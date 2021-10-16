Американская фигуристка оправдана по допинговому делу
08:57
Фигуристка из США Джессика-Ноэль Калаланг, выступающая в паре с Брайаном Джонсоном, не будет наказана, несмотря на положительный тест на допинг, сданный в январе этого года на чемпионате страны.
В ходе восьмимесячного разбирательства, Антидопинговое агентство США пришло к выводу, что запрещенное вещество содержалось в косметических средствах, которые спортсменка использовала перед выходом на лед.
За время отстранения Калаланг пара пропустила чемпионат мира, но в конце сентября американцы получили разрешение вернуться на лед и уже приняли участие в турнире Finlandia Trophy, где заняли четвертое место. Дуэт претендует на попадание в сборную США на Олимпиаду-2022.
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