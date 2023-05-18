ФФККР не разрешила фигуристу Чиризано сменить спортивное гражданство

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что ФФККР не разрешила российскому фигуристу Дарио Чиризано сменить спортивное гражданство.

«Чиризано одобрения (на смену спортивного гражданства) не получил, как и некоторые другие спортсмены, — цитирует РИА «Новости» Когана. — Кто-то получил, Чиризано в соответствии с правилами нашей федерации и карантином не получил».

Коган отметил, что Чиризано нужно будет пройти карантин для того, чтобы выступать за другую страну.

Ранее стало известно, что Чиризано будет тренироваться с новой партнершей, представительницей Чехии Денизой Цимловой в академии в канадском Монреале.

21-летний Чиризано ранее выступал в дуэте с Ириной Хаврониной. Спортсмены стали победителями юниорского первенства России, юношеских Олимпийских игр 2020 года, юниорских этапов Гран-при в Красноярске и польском Гданьске.