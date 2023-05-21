Хореограф группы Тутберидзе женился на журналистке. Кто стал избранницей Глейхенгауза?

Ольга Паутова работает на Первом канале и выступала в «Ледниковом периоде».

«Пора отдохнуть, набраться сил, впечатлений и новых идей! Это лето я запомню на всю жизнь», — написал Даниил Глейхенгауз в соцсетях после окончания турне шоу «Чемпионы на льду». Теперь стало понятно, почему хореограф высказался именно так. 20 мая он женился на журналистке Первого канале Ольге Паутовой, с которой находится в отношениях уже длительное время. Но об этом молодые люди не особо распространяются — только редкие фотографии сигнализируют о том, что у Даниила и Ольги все отлично.

Неожиданная новость

7 июня прошлого года появилась информация о том, что тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сделал предложение журналистке Первого канала Ольге Паутовой. Поводом для слухов стала фотография в социальных сетях, на которой молодые люди окружены своими друзьями — фигуристами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым, Максимом Ковтуном, Владимиром Морозовым, «художницей» Евгенией Левановой, врачом Филиппом Шветским, хореографом Никитой Михайловым и другими. Чемпион России Ковтун потом опроверг, что празднование было организовано в честь помолвки: «Нет, мы собирались отмечать не помолвку, а день рождения Даниила (3 июня. — Прим. «СЭ»). Просто отложенное празднование получилось», — заявил Ковтун РИА «Новости».

Было ли в тот день празднование помолвки или дня рождения, останется загадкой. 20 мая 2023 года все тайное стало явным — Паутова и Глейхенгауз поженились. Об этом стало известно из социальных сетей сестры невесты Екатерины. На видео — сами молодожены, а также их самые близкие люди. Ольга выбрала традиционное романтичное белое свадебное платье с объемными рукавами, а Даниил предпочел классический костюм. Паутова и Глеухенгауз приветствовали гостей с балкона загса и выпили шампанское вместе с семьей.

Участие Паутовой в «Ледниковом периоде»

В 2020 году Паутова принимала участие в шоу «Ледниковый период». Журналистка признавалась, что во многом благодаря любви к этому проекту захотела работать на телевидении. Ольга каталась в паре с бронзовым призером Олимпийских игр Максимом Шабалиным. В последнем номере, который дуэт показал в этом шоу, участники предстали в образа Воланда и Маргариты из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Пара получила неплохие оценки за выступление — 11.82 — и заслужила похвалу от судей. «Очень хороший отрепетированный номер — и все согласно музыке и сюжету. Кроме одной детали, когда вначале ты на лед ее не положил, а грохнул, из рук она немного у тебя вырвалась. Эта постановка скрыла все недомогания пары, я удивлена. Какая же красота», — озвучила мнение глава жюри Татьяна Анатольевна Тарасова.

Но это не дало им возможности остаться в проекте — их соперники Мария Луговая и Повилас Ванагас получили 11.94. «Я попытаюсь спокойно сформулировать мысли, хотя мне трудно спрятать слезы, — обратилась Ольга Паутова. — Хочу сказать огромное спасибо членам жюри, каждое ваше замечание давало почву для роста, каждый ваш комплимент окрылял, для меня была большая честь слушать ваши комментарии. Нашему мастеру Илье Авербуху спасибо за то, что принял меня в этот дом, в эту семью «Ледникового периода». У нас было семь разных потрясающих программ и, простите за тавтологию, я столько жизней за свою жизнь не проживала никогда! Ну и самые главные слова для Максима: благодаря тебе я узнала, что такое партнер. Ты спасал меня из стольких ситуаций, никогда этого не забуду».

После этого Ольга успела пообщаться с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, ведущей «Ледникового периода». Паутова пообещала фигуристке увидеться на льду и выразила надежду, что потом она сможет взять у Загитовой интервью.

Загитова: Оля, не плачь. Ты была фанаткой «Ледникового периода», надеюсь, ею и останешься. Тебя связывает со льдом очень многое, ты у меня брала интервью, теперь я у тебя беру интервью. Лед в твоем сердце навсегда?

Паутова: Определенно. Надеюсь, что все-таки теперь я у тебя возьму интервью.

Загитова: (улыбается и кивает)

Паутова: В любом случае, до встречи на льду, а в каком качестве, покажет жизнь.

Скрытные отношения с Глейхенгаузом

О своих отношениях Паутова и Глейхенгауз практически не говорили. В 2020 году Даниил пришел на съемки «Ледникового периода», где пообщался со своей ученицей Алиной Загитовой и заслуженным тренером России Татьяной Тарасовой. Но теперь многие связывают появление Глейхенгауза с тем, что на том проекте выступала Ольга Паутова.

В последнее время в социальных сетях появлялись редкие совместные фотографии молодых людей. Например, новогодние праздники они проводили вместе — в Иордании. Об этом свидетельствовали снимки в их соцсетях — на фоне гор и древнего города Петра.

О журналистке известно немногое. В 2014 году она окончила Высшую школу телевидения МГУ, после чего ей поступило приглашение работать на Первом канале. Сейчас девушка часто появляется на соревнованиях по фигурному катанию и делает репортажи с подобных стартов.