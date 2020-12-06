Валиева со спорными оценками выиграла в Москве. Судьи выбрали своего фаворита

Чемпионка мира среди юниоров сменила костюм в произвольной программе и откатала убедительнее, чем на своем первом этапе, но к оценкам снова вопросы.

Этап Кубка России. Женщины. Произвольная программа

1. Камила Валиева — 168,66

2. Анастасия Тараканова — 131,09

3. Ксения Цибинова — 130,85

4. Валерия Костина — 118,07

5. Ксения Окладникова — 94,72

6. Дарья Паринова — 82,02

7. Дарья Окладникова — 77,76

Итог

1. Камила Валиева — 254,86

2. Ксения Цибинова — 198,44

3. Анастасия Тараканова — 195,27

4. Валерия Костина — 172,00

5. Ксения Окладникова — 146,49

6. Дарья Окладникова — 130,14

7. Дарья Паринова — 129,41

Воскресными произвольными программами мастеров закончились этапы Кубка России этого года, а значит, теоретически и отбор на чемпионат страны. Места распределены, очки посчитаны, федерации осталось только решить, что делать со спортсменами, которые формально не выполнили критерии для участия в челябинском турнире.

В «Мегаспорте» же к началу произвольных программ внезапно появился российский флаг с фотографией Софьи Самоделкиной — юниорки из группы Сергея Давыдова. Рядом с красным крестом — то есть там, где находятся медработники. Интересный факт, учитывая, что зрителей все-таки нет. Зато сразу понятно, что Софья — одна из главных звезд этапа. И ждут ее, возможно, не меньше Камилы Валиевой.

Зрителей в «Мегаспорте» нет, а баннер в поддержку Сони Самоделкиной на месте pic.twitter.com/ngOqTfJTwh — Anastasia ? (@nasyasmile) December 6, 2020

Поддержка сестер Окладниковых

В первой разминке лучшей оказалась Ксения Окладникова. Фигуристка не дотянула всего шесть баллов до заветных ста за произвольную. Самым необычным в ее программе оказалось то, что Ксюша первым элементов сделала вращение, а не прыжок. После того как фигуристка узнала свои оценки, она осталась в уголке слез и поцелуев дожидаться сестру. Дарья выступала следующей.

Вторая сестра упала три раза и закончила сильно позже музыки. В качестве утешения Даше досталась поддержка сестры — Ксюша держала Дашу за руку, пока та надевала чехлы на лезвия. Потом фигуристки крепко обнялись и вместе с тренером уселись ждать оценок.

Русские близняшки в фигурном катании! ?



Дарья (в красном) и Ксения Окладниковы перед произвольной программой на Кубке России. 16-летние фигуристки поборются за победу ?? pic.twitter.com/mbBc4X6tQD — Спорт-Экспресс (@sportexpress) December 6, 2020

Пока выступали девушки из первой группы, фигуристки из второй уже появились за бортиком и начали разминаться. Самым интригующим было следить за упражнениями Камилы Валиевой. После первого выступления чемпионки мира среди юниоров с произвольной программой на группу Этери Тутберидзе обрушилась критика программы «Болеро», а главное, костюма в произвольной. Болельщики сравнивали комбинезон с богомолом, хотя на самом деле на спине изображена змея, и признавались, что хуже костюма вряд ли можно придумать.

Новые вопросы к судейству

В «Хрустальном» прислушались к этим словами. Или сами поняли, что костюм вышел неудачными. Так или иначе, комбинезон стал другим — теперь он чем-то похож на платье для произвольной программы Полины Цурской в сезоне-2015/16. До идеала он не дотягивает, но стало точно гораздо лучше.

Валерия Костина из Тульской области на этом этапе стала четвертой, отлично откатав произвольную программу. И благодаря такому результату, теперь должна попадать на чемпионат России.

Анастасия Тараканова и Ксения Цибинова тоже выступили чисто. Настя вообще очень хорошо подготовилась к сезону, сбросив для этого около 10 килограммов, как сама призналась в интервью Федерации фигурного катания России. Потрясающая сила воли, ведь в межсезонье казалось, что Настя не поедет ни на какие старты и вообще завершит карьеру. А тут две практически идеальные произвольные программы и вполне приличные короткие (в Казани и Москве).

Программа Ксении Цибиновой зрительно была безошибочной, но она все-таки проиграла Таракановой. По большей части из-за мелочей типа второго уровня на дорожке шагов и недокрута в каскаде. По сумме Ксюша обошла Настю — в короткой Цибинова была увереннее.

Камила Валиева откаталась намного лучше технически, чем на своем первом этапе в Москве, хотя и не обошлась без падения на тройном лутце. И в итоге получила 7 (!) бонусных баллов — три за вращения и по два за каждый из четверных тулупов. Хотя на самом деле прыжки сегодня были далеки от идеального: Камилу качало практически на каждом приземлении, на втором кваде и последнем каскаде вообще можно было ставить недокруты. В протоколах их нет.

Валиевой обычно лучше удаются именно четверные тулупы, в Москве фигуристка сильно волновалась, и это было заметно. Вращения, бесспорно, хороши, поэтому бонусы заслуженны. А вот с оценками за компоненты можно поспорить — больше 9 баллов за интерпретацию музыки спортсменки, которая не особо слышит музыку и не попадает в очевидные акценты?

Судьи в очередной раз подтвердили, что Камила Валиева в этом сезоне — фаворит. И при прочих равных небольшие поблажки у нее будут (опять же вспоминаем сегодняшние прыжки и катание не в музыку). Чемпионка мира среди юниоров, без сомнения, невероятно талантлива, но непонятно, зачем настолько поддерживать спортсменку и закрывать глаза на очевидные помарки.

Кстати, о рекордах — ни в короткой программе, ни в произвольной их у Валиевой не было. Во-первых, потому что это российский старт, а учитываются баллы только на международных. А если уж и говорить о неофициальных рекордах, то больше в короткой программе набрала Алена Косторная (89,86), в произвольной — Анна Щербакова (181,94). Обе — на чемпионате России-2020.

В этом сезоне этапы Кубка России уже закончились, а значит, в скором времени должны быть официальные списки участников чемпионата страны. Пока непонятно, кто поедет в Челябинск, но будет жарко.