, чем у Пеговой и Тихонова. Но Татьяна Анатольевна Тарасова сегодня строга: 5,8/5,9 — «это вам не шутка».

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев в этот раз перевоплотились в злых птичек — они катались под основную тему из популярной игры Angry Birds. Олимпийский чемпион весь номер пытался избавиться от назойливой птицы Ольги Бузовой, но сделать ему это так и не удалось. Хотя из платья известной певицы и телеведущей сыпались желтые перья. Это было опасно и могло бы привести к неприятным травмам, если бы пара случайно наехала на одно из них. К счастью, этого не произошло.

Жюри продолжили гнуть свою линию строго оценивания — Бузова и Соловьев получили даже несколько 5,7. А больше всех радовалась Елена Исинбаева — известный актер Сергей Каюмович Шакуров явно был строже двукратной олимпийской чемпионки.

Тема «Матрицы» не новая для Оксаны Домниной. Со своим партнером Максимом Шабалиным чемпионка мира уже каталась под эту музыку на показательных выступлениях во время своей соревновательной карьеры. Зато ей наверняка было сложно абстрагироваться от той постановки и сделать совершенно новую. Кроме падения Вольфганга Черни в начале программы все было исполнено неплохо. Оценки это подтверждают — лучшие баллы из всех выступивших участников. Хотя для лидеров проекта, которые несколько выпусков подряд получали по 12,0, итог невелик. Но сейчас оценки будут суммироваться, так что эта строгость оправдана. Возможно, нужно было придерживаться такой системы и раньше.

Дежавю в постановках

Лидеры проекта Яна Хохлова и Вячеслав Чепурченко в этот раз получили худшие оценки в сезоне. Свою роль сыграло падение Яны после своеобразного выброса — казалось, что чемпионке Европы половину программы было больно. Во второй оценке опять же были все 6,0 — музыка из кинофильма «Нуреев. Белый ворон» была полностью отыграна дуэтом. Но этот выбор немного удивляет — постановщик Илья Авербух сделал программу под эту же музыку для чемпиона России Михаила Коляды. Произвольная Михаила стала его визитной карточкой и, возможно, лучшей постановкой сезона. Так что сам прокат участников шоу был действительно хорош, но все-таки у некоторых фанатов на протяжении всей программы всплывал образ фигуриста в голубой рубашке.

Мария Луговая и Повилас Ванагас практически все выпуски были в середине турнирной таблицы. И в одиннадцатой программе этот дуэт получил примерно такие оценки, чтобы остаться на том же месте. Члены жюри отметили даже некоторую недотренированность в технической части.

Регина Тодоренко с Романом Костомаровым катались под композицию The Winter группы Balmorhea — под эту музыку выиграла свой второй чемпионат мира Евгения Медведева. Использовали эту же композицию и Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Оксана Грищук/Евгений Платов и сам Роман Костомаров в паре с Татьяной Навкой. Но здесь самое интересное, что Жене Медведевой ту программу опять же ставил Илья Авербух — невольно напрашиваются сравнения. Постановки по смыслу получились разные — здесь дуэт показывал обычные человеческие отношения. Получилось довольно мило, но судьи все-таки нашли некоторые погрешности в технике и артистизме.

Убедительнее всего смотрелись Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Они станцевали танго. Но не под какую-то классическую и ожидаемую мелодию, а под песню Земфиры. Снова все 6,0 — оценки заслуженные. Классные поддержки, образ и характер танца, прекрасные костюмы. Другого, в принципе, от них и не ждали.

Осталось всего два выпуска проекта. Значит, два шанса догнать лидеров и поспорить с ними за победу. Удастся ли это кому-то из преследователей, станет известно через неделю.