На Skate Americs ждали российский подиум, а сейчас под вопросом золото и серебро.

Удивительно это осознавать, но на первом крупном турнире олимпийского сезона российские фигуристки совсем не вне конкуренции и не разыгрывают первые места сами между собой. В Лас-Вегасе они втроем, все в сборной, с солидными личными рекордами — но не стоит ошарашиваться и тереть глаза, если после короткой программы вы не увидите Александру Трусову, Ксению Синицыну и Дарью Усачеву ни на одном из двух первых мест.

Почему? Да потому что на тренировках пока ни одна россиянка не смогла прыгнуть элемент ультра-си — ни четверной, ни разрешенный в короткой программе тройной аксель. Трусовой, Синицыной и Усачевой фатально не везет — фактически все они приехали в США с травмами или ощущая их последствия. Трусова рассказала о недавней травме после тренировки, на которой не смогла сделать четверные. На вторую сессию в ночь с пятницы на субботу она не вышла, и теперь по американским СМИ ходит слух о скором снятии подопечной Этери Тутберидзе. Но по опыту Сызрани можем сделать вывод — узнаем мы об этом в последний момент.

Синицына также рассказала Первому каналу о недуге — ее четверной тулуп на время заморожен. Усачева раскрылась по поводу повреждения еще на контрольных прокатах, которое выбило ее из изучения тройного акселя. Этих дней могло и не хватить.

Из-за травм у наших ослаблен контент, а соперницы будут прыгать триксель

Любой эксперт и фигурист скажет, что тренировки — ни о чем, надо смотреть на прокаты и не раздувать проблему. Но сейчас речь идет не о неполучившихся прыжках, а о математических потерях в контенте. Россиянки лишены качества. Это как начать шахматную партию без ладьи или минимум коня.

Пикантности добавляет то, что тройной аксель получился этой ночью у двух соперниц россиянок — кореянки Ён Ю и американки Эмбер Гленн, которая расправила плечи после снятия Брэди Теннелл и теперь единоличный лидер сборной. Процент заходов у них разный — Ю приземлила на сессии чисто четыре из четырех попыток, Гленн — одну из трех (спасибо американскому журналисту Джеки Вонгу за летопись тренировок). Тем не менее разница с двойным акселем огромна — база 8,00 против 3,30. Даже если исполнить его с ошибкой, но устоять на ногах, уже получаешь преимущество.

У обеих прыжок заявлен в короткой программе. Ён Ю, которая благодаря имени Young получила прозвище Молодая, собирается прыгать также тройной лутц + тройной тулуп и тройной флип. Все эти прыжки также получились без ошибок.

У Гленн контент слабее — флип + тулуп и риттбергер. Но и она на этих прыжках была чиста.

Контент фигуристок в короткой программе «Гран-при» США

Трусова: 3А (возможен 2А), 3F, 3Lz+3T. Базовая стоимость: 24,41 либо 19,71.

Усачёва: 2A, 3Lz, 3F+3T. Стоимость: 19,65.

Синицына: 2А, 3F, 3Lz+3T. Стоимость: 19,71.

Ю: 3А, 3Lz+3T, 3F. Стоимость: 23,93.

Гленн: 3F+3T, 3A, 3Lo. Стоимость: 22,89.

Как видите, размер акселя имеет значение.

За кого судьи?

Еще один фактор, который в олимпийском сезоне станет выпуклым, расцветет и запахнет, — судейство. Может быть, по компонентам наши отыграют отставание? Или, наоборот, россиянок еще придавят?

К счастью, представители России будут и в судейской, и технической бригаде. Правда, среди судей есть люди и из США, Канады и Южной Кореи.

Анна Щербакова подтвердит, что важнее, кто в технической бригаде будет ставить недокруты и ребра. И там — ура! — тоже есть россиянка, Юлия Андреева. В противовес ей кореянка Бён Сун Джин. Так что ключевая личность рефери — это литовка Лаймуте Краузиене. Ни в какой русофобии ее обвинить нельзя — россиянам она ставит по статистике часто даже выше средней оценки по бригаде. Усачевой как-то раз на юниорском «Гран-при» поставила на 5,4 балла больше, Синицину и Кацалапова на легендарном чемпионате Европы поставила выше холодных Пападакис и Сизерона. Так что никаких сюрпризов в стиле «лесных братьев» мы не ждем.

Рефери Гран-при США Лаймуте Краузиене вполне себе любит российских фигуристок. И фигуристок вообще. pic.twitter.com/B1MkHHKKSt — Lublineс93 (@Lublinec931) October 23, 2021

В общем, если кто-то соскучился по интриге в женском одиночном катании — то пожалуйста, она стучится к нам и уже в дверях. Фанаты Трусовой уже успели приуныть (рассудив, что для Города грехов идеально подходит формула «уныние — это грех»). Давайте просто немного напряжемся — и поболеем за наших в 1:00 мск сегодня и в 23:00 завтра. Спать в такие выходные — точно грех.