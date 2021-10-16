Ученицы Тутберидзе побились в Венгрии. Организаторы исковеркали фамилии обеих россиянок

Щербакова выиграла у Хромых, а Даниил Глейхенгауз недоволен судейством.

Budapest Trophy. Женщины. Короткая программа

1. Анна Щербакова (Россия) — 74,76

2. Майя Хромых (Россия) — 72,82

3. Софья Самодурова (Россия) — 67,15

Правильно таблица сверху должна была выглядеть так — Анна Щепкова, Мийя Крымких. Это не новый сленг, просто так изощренно поиздевалась над российскими участниками диктор соревнований. Представляя разминку с участием подопечных Тутберидзе, она назвала чемпионку мира Щепковой, а другая превратилась в Мийю Крымких. Угадайте, справилась ли девушка с фамилиями их тренера? Нет, даже не стала рисковать — хотя у всех остальных произнесла. И думается, правильно сделала.

Судья коверкает фамилии россиянок Щербаковой и Хромых на Budapest Trophy. Умора прям. pic.twitter.com/zoqdCJDlsw — Lublineс93 (@Lublinec931) October 16, 2021

И все-таки приезд чемпионки мира в Будапешт — для Европы событие. Пусть фигурное катание там сейчас и не на подъеме, но на катке ее точно узнают из тысяч лиц. Ее снимали при подъезде на тренировку, желали удачи и бежали все это выкладывать в Instagram.

Узнали бы Щербакову не только по глазам и голосу, но и тейпу на шее, с которым Анна вышла на лед утром. Это точно может говорить о неких проблемах со здоровьем, коллеги в Telegram даже рассказали о травме, полученной перед стартом. Оснований не верить у меня нет. Но не сомневаюсь, что повреждение Анны вызовет новые обвинения в симуляциях, как это было с пневмонией на чемпионате России в Челябинске.

Еще чемпионку можно было узнать по новому платью. В Сети сразу стали шутить о разнообразии оттенков в группе Тутберидзе. Одеяние действительно похоже на акатьевское и даже валиевский сарафан. Семейство лососевых в сборе.

Теперь у нас есть лосось, лосось поменбше и лосось поярче pic.twitter.com/t3ejt3pyt4 — Denis Gladkov (@singled_photo) October 16, 2021

Но гораздо важнее, похожи ли прыжки. Оказалось, пока Анна вполне способна конкурировать со своими хрустальными сестрами-соперницами.

Щербакова безупречна и выше за счет компонентов

К барахлившей трансляции можно было подключаться к концу второго часа. Если на Finlandia Trophy не выдержал сайт с протоколами, то тут прилечь понадобилось YouTube — возможно, венгры не ожидали такого наплыва русских болельщиков. В начале их было около 10 тысяч, на Щербаковой — уже 45. Венгров в зале было немного. Болельщики-мадьяры обычно отмечаются на футболе — вот недавно подрались с английской полицией из-за акции в честь Black Lives matter. Щербакову они сегодня пожалели — в стартовой позе она встает на одно колено, но никто не свистел.

Еще и судья-информатор успела выучить русские фамилии за 15 минут разминки, и Анна с Майей вышли на лед под своими именами. Может, Глейхенгауз втык сделал? Он умеет.

Обе были безупречны — это передавало видео вместе с плашкой с «плюсами» за оценки. Но наверное, набор типа двойной аксель, тройной флип, тройной лутц + тройной риттбергер (у Щербаковой) и двойной аксель, тройной лутц, тройной флип + тройной тулуп (у Хромых) обе должны были делать без жестких провалов. На фоне слухов о плохой форме Анны такое возвращение однозначно следует засчитать как удачное. Щербакова оказалась выше на 2,06 балла — причем не благодаря более высокой сложности заключительного каскада, а благодаря компонентным и артистическим моментам.

Но это были не 80 и 78 баллов — а 74,8 и 72,8.

Глейхенгауз недоволен оценками, Самодурова благодарит

Возможно, именно поэтому сидевший рядом с Хромых Глейхенгауз баллы Майи прокомментировал ухмылкой и покачиванием головой. И похлопал подопечную по спине. Щербакова тоже на свой результат отреагировала сдержанно. Эмоции россиянок легко объяснить — в прошлый внутрироссийский сезон за такие же прокаты они получали далеко за 80 баллов. Теперь с «патриотичной» надбавкой приходится прощаться. На Finlandia Trophy у Туктамышевой, Косторной и Валиевой действительно было больше — но сравнивать их лучше по общим итогам. Может, в тот день у судей шведский стол был вкуснее, чем в Будапеште.

Видимо, технические специалисты нашли-таки у россиянок неясные ребра и недокруты и срезали оценку за элементы. Но протоколов даже спустя 15 минут по окончании соревнований дождаться не удалось — выложены они будут тут.

Упомянем о третьей россиянке — включающей стартер сегодня была Софья Самодурова, получившая третий номер. Перекрестилась — и пошла. Шансов бороться с Хромых и Щербаковой было мало — Соня прыгает низко и на высокие GOE-надбавки рассчитывать не приходится. Но очень хотелось, чтобы она наконец-то по крупицам собрала все свои элементы в один пазл и показала его в Будапеште. И это получилось!

Если на тренировке были помарки, то здесь чистые прыжки (недотерпела только на каскаде — недокрут заметили на тулупе), рабочее настроение и симпатичное синее платье. Катает подопечная Алексея Мишина снова под современную незатейливую музыку, под которую поет в Instagram — глубже копать не рискуют. Тем не менее, 67,15 за рубежом — это очень солидно. Сама Софья встретила оценки словами «Ну нормально, спасибо большое» — она точно не была статистом.

Произвольная программа — завтра, россиянки появятся на льду примерно 18:00 мск. Вы можете посмотреть ее на YouTube-канале «СЭ» с чемпионкой Универсиады Бетиной Поповой, мы будем вести прямую трансляцию.