«Меня вытащили с того света». Костомаров сделал заявление в соцсетях

Появилось первое сообщение от имени олимпийского чемпиона после его госпитализации и ампутации конечностей.

Фигурист Роман Костомаров после четырех месяцев, проведенных в больнице с тяжелейшим диагнозом, фактически подтвердил информацию об улучшении своего состояния. В социальных сетях 46-летнего спортсмена появилось первое за долгое время сообщение, в котором фигурист поблагодарил всех за поддержку в тяжелейший период его жизни. «Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь!» — отметил Костомаров, переживший огромные осложнения после пневмонии и ампутацию конечностей.

Информационный дефицит

«Много трудностей еще впереди, но надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной. Спасибо всем! Впереди много тяжелой работы над собой», — добавил Костомаров, восполнив огромный информационный дефицит, накопившийся вокруг истории его болезни. Несмотря на огромный общественный интерес к ситуации, жена Романа фигуристка Оксана Домнина считала, что только сам олимпийский чемпион вправе рассказывать о происходящим с его здоровьем. В итоге большая часть новостей на эту тему в последнее время была основана на инсайдах и носила неофициальный характер.

«Мы с Ромой каждый день общаемся. Это заявление было для общественности. Я его друг, который каждый день с ним на связи, — рассказал в разговоре с «СЭ» продюсер и постановщик Илья Авербух. — Может ли это сообщение означать, он идет на поправку? Да. Все давно об этом говорят». Ранее Авербух отмечал, что непосредственной угрозы здоровью Костомарова больше нет, и врачи теперь думают не о спасении жизни спортсмена, а его восстановлении. Сам Роман держится хорошо, но о выписке говорить рано — болезнь была очень тяжелой, и сейчас необходимо двигаться поэтапно.

Также появлялись сообщения о том, что Костомарова в обозримом будущем ждет протезирование, однако этот процесс пока не начат. «Главная проблема сейчас в том, чтобы укрепить мышцы. За время, что Рома в больнице, они сильно ослабли, но врачи делают все, чтобы восстановить их тонус. А в целом его состояние постоянно улучшается. По словам врачей, постоянно идет положительная динамика», — отмечал источник «Советского спорта»."Роман восстанавливает подвижность, легкие ему тоже восстанавливают", — говорил собеседник РЕН ТВ.

Первая фотография Романа Костомарова после госпитализации. Фото Соцсети

Его уже ждут в спектаклях

В начале апреля Костомаров впервые за три месяца зашел в свой аккаунт в Telegram. Незадолго это этого Илья Авербух и Александр Жулин заявили, что Костомаров прислал им голосовые сообщения, в которых голос фигуриста звучал «адекватно» и «сильно». Есть неофициальная информация, что Роман хотел бы в ближайшее время выписаться из больницы, однако врачи настаивают на том, что он должен пробыть в стационаре еще два-три месяца. В данный момент его главная задача — заниматься лечебной физкультурой и восстанавливать кондиции.

При этом Авербух заявил, что ждет Костомарова в шоу уже в этом году: «Хотелось бы показать и «Кармен». У нас уже есть предварительная договоренность о том, что мы перезапустим ее с Женей Медведевой в главной роли. Женя прямо горит этой историей. Еще планируются «Ромео и Джульетта» и, конечно, «Анна Каренина». С «Анной Карениной», конечно, сложнее всего, потому что пока я не могу представить себе спектакль без участия Ромы Костомарова. Мы все всё понимаем. Я очень надеюсь, что он будет не без его участия».

Напомним, что 10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Роман заболел еще до Нового года, но продолжал выступать в шоу и сильно запустил болезнь. Несмотря на усилия врачей, Костомаров оказался между жизнью и смертью. Кроме того, из-за длительного нахождения на ИВЛ развился сепсис, стали отмирать ткани конечностей, и фигуристу пришлось ампутировать обе ступни и кисти рук. Кроме того, по неофициальным данным, фигурист пережил инсульт. Были подозрения, что также повреждены внутренние органы. Однако, судя по всему, худшее позади. А главное — у олимпийского чемпиона позитивное настроение, что дает надежду на то, что скоро сообщения от Романа в соцсетях перестанут становиться сенсацией.