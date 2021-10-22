Трусова на «Гран-при США»: ни одного четверного, бледная тренировка и игнор СМИ. Пока тревожно

Накануне первого крупного турнира года россияне опробовали лед.

У Трусовой — травма

Сегодня ночью в Городе грехов Лас-Вегасе начнется первый этап «Гран-при», на котором Россию представят Артур Даниелян (у мужчин), Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Алина Пепелева/Роман Плешков (в парах), Александра Трусова, Ксения Синицына, Дарья Усачева (у женщин) и Аннабель Морозов/Андрей Багин (в танцах).

Накануне они провели первые тренировки, видео которых вы увидите ниже. Отдельно упомянем про девушек — Трусова пошла на три четверных и не сумела исполнить ни одного (падение с лутца и две «бабочки» на тулупах). Аксель три с половиной разыскивается, но замечен не был. И такое плохое выступление даже заставило гадать о некоем повреждении призера ЧМ. Возможно, преувеличение, но в заявке Саши на произвольную пять квадов, а не три, и триксель в короткой. Наталкивает на размышления.

Обновление: утром, после публикации этой заметки, в передаче «Доброе утро» на Первом канале Трусова подтвердила факт травмы и сказала, что не может выступать в полную силу.

Синицына сделала несколько тройных лутцев, в том числе в каскадах с тулупом и ойлером и сальховом, однажды упала с флипа. Ультра-си не делала. Усачева тоже без четверных и трикселя, но сделала гораздо больше прыжков. Упала тоже с одного и тоже тройного флипа. Было несколько степ-аутов, но в целом сессия чистая.

Ни одна из девушек не вышла к СМИ, которые собрались в Zoom. Трусову очень ждал легенда журналистики и большой «любитель» России Филип Херш, но его вопросы в чате «No Trusova?» остались без ответа. Ранее проигнорировал журналистов и главная американская звезда Нэйтан Чен. Кажется, совсем загрустив, аксакал налил себе в бокал что-то, очень напоминающее вино.

Некоторые россияне все-таки пообщались со СМИ, за что им спасибо. «СЭ» был в числе немногих, кто услышал их комментарии.

Евгения Тарасова/Владимир Морозов

Говорил только Владимир, сначала по-английски, потом по-русски:

— У нас есть хороший, если можно сказать, толчок от нашей новой команды. Они нас подталкивают, мы работаем над всем и много. Этот толчок и наш опыт в совокупности должны дать хороший результат.

— Можете рассказать о своем расписании, как выглядит график после перехода?

— Каждый день мы в зале плюс хореография, и, конечно, мы много катаемся под музыку. Мы заняты целый день. Только один выходной. Какой день — всегда по-разному, зависит от соревнований.

— В Пекине будет большой перерыв между командным турниром и парами, как относитесь к этому?

— Думаю, это неплохо. На последних Олимпийских играх у нас был только один день отдыха, максимум два. Это было... быстро. После первого проката нужно время, чтобы успокоиться и стать лучше. Главное, что мы сейчас знаем расписание. Так что должны быть подготовлены. Соревнования начинаются рано с утра. Это самое сложное.

— Ваши главные соперники — пара Суй/Хань, наверное, не только российские, но и китайские болельщики за вами следят. Какие ожидания от соперничества с ними?

— У нас примерно один с ними возраст, мы соревнуемся еще с юниоров. Я с ними соревновался даже с другой партнершей. Так что у них, как и у нас, долгий путь. Они прекрасные спортсмены. Мы гордимся, что соревнуемся с ними. С ними возможно конкурировать, мы это чувствуем. На прошлой Олимпиаде мы с ними боролись. Но сейчас для нас главное — чисто кататься самим.

Наши программы это больше как искусство. Иногда люди, которые смотрят фигурное катание, видят только атлетизм без программы. Мы хотим дать больше катания и хореографии. Чтобы это не были просто элементы от одного к другому.

— Как оценит—е вашу подготовку к старту? У вас было довольно много турниров до этого.

— Соревновательная практика — всегда хорошо для спортсмена вне зависимости от наличия опыта. Думаю, это даст свои плоды. Когда было утверждение плана, наметили эти старты и согласно ему двигаемся. Так что все было спланировано изначально. Подготовку оцениваем хорошо, осталось показать, что мы подготовили на тренировках.

— Хватит ли сил?

