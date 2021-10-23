Валиева пропустит этап «Гран-при» в Канаде? Рекордсменка мира бессильна перед бюрократами

Половина нашей делегации может оказаться за бортом Skate Canada не по своей вине.

Пока фанаты фигурного катания лишали себя сна, чтобы посмотреть за прокатами на Skate America, пришли тревожные новости о следующем этапе «Гран-при» в Канаде. Федерация фигурного катания на коньках России сообщила, что у большинства наших спортсменов, которые уже в понедельник собирались вылетать в Ванкувер, проблемы с документами. У Камилы Валиевой, Алены Косторной, Елизаветы Туктамышевой и многих других на руках до сих пор нет паспорта с канадской визой. Причем сама виза, судя по сообщению ФФККР, подтверждена и североамериканцы не против принять наших атлетов, проблема исключительно в оформлении документов. Тем временем сроки уже поджимают, и запланированный рейс фигуристы точно пропустят. Останется ли тогда возможность добраться до Ванкувера и что будет, если Валиева и компания не попадут на Skate Canada?

Визы одобрены, но паспорта так никто и не получил

Мало кто ждал каких-то новостей вечером этой пятницы. Все были в предвкушении прокатов Нейтана Чена, Евгении Тарасовой с Владимиром Морозовым и других ребят в Лас-Вегасе. Но фигурное катание привыкло нас удивлять. Причем в этот раз — не самым приятным образом. «В воскресенье, 24 октября, для участия во втором этапе серии ИСУ «Гран-при» по фигурному катанию на коньках Skate Canada, который пройдет в Ванкувере, может вылететь только часть российской делегации, те, кто получил в этот четверг документы из визового центра Канады в Москве. На остальных членов российской команды паспорта с канадскими въездными визами пока не получены, и, несмотря на все усилия ФФККР, это может произойти, по последней информации, не ранее понедельника», — сообщает пресс-служба фигурной федерации.

Валиева, Туктамышева, Косторная, Макар Игнатов и Евгений Семененко — все они рискуют пропустить канадский этап «Гран-при». А вместе с тем и финал серии, поскольку, если ради нас правила не поменяют, шансов отобраться с одним этапом практически нет. ФФККР утверждает, что визы канадское консульство одобрило еще в середине октября. Но на руках ни у кого из названных спортсменов, а также у тренеров Алексея Мишина и Евгения Рукавицына нет загранпаспорта с этими самыми въездными стикерами. Либо визовый центр до сих пор их не подготовил, либо бюрократические проволочки не позволяют их вовремя получить. При этом на выходных работники дипломатического представительства выдавать документы не будут, поэтому билеты на воскресный рейс уже точно придется сдавать обратно. В самом лучшем случае информация по статусу виз для российских спортсменов обновится в понедельник. В настоящий момент ФФКР прорабатывает с организаторами турнира и Международным союзом конькобежцев возможные пути выхода из сложившейся ситуации, включая изменение дат и маршрута перелетов.

Последний шанс успеть на турнир без задержек — вторник

Этап «Гран-при» в Канаде начинается в пятницу — 29 октября, но прилететь день в день явно не получится. Перед стартом нужно пройти две тренировки, жеребьевку на короткую программу, да и акклиматизацию. Благо сейчас уже гораздо проще найти подходящие рейсы, нежели в прошлом году, и билеты в Ванкувер, пусть и с пересадками, можно найти каждый день. Но путь займет порядка 15 часов, и чуть ли не последним шансом успеть на соревнования для наших ребят будет вторник. Так что ситуация и правда выглядит критической. Хотя тренер Рукавицын не унывает и уверен, что он с Игнатовым точно в Канаде будет. «На данный момент у нас нет виз. Как будут развиваться события, я думаю, будет ясно в ближайшее время. Сейчас все находятся в состоянии нехватки информации: что происходит, когда могут дать визы и так далее. Но мы с моими спортсменами, безусловно, планируем лететь в Канаду. Я не думаю, что вопрос будет стоять в том, чтобы отменить турнир для ряда спортсменов, кому не дали визы. Скорее сейчас он заключается в корректировке рейсов», — сказал Евгений в беседе с «Матч ТВ».

Действительно, отмена Skate Canada не то что маловероятна — такая вероятность отсутствует, и проблемы наших ребят вряд ли будут особо заботить организаторов турнира в Ванкувере. Ведь, по сути, их вины в сложившейся истории и нет, это даже не кейс с юниорскими этапами «Гран-при» во Франции, когда наших юниоров не пускали в Куршавель из-за проблем с признанием «Спутника V». Сейчас вопрос не в излишней дотошности канадских врачей, которые едва не уничтожили своими руками фигурное катание в Стране кленового листа. Проблема в действиях канадского консульства в Москве, на которое никто из спортивного сообщества повлиять не может. «Это очень обидно. К сожалению, с получением виз всегда были проблемы. Но я в этом вопросе не так категорична, потому что надо понимать всю ситуацию. Безусловно, фигуристы готовились, все их ждали. Я думаю, организаторы тоже расстроены, потому что выступление таких спортсменов всегда поднимает статус соревнований», — отметила трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.

Точно полетят в Ванкувер только юниорские пары и Самарин

Ситуацией возмутились многие, поскольку пропуск важнейшего турнира нашими лучшими фигуристами — ситуация явно не из самых приятных. Татьяна Тарасова и вовсе в оценках происходящего себя не сдерживает. «Это полнейшее безобразие. Это срыв международных соревнований, это срыв этапов ISU, что просто недопустимо. Все идет впритык, уже нельзя переносить даты. Я бы побоялась при такой обстановке международных отношений лететь в последний день, находясь без визы», — сказала знаменитый тренер. Она уверена, что ответственность за проблему должна лежать на плечах ФФККР. Но, справедливости ради, в федерации стараются ее решить всеми возможными способами. К примеру, функционеры здорово вышли из ситуации с получением американских виз. Генеральный директор федерации Александр Коган организовал их получение через Узбекистан, используя собственные связи в этой стране.

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Канада ранее проблемной страной в плане получения документов не выглядела, поэтому варианты обхода в ФФККР не искали. Но и спокойно сидеть на месте в федерации не будут. «Федерация предпринимает все усилия, чтобы все получили визы, поэтому мы пытаемся решить вопросы с канадской федерацией и Международным союзом конькобежцев и что-то поменять», — заверил журналистов Коган. Пока что точно говорить о выходе на лед олимпийской арены в Ванкувере можно только в контексте молодых танцевальных дуэтов Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, спортивной пары Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и одиночника Александра Самарина. Неплохой набор, но теряем наши главные активы. С учетом снятия Рики Кихиры в женском одиночном и в Ванкувере у одиночниц можно было рассчитывать на три призовых места. При чистых прокатах вряд ли кто-то будет способен обойти Туктамышеву, Валиеву или Косторную. А вот если их не будет, то не самые зведные девушки вроде Маи Михары или кореянки Ха Эн Ли получат шанс заработать хорошие очки и побороться за выход в финал. Нашим же взамен могут предложить разве что квоты на одном из других этапов. Но изменений в регламенте отбора в финал не ждите — по аналогии с юниорами мы наверняка лишимся нескольких наших законных мест на турнире.