Костомарова могут выписать в конце мая? Роман все еще в реанимации, но хочет домой

Подробности о состоянии здоровья олимпийского чемпиона по фигурному катанию

Наконец-то в ленте новостей о Романе Костомарове появилась информация о его возможной выписке. Фигурист был госпитализирован с пневмоний еще в январе. С тех пор олимпийский чемпион находился под наблюдением врачей, но его состояние уже намного лучше. И 46-летний спортсмен даже лично выходил на связь с общественностью — в своих социальных сетях. В настоящее время Костомаров пребывает в хорошем настроении и готовится к протезированию, а также активно общается с близкими. А врачи уже планируют возможную выписку спортсмена и его дальнейшую реабилитацию.

Выписка

Сейчас Роман по-прежнему находится в палате реанимации, но регулярно ездит на занятия. Олимпийский чемпион готовится к протезированию, его мышцы тренируются таким образом, чтобы встать на протезы. «Роман набирается сил, продолжает тренироваться — закачивает мышцы, на это нужно время. Пока останется в реанимационной палате. Настроение нормальное», — сообщил источник ТАСС.

Вопрос о выписке спортсмена из больницы уже неоднократно поднимался в СМИ. Но теперь, по данным «СЭ», она действительно планируется врачами на конец мая, если заключительный этап лечения пройдет по плану. Правда, источник Sport24 опроверг эту дату, заявил, что Костомарова планируют держать в стационаре еще не менее двух месяцев. Столь противоречивая информация может говорить о разных стратегиях лечения звездного пациента, которые сейчас прикидывают врачи.

Разумеется, в случае переезда домой Роману станет легче психологически. И естественно, что он хочет покинут больничную палату как можно скорее. Однако вопрос — реально ли организовать вне больницы то лечение, в котором фигурист все еще нуждается.

Роман Костомаров. Александр Федоров, Фото "СЭ"

Ментальное состояние

Немаловажно и то, что, несмотря на все произошедшее, Костомарову удается сохранять позитив. По информации «СЭ», после занятий с психологом фигуристу стало намного лучше, «он перестал капризничать», как выразился источник, и находится в хорошем настроении. В первое время Костомаров был сложным пациентом, к которому было непросто найти подход. У врачей существовали сомнения, восстановится ли он полноценно психологически.

А по словам актрисы Валерии Ланской, которая на днях впервые за долгое время пообщалась с Романом, он уже даже задумывается о дальнейшей деятельности. «Меня чуть-чуть оттюнингуют, и я снова буду работать». Вот его слова», — сказала Ланская в эфире шоу НТВ «Секрет на миллион».

Роман Костомаров. Фото Global Look Press

Реабилитация

Главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах рассказал, сколько времени может понадобиться Костомарову для восстановления. По его словам, Роману очень повезло — ведь он сумел выкарабкаться из такого тяжелого состояния. «Работа с мышцами — очень важный процесс в случае Костомарова. После такого разрушения организма и восстановления мышцы теряют свою функциональную деятельность. Уверен, что ему прикрепили специалиста по восстановлению мышечного каркаса, который разрабатывает индивидуальные упражнения.

Эти упражнения направлены на те места, которые наиболее пострадали в процессе заболевания. У Романа долгое время мышцы спины были без движения, они очень важны для будущего протезирования. Также места ампутаций должны обрасти мышцами, чтобы было комфортнее использовать будущие протезы. На эти места специалист ведет размеренную физическую подготовку и нагрузку.

Такой процесс займет примерно полгода. Упражнения должны помочь встать на ноги и жить полноценной жизнью с протезами. После таких глубоких болезней это очень важно. Костомарову очень повезло выйти из такого состояния. Произошло настоящее чудо», — приводит слова Авербаха Sport24.