— Мы много тренируемся. Силы есть. (Смеется.)

— Что скажете российским болельщикам?

— Большой привет и спасибо за поддержку!

Тарасова: — Да, спасибо, что следите, несмотря на большую разницу во времени!

Артур Даниелян

Артур говорил наиболее развернуто — об исполнении мечты и желании, которое позволило остаться в спорте:

— Сейчас начало очень необычного, сложного сезона, поэтому подготовка была продуктивная, чтобы тут быть в хорошей форме и показать высокий результат. Хочу показать себя и итог проделанной работы. Уже очень ждал этого старта!

— Как справлялись с годичным перерывом в карьере, отходили от травмы?

— Про травму я не хочу говорить, уже рассказывал в подробностях. Сейчас я уже на старте, идет работа, не имеет смысла обсуждать травму. Но было очень тяжело, очень скучал по соревнованиям, тренировкам. И вот это большое накопившееся ожидание, когда я вышел на лед, оно дало свои плоды. Когда было очень сложно прийти в форму, благодаря этому желанию, семье, тренерам, друзьям, федерации я смог вернуться. И планирую в этом сезоне показать конкурентоспособное катание.

— Каких четверных ждать?

— В данный момент сальхов в короткой и тулуп и сальхов в произвольной, всего три.

— Будете усложняться?

— Мне сейчас надо стабилизировать то, что имеется, а потом уже думать. Конечно, вообще надо приходить к тому, что в короткой два четверных, в произвольной — три. Но пока так.

— Расскажите, откуда у вас такая осанка, как вы учились хореографии?

— Ну это все из детства, от моих первых тренеров досталось, которые занимались со мной осанкой, растяжкой, хореографией, то, что я приобрел еще у себя в Волгограде, потом в Москве мы с Ириной Анваровной доработали. Возможно, есть природная стать, с ней легче даются классические позы, руки.

— Но у вас был показательный номер, поставленный с Еленой Радионовой, и там рок. А вы говорите про классические линии. Увидим ли мы тот показательный?

— Да, это абсолютно другой для меня образ, не классический, а надо быть свободным, что мне дается тяжелее. С Леной у меня был первый опыт, она тоже только начинает ставить. Было интересно, смешно. Мне кажется, получилось хорошо. Я нацелен показать высокий результат, не знаю, попаду ли в показательные, но если это случится, то выступлю с ним.

— Каково ощущение выхода на лед с Ченом, Чжоу, Уно? И хочется ли их обыграть?

— Пока вышел только с Шомой Уно вместе из перечисленных. Но тем не менее тут много ребят, с которыми я никогда не выступал, либо однажды. Многие очень опытные. Такое предвкушение чего-то большого! Их я смотрел по телевизору, в телефоне, но чтоб вживую... У меня нет цели кого-то здесь обыграть, я хочу победить самого себя. Показать чистые прокаты, которых еще не было в этом сезоне. (Смеется.) Ну и посмотреть на других, извлечь что-то полезное из наблюдений, насладиться их выступлениями, зарядиться энергией.

— Неделю назад вы выступали на тренировочном катке «Мегаспорта» среди рекламы кукурузных палочек. Как вам контраст в Вегасе?

— Тот старт был скорее для тренировочного проката, так что не особо смотрел, что там было вокруг. (Смеется.) А тут... как будто картинка из сна, будто я это видел, но никогда не мог поверить, что встречу в настоящей жизни. А сейчас я здесь. Необычные ощущения.

— Мечта сбылась?

— Не могу назвать это мечтой. Но одна из маленьких — да. Дальше — больше.

Расписание «Гран-при США»

23 октября, суббота

4.00 Пары. Короткая программа

5.25 Мужчины. Короткая программа

23.51 Танцы. Ритм-танец

24 октября, воскресенье

1.19 Женщины. Короткая программа

4.37 Пары. Произвольная программа

6.10 Мужчины. Произвольная программа

21.18 Танцы на льду. Произвольная программа

23.02 Женщины. Произвольная программа

25 октября, понедельник

4.30 Показательные выступления

Состав сборной России

Женщины. Ксения Синицына, Александра Трусова, Дарья Усачева

Мужчины. Артур Даниелян

Пары. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Алина Пепелева/Роман Плешков, Евгения Тарасова/Владимир Морозов

Танцы. Аннабель Морозов/Андрей Багин