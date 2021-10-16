Маневры Тутберидзе. У нее новый лидер мужской части группы и оружие против охотников за сенсациями

Жизнь в «Хрустальном» бьет ключом.

Всего неделя прошла с нашего текста о мужчинах — подопечных Тутберидзе, а все уже резко меняется. Что именно?

Первое. Самсонов снялся с «Гран-при США» — но обвинять Тутберидзе тут не стоит

Даниил Самсонов, который рассказал «СЭ», что готовится к «Гран-при США», в итоге в Лас-Вегас не поедет по медицинским показаниям. Ранее скучать по нему был вынужден еще один красивейший город — Челябинск. Там проходили контрольные прокаты сборной.

Только за этот сезон дважды снимался Самсонов, резко уезжала из Сызрани Трусова, Косторная отказывалась от Будапешта. В других группах снятия тоже льются как из рога изобилия — Коляда то снимется с Кубка России, то резко объявится на мемориал Панина — Коломенкина, Самарин предпочел Будапешт Йошкар-Оле. Такая чехарда заставляет задуматься об этике. Если помните, Трусова, по словам федерации, тоже снималась по медицинским показателям, а оказалось, что просто аксель приехала испытывать.

О'кей, свободу маневра фигуристам ущемлять действительно неправильно. Есть, правда, зрители, но их немного, пренебрежем, как в физике.

Но есть и еще одна заинтересованная сторона. Не раз доводилось слышать от запасных фигуристов о том, как впопыхах им приходится собираться на условное первенство России, когда кто-то снимается за день до старта. Чуть ли не из аэропорта летишь на арену, по дороге ныряя в костюм. Понятное дело, снимающийся до последнего верит, что поедет. Но вот Алина Загитова на контрольных прокатах 2020-го — тоже томилась в раздумьях в последний вечер? Или Евгения Медведева, когда снялась с Сызрани и Москвы? Впрочем, в Москве вместо нее успела моментально заявиться Дарья Усачева. Наверное, кто-то что-то знал.

По поводу Самсонова можно тоже задать вопрос. В Сети уже встречал возмущенные письма общественности, мол, Мозалев заслуживал два этапа, а у него их тупо отобрали.

Но, по информации «СЭ», здесь подлянок искать не стоит. Даниил не соврал, когда писал о планах участвовать в «Гран-при», он поехал в Узбекистан за визой. Причина снятия в том, что лидер мужской части группы Тутберидзе пока просто не готов, не вкатан в сезон. То есть проблема снова скорее не в медицинских показаниях, а возможностях. В Лас-Вегасе Дане светило бы последнее место, и даже в казино в 16 лет не поиграешь. Смысл ехать?

Так что в данном случае обвинять Тутберидзе не стоит. Вспомним далее, что в «Гран-при» запасные не имеют национальности — то есть вместо Самсонова добрать могли бы не Мозалева, а американца или эквадорца — недавно эту страну приняли в ISU.

Собирание фигуристов русских

Однако группа Тутберидзе не ограничивается одной верой в Самсонова. В четверг «Матч ТВ» сообщил о возвращении в «Хрустальный» 16-летнего Егора Рухина, отобравшегося в финал юниорского «Гран-при». Прошлым летом он ушел в ЦСКА, но дело Рената Лайшева живет — теперь «Самбо-70» собрало почти всех, кто ушел в то сумбурное межсезонье.

Фигурное катание давно живет в кафкианской морали, так что чем непонятнее переход — тем он логичнее. Трусова может говорить, что остается у Плющенко, — а через месяц уходить. Так и тут — Рухин вышел в финал ЮГП с тренерским коллективом ЦСКА, а ранее чудом взял бронзу первенства России. Значит, надо переходить! На первенстве, кстати, случился курьез — сначала Егора поставили на четвертое место, но, как оказалось, технические специалисты перепутали тройной и четверной сальхов в начале программы, то ли не увидев оборот, то ли не попав по кнопке. После прокатов результат пересчитали, и Рухину все же досталась медаль.

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Теперь Рухин, возможно, станет главной надеждой группы Тутберидзе в борьбе за олимпийскую путевку — мы знаем, как быстро умеют прогрессировать ее подопечные. В Красноярске на этапе юниорского «Гран-при» у него было 223,29 балла — запомним это число.

Совсем забыл — кто-то еще верит в систему контрактов с такими трансферами посреди сезона?

Тутберидзе идет в массы

Наконец, третье событие вокруг команды Тутберидзе, которое нельзя не отметить, — следующее в превращении этой фамилии в бренд. Team Tutberidze приобрела соответствующий товарный знак. Как объяснила агент тренера Мария Шашина, это возможность защиты известного человека.

— Почему это важно? Потому что известному и успешному человеку, чье имя уже и есть бренд, необходимо защитить его от незаконного использования. Что, к сожалению, нередко происходит с целью наживы или нанесения репутационного ущерба.

Если произойдет какая-то неприятная ситуация, например, выход биографической книги или фильма, не согласованный с героем — чем так любят грешить охотники за сенсациями, — обладателю соответствующего товарного знака останется только требовать возмещения морального вреда в рамках закона. Это самый надежный способ избежать нарушения авторских прав и отстоять свои интересы в правовом поле, — написала Шашина в Instagram.

Этери Тутберидзе зарегистрировала собственный товарный знак. pic.twitter.com/8ko3HCbZYG — Lublineс93 (@Lublinec931) October 15, 2021

Но логично предположить, что этим сертификатом Тутберидзе будет орудовать не только как кувалдой против охотников за сенсациями. На шоу Тутберидзе весной уже продавались сувениры с символикой команды. Вероятно, в дальнейшем штаб собирается расширить линейку — можно ведь продавать и коньки, и экипировку. 17 сентября Тутберидзе зарегистрировала ИП, ООО «Тим Тутберидзе» существует с марта. Все дороги для маркетингового успеха тренера вслед за спортивным открыты.