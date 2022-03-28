Сколько стоит карьера Щербаковой? Что может удержать Анну в фигурном катании

В день рождения олимпийской чемпионки рассуждаем о ее будущем.

После Кубка Первого канала Анна Щербакова рассуждала о своем будущем.

— У ваших родителей было разное мнение относительно вашей карьеры — яркая вспышка или извилистый путь. Вам как больше нравится?

— Оставим этот вопрос открытым. Мне ни то ни другое не нравится. (Смеется.) У меня третье мнение. Долгая и извилистая вспышка, давайте так.

— Все-таки к чему вы больше склоняетесь: после этого сезона хочется больше отдыхать или продолжать карьеру?

— На данный момент мне хочется отдохнуть, но это пока не распространяется на следующий сезон. Я думаю, не только у меня такая ситуация: все очень сумбурно, и вообще непонятно, что нас ждет. Поэтому я буду смотреть по ситуации. А сейчас хочется временно отдохнуть от сезона, прийти в себя. Хотя этот сезон был очень удачным и с яркими моментами, но все-таки для всех он получился сложным. Теперь хочется выдохнуть. Принимать решения будем уже ближе к новому сезону.

— «Сумбур с будущим» может повлиять на это решение?

— Наверное, это напрямую влияет на мое решение, да.

Сегодня спортсменка отмечает свой 18-й день рождения и совершеннолетие. Когда, если не в этот день, подумать о вариантах для продолжения или завершения карьеры Анны?

Сработает ли культ «Большого шлема»?

Нужно ли Щербаковой фигурное катание? Здесь есть простой ответ: все турниры она выиграла, и даже культ «Большого шлема» может не сработать: Анна до сих пор претендует на титул чемпионки Европы в случае дисквалификации Камилы Валиевой. А когда нас пустят на финал «Гран-при» (золота этого турнира в коллекции Анны тоже нет), сейчас не знает никто.

Второе — Анна, пожалуй, самая интеллигентная российская фигуристка. В характеристике, которые давали советским абитуриентам, ее бы расписали как спортсменку, комсомолку, красавицу. Может быть, как сдержанную комсомолку.

Сойдемся на том, что этот образ точно создать удалось, и талантливо — даже если он приукрашенный. Главный вопрос, когда человек перестает по Конституции быть ребенком — как зарабатывать на жизнь? Из интервью с родителями Анны мы узнали, что фигуристка уже заведует своими банковскими счетами и вообще разносторонне развивается. Может быть, у нее есть возможности обосноваться вне спорта? Или на стыке — в той же тележурналистике. Речь у олимпийской чемпионки очень чистая и плавная.

По сути, единственная мотивация — которую объяснила в одном из интервью Этери Тутберидзе: «Анечка просто очень любит фигурное катание».

Остаться, чтобы обыграть белорусов?

Нужна ли фигурному катанию Анна? Тоже неоднозначный вопрос. За ней — огромная толпа нереализовавшихся конкуренток. Безусловно, многие жесты и мимика Ани, ее умение перевоплощаться, отыгрываться на своем характере — это войдет в историю. Чемпионат России в Челябинске, Олимпиада.

Но не сказать, что она уникальная олимпийская чемпионка. Да, первая в эпоху ультра-си. Но эпоху запомнят по Трусовой, в том числе по пяти четверным в Пекине. Сама Щербакова постоянно встречается с обвинениями в «бонусах Тутберидзе», недостаточно эталонной технике — да и вся новейшая история фигурного катания показывает, что олимпийские чемпионки в большом спорте после своего триумфа надолго не остаются. Это будут менять повышением возрастного ценза, которое, судя по настроениям в ISU, неизбежно. Но есть ли смысл Щербаковой ждать эти два сезона, курсируя между Сызранью и Йошкар-Олой, подвергая опасности свой позвоночник и суставы?

Окей, сделает российская федерация фигурного катания свою альтернативную систему «Гран-при», назовите как угодно — Мегасуперкубок России, Penza Open и так далее. Но никакая «Сызрань трофи» не замотивирует олимпийскую чемпионку, чемпионку мира и трехкратную чемпионку России продолжать бороться за титулы. Единственный вариант — большие призовые. И это сейчас чуть ли не главный фактор, который может удержать российских фигуристов в случае длительного международного простоя.

На Кубке Первого канала Щербакова и ее команда завоевали 13 миллионов рублей. Сколько готовы заплатить своим героям-фигуристам государство, федерация и спонсоры, чтобы их удержать?