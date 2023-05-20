Россия заблокировала переход фигуриста в сборную Чехии. Политика или вопрос принципа?

Отказ не ставит крест на карьере Дарио Чиризано, но может усложнить ему следующий сезон.

Одному из самых перспективных партнеров российских танцев на льду не позволили сменить спортивное гражданство. Не так давно Дарио Чиризано, который зимой остался без партнерши, нашел для себя, казалось бы, идеальный вариант развития карьеры с тренировками в Монреале. Ему лишь оставалось получить разрешение от Федерации фигурного катания на коньках России на смену спортивного гражданства. И тут возникла проблема — спортсмена не захотели отпускать. Что теперь будет с карьерой Дарио?

Ситуация

Вероятность того, что Чиризано не захочет отпускать российская сторона, существовала — все-таки их с Ириной Хаврониной пара до распада была одной из самых ярких и перспективных. И даже по отдельности фигуристы продолжают оставаться сильными партнерами. Плюс Дарио является членом сборной России. Поэтому отчасти столь категоричная реакция со стороны ФФККР вполне объяснима.

«Чиризано одобрения (на смену спортивного гражданства) не получил, как и некоторые другие спортсмены. Кто-то получил, Чиризано в соответствии с правилами нашей федерации и карантином не получил», — заявил РИА Новости спорт генеральный директор ФФККР Александр Коган.

«Когда на Западе родители платят за свою подготовку: за лед, за тренера, за постановку программ, то человек в праве выбирать, где и за кого ему выступать. У нас иная ситуация. У нас за все платит государство. В той или иной форме. Поэтому государство может накладывать свои ограничения или необходимо выплатить компенсацию за все годы, а там наберется немало. Я работала в США, правда, это было лет 20 назад, но в среднем это достаточно серьезная сумма, которую родители платят, даже если спортсмен выступает за сборную Америки», — объяснила «СЭ» решение ФФККР депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.

Ирина Роднина. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Отказ

У ФФККР были все основания наложить вето на переход Дарио. Они с Хаврониной были членами сборной России и наряду с парой Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол считались надеждой российских танцев на льду. Хоть и уход Ирины к Девиду Нарижному поменял расклад.

Тем не менее бывшие представители национальной команды могут выступать за другую страну только по истечении двух лет после запроса. Если фигурист участвовал в чемпионатах страны, но не входил в сборную, то он может сменить спортивное гражданство через год с согласия ФФККР.

К тому же у федерации были и другие причины отказать Дарио. Фигурист не имеет к Чехии никакого отношения, не считая гражданства его новоиспеченной партнерши. Если бы Чиризано выбрал Италию — возможно, ситуация бы сложилась иначе. Все-таки у фигуриста есть паспорт этой страны.

Безусловно, стоит учитывать и политические причины. У России и Чехии достаточно непростые отношения, в том числе — и в спорте. Поэтому неудивительно, что ФФККР решила воспользоваться своим правом и запретила переход.

Дарио Чиризано и Ирина Хавронина. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Что дальше?

Получается, что фигурист теперь не может полноценно войти в новый сезон со своей новоиспеченной партнершей. Их дуэт с чешской фигуристкой Денисой Цимловой имел неплохие перспективы: ребята тренируются в лучшей танцевальной академии мира. Именно в Монреале к успеху шли олимпийские чемпионы Пападакис-Сизерон и Вертью-Моир. С Габриэлой и Гийомом Дарио и Дениса уже успели познакомить лично.

Но на самом деле отказ ФФККР не ставит крест на будущем фигуриста. Ему лишь предстоит выдержать двухлетний карантин. И этот путь уже практически пройден — последний международный старт у Чиризано был в октябре 2021 года. Получается, осталось подождать всего полгода.

Безусловно, это не позволит его с Цимловой паре дебютировать уже в ближайшем сезоне, хотя и не с начала. Но зато у дуэта будет больше времени для скатывания. И в конце концов, всегда есть возможность показать себя на национальных турнирах.