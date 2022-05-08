Фигурист, разбившийся на шоу, вернулся на лед. И снова катает опасный номер

Евгений Семененко решил свои проблемы со здоровьем.

Один из лучших российских одиночников нового поколения и победитель командного чемпионата мира прошлого года в составе сборной России Евгений Семененко наконец-то вернулся к тренировочной работе. О полноценных занятиях над элементами ультра-си речи пока не идет, но сам выход на лед уже дает большие надежды на оптимистичный исход. Ведь меньше месяца назад сообщество фигурного катания с содроганием сердца наблюдало кадры госпитализации Семененко после тяжелейшей травмы, которую получил спортсмен во время коммерческого шоу Евгения Плющенко.

Евгений Семененко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Были различные разговоры о перспективах восстановления Евгения и даже слухи о возможном завершении карьеры, но теперь они явно в прошлом. Ведь Семененко не просто начал тренироваться, он еще и снова согласился принять участие в ледовом шоу — на этот раз под патронажем Ильи Авербуха. И показал тот же номер, который привел его в больницу.

Семененко исполнил Adagio Альбинони — номер, который закончился травмой

«Я дома! Спасибо всем за такую поддержку! До встречи, «не снимайте с меня коньки», — написал Семененко своим подписчикам в соцсетях. Отсылки Евгения понятны — после того как 16 апреля во время шоу в Санкт-Петербурге фигурист неудачно приземлился после четверного прыжка и ударился головой об лед, многие стали сомневаться: сможет он продолжать выступать на высшем уровне или нет. Теперь уже ясно, что худшего сценария удалось избежать. Семененко примерно неделю пробыл в больнице, после чего еще столько же восстанавливался дома. Пару дней назад врачи разрешили ему возобновить тренировки, и пусть по их рекомендации это должны были быть базовые занятия по ОФП, тренеры решили вывести фигуриста на лед. От сборов в Армении, где сейчас занимается остальная группа Алексея Мишина, Евгения освободили, он тренируется на родном катке.

А накануне Семененко и вовсе решился выступить в ледовом шоу Ильи Авербуха. С программой под Adagio in G Minor Томасо Альбинони. Поворот в том, что меньше месяца назад именно этот номер на шоу «Союз чемпионов», которое организует продюсерское агентство Яны Рудковской (жены двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко), стал для Семененко роковым. Евгений решил раззадорить публику и попробовать четверной тулуп. Попытка оказалась фатальна — прошло меньше минуты с начала проката, как он закончился. Спортсмен со страшной болью пытался встать на глазах у зрителей, но самому подняться ему так и не удалось. Четыре попытки, и все тщетные — пришлось обращаться к специалистам скорой помощи, которые сразу и отвезли Семененко в больницу. В какой-то момент он даже ненадолго потерял сознание, позднее врачи 17-й петербургской клиники диагностировали у него сотрясение мозга.

Четверные на шоу и нестандартном льду — обыденность

Шоу на время приостановили, но затем продолжили. Единственное, попросили фигуристов не исполнять больше многооборотных прыжков. Версий событий, которые привели к травме Евгения, множество — от недостаточной освещенности катка до проблем со льдом. О лужах на арене сообщали зрители и присылали многочисленные фото. Впрочем, другие участники шоу говорили, что лед был надлежащего качества. Еще один нюанс: площадку Ледового дворца Санкт-Петербурга урезали для того, чтобы установить дополнительные трибуны и освещение. Вполне возможно, что Евгению не хватило места для разбега на четверной. Фигуристы привыкли работать на стандартной хоккейной коробке, и маленький каток мог озадачить Семененко. Возникли даже предложения запретить исполнять четверные в условиях недостаточной освещенности — за такую инициативу выступали Ирина Роднина, Алексей Урманов и Бетина Попова, против была Татьяна Тарасова. Факт же в том, что Семененко не первый и наверняка не последний, кто прыгает на шоу четверные.

К примеру, в ледовых шоу Этери Тутберидзе своеобразный «турнир квадов» в самом конце — неизменная часть программы. И нередко фигуристки тяжело падают с неудачных попыток, но встают и пробуют вновь. Таковы условия конкуренции в группе, когда свой статус нужно доказывать постоянно. Камила Валиева часто исполняет в качестве шоу-номера программы прошлых лет, причем не меняя контент. Соответственно, делает и четверные, причем с руками наверх — и также в условиях недостаточной освещенности площадки. Более того, касательно качества льда и размера катка — спортсмены даже пробуют квады на катках в торговых центрах, массовом катании и на льду озера. Понятно, что тренеры такое поведение не одобряют, но соответствующих видео в соцсетях масса. И пусть это и дополнительный риск, но далеко не обязательно все заканчивается тяжелой травмой. Так что правы те, кто говорит об инциденте с Семененко как о роковой случайности.

Команда Мишина правильно рассчитала силы спортсмена

Многие негативно восприняли слова Плющенко о том, что точно так же фигурист мог упасть на тренировке. В таком случае об этом никто даже и не узнал бы (по крайней мере сразу и во всех подробностях). И не было бы такого резонанса. Но никому ведь не пришло бы в голову требовать остановить тренировочный процесс после того, как Семененко покинул лед? Так и в этом случае отменить оставшуюся часть шоу было бы не лучшим решением, и сам Евгений вряд ли бы его поддержал. Наоборот, своими выступлениями они поддержали партнера по сборной, а затем высказались в его поддержку в соцсетях. Несколько спортсменов посетили Семененко и в больнице, а болельщики засыпали клинику подарками — Евгений даже не смог разместить все игрушки от фанатов в кадре.

Теплые слова и внимание, возможно, повлияли на темпы восстановления юноши, и поэтому он с тренером Татьяной Мишиной решил выйти на шоу Авербуха. В том числе и чтобы доказать, что сдаваться он не собирается. «Женя катался уже несколько раз, — рассказала перед выходом на лед Мишина. — Я была с ним на одной тренировке. Он прокатает короткую программу в облегченном варианте. Без тройных акселей и четверных прыжков. Женя не хотел заканчивать свое выступление на такой печальной ноте. Мы взвесили его силы. Он сам считает, что готов полностью прокатать программу». Выбор Adagio in G Minor в этом случае символичен — на шоу Плющенко исполнить его не удалось, значит, у Евгения еще остался должок перед зрителями! Команда Мишина наверняка знает, что делает, и держит ситуацию под контролем. А значит, к старту нового сезона Семененко подойдет уже во всеоружии.