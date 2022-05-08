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Фигурист, разбившийся на шоу, вернулся на лед. И снова катает опасный номер

Фигурист Евгений Семененко восстановился после травмы и выступит на шоу Авербуха
Рустам Имамов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Евгений Семененко решил свои проблемы со здоровьем.

Один из лучших российских одиночников нового поколения и победитель командного чемпионата мира прошлого года в составе сборной России Евгений Семененко наконец-то вернулся к тренировочной работе. О полноценных занятиях над элементами ультра-си речи пока не идет, но сам выход на лед уже дает большие надежды на оптимистичный исход. Ведь меньше месяца назад сообщество фигурного катания с содроганием сердца наблюдало кадры госпитализации Семененко после тяжелейшей травмы, которую получил спортсмен во время коммерческого шоу Евгения Плющенко.

Евгений Семененко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Евгений Семененко.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Были различные разговоры о перспективах восстановления Евгения и даже слухи о возможном завершении карьеры, но теперь они явно в прошлом. Ведь Семененко не просто начал тренироваться, он еще и снова согласился принять участие в ледовом шоу — на этот раз под патронажем Ильи Авербуха. И показал тот же номер, который привел его в больницу.

Евгений Семененко. Семененко после серьезного падения сможет выступить на шоу Авербуха

Семененко исполнил Adagio Альбинони — номер, который закончился травмой

«Я дома! Спасибо всем за такую поддержку! До встречи, «не снимайте с меня коньки», — написал Семененко своим подписчикам в соцсетях. Отсылки Евгения понятны — после того как 16 апреля во время шоу в Санкт-Петербурге фигурист неудачно приземлился после четверного прыжка и ударился головой об лед, многие стали сомневаться: сможет он продолжать выступать на высшем уровне или нет. Теперь уже ясно, что худшего сценария удалось избежать. Семененко примерно неделю пробыл в больнице, после чего еще столько же восстанавливался дома. Пару дней назад врачи разрешили ему возобновить тренировки, и пусть по их рекомендации это должны были быть базовые занятия по ОФП, тренеры решили вывести фигуриста на лед. От сборов в Армении, где сейчас занимается остальная группа Алексея Мишина, Евгения освободили, он тренируется на родном катке.

А накануне Семененко и вовсе решился выступить в ледовом шоу Ильи Авербуха. С программой под Adagio in G Minor Томасо Альбинони. Поворот в том, что меньше месяца назад именно этот номер на шоу «Союз чемпионов», которое организует продюсерское агентство Яны Рудковской (жены двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко), стал для Семененко роковым. Евгений решил раззадорить публику и попробовать четверной тулуп. Попытка оказалась фатальна — прошло меньше минуты с начала проката, как он закончился. Спортсмен со страшной болью пытался встать на глазах у зрителей, но самому подняться ему так и не удалось. Четыре попытки, и все тщетные — пришлось обращаться к специалистам скорой помощи, которые сразу и отвезли Семененко в больницу. В какой-то момент он даже ненадолго потерял сознание, позднее врачи 17-й петербургской клиники диагностировали у него сотрясение мозга.

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Четверные на шоу и нестандартном льду — обыденность

Шоу на время приостановили, но затем продолжили. Единственное, попросили фигуристов не исполнять больше многооборотных прыжков. Версий событий, которые привели к травме Евгения, множество — от недостаточной освещенности катка до проблем со льдом. О лужах на арене сообщали зрители и присылали многочисленные фото. Впрочем, другие участники шоу говорили, что лед был надлежащего качества. Еще один нюанс: площадку Ледового дворца Санкт-Петербурга урезали для того, чтобы установить дополнительные трибуны и освещение. Вполне возможно, что Евгению не хватило места для разбега на четверной. Фигуристы привыкли работать на стандартной хоккейной коробке, и маленький каток мог озадачить Семененко. Возникли даже предложения запретить исполнять четверные в условиях недостаточной освещенности — за такую инициативу выступали Ирина Роднина, Алексей Урманов и Бетина Попова, против была Татьяна Тарасова. Факт же в том, что Семененко не первый и наверняка не последний, кто прыгает на шоу четверные.

К примеру, в ледовых шоу Этери Тутберидзе своеобразный «турнир квадов» в самом конце — неизменная часть программы. И нередко фигуристки тяжело падают с неудачных попыток, но встают и пробуют вновь. Таковы условия конкуренции в группе, когда свой статус нужно доказывать постоянно. Камила Валиева часто исполняет в качестве шоу-номера программы прошлых лет, причем не меняя контент. Соответственно, делает и четверные, причем с руками наверх — и также в условиях недостаточной освещенности площадки. Более того, касательно качества льда и размера катка — спортсмены даже пробуют квады на катках в торговых центрах, массовом катании и на льду озера. Понятно, что тренеры такое поведение не одобряют, но соответствующих видео в соцсетях масса. И пусть это и дополнительный риск, но далеко не обязательно все заканчивается тяжелой травмой. Так что правы те, кто говорит об инциденте с Семененко как о роковой случайности.

Евгений Семененко на&nbsp;Кубке Первого Канала. Фигуриста сборной России увезли на скорой с шоу в Петербурге. Он разбился после прыжка

Команда Мишина правильно рассчитала силы спортсмена

Многие негативно восприняли слова Плющенко о том, что точно так же фигурист мог упасть на тренировке. В таком случае об этом никто даже и не узнал бы (по крайней мере сразу и во всех подробностях). И не было бы такого резонанса. Но никому ведь не пришло бы в голову требовать остановить тренировочный процесс после того, как Семененко покинул лед? Так и в этом случае отменить оставшуюся часть шоу было бы не лучшим решением, и сам Евгений вряд ли бы его поддержал. Наоборот, своими выступлениями они поддержали партнера по сборной, а затем высказались в его поддержку в соцсетях. Несколько спортсменов посетили Семененко и в больнице, а болельщики засыпали клинику подарками — Евгений даже не смог разместить все игрушки от фанатов в кадре.

Теплые слова и внимание, возможно, повлияли на темпы восстановления юноши, и поэтому он с тренером Татьяной Мишиной решил выйти на шоу Авербуха. В том числе и чтобы доказать, что сдаваться он не собирается. «Женя катался уже несколько раз, — рассказала перед выходом на лед Мишина. — Я была с ним на одной тренировке. Он прокатает короткую программу в облегченном варианте. Без тройных акселей и четверных прыжков. Женя не хотел заканчивать свое выступление на такой печальной ноте. Мы взвесили его силы. Он сам считает, что готов полностью прокатать программу». Выбор Adagio in G Minor в этом случае символичен — на шоу Плющенко исполнить его не удалось, значит, у Евгения еще остался должок перед зрителями! Команда Мишина наверняка знает, что делает, и держит ситуацию под контролем. А значит, к старту нового сезона Семененко подойдет уже во всеоружии.

Фигурное катание
Евгений Плющенко
Евгений Семененко
Илья Авербух
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