Роднина объяснила решение ФФККР не разрешить Чиризано сменить российское гражданство

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала для «СЭ» новость о том, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не разрешила фигуристу Дарио Чиризано сменить спортивное гражданство.

«Когда на Западе родители платят за свою подготовку: за лед, за тренера, за постановку программ, то человек в праве выбирать, где и за кого ему выступать. У нас иная ситуация. У нас за все платит государство. В той или иной форме. Поэтому государство может накладывать свои ограничения или необходимо выплатить компенсацию за все годы, а там наберется не мало. Я работала в США, правда это было лет 20 назад, но в среднем это достаточно серьезная сумма, которую родители платят, даже если спортсмен выступает за сборную Америки», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее стало известно, что Чиризано будет тренироваться с новой партнершей, представительницей Чехии Денизой Цимловой в академии в канадском Монреале.

21-летний Чиризано ранее выступал в дуэте с Ириной Хаврониной. Спортсмены стали победителями юниорского первенства России, юношеских Олимпийских игр 2020 года, юниорских этапов Гран-при в Красноярске и польском Гданьске.