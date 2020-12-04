ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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На этапе Кубка России выступят фигуристки-близнецы. Такого еще не было

Анастасия Плетнева
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Сегодня, 10:20
Сестры Окладниковы. Фото Фото из семейного архива Сестры Окладниковы. Фото Фото из семейного архива
Сестры Окладниковы. Фото Фото из семейного архива
Это первый совместный старт на российском уровне сестер Окладниковых из Красноярска.

Спорт часто оказывается семейным делом. Один из таких примеров — это близнецы. Среди самых известных можно вспомнить чемпионок мира по художественной гимнастике россиянок Дину и Арину Авериных, победительниц Олимпийских игр в биатлонной эстафете украинок Валентину и Виту Семеренко и наших футболистов Василия и Алексея Березуцких. В отечественном фигурном катании тоже есть близнецы — на пятом этапе Кубка России в Москве выступят Ксения и Дарья Окладниковы, причем впервые вместе на таком высоком уровне.

Начинали заниматься на открытых катках

В прошлом сезоне девушки выступали в Кубке, но на разных этапах: Даша съездила в Сочи, а Ксюша попала в Москву. Если бы сестры смогли откататься на одном соревновании, то в турнирной таблице были бы рядом друг с другом: на своем этапе Дарья получила всего на 2 десятых больше Ксении.

Окладниковы впервые вышли на лед в пять лет. На день рождения им подарили коньки — девочки сами захотели. Потом сразу же побежали кататься — понравилось, так что уже 11 лет не расстаются с этим видом спорта.

В первые два года пришлось заниматься на льду для массового катания — в Красноярске в это время закрыли на реконструкцию единственный в городе закрытый каток. Приходилось выбирать: либо кататься на открытых, либо ездить за город по полтора часа в одну сторону. В приоритете оказалось время.

— Многие закончили — из группы в 15 человек остались только мы, — рассказала «СЭ» мать фигуристок Анастасия.

Сначала было сложно в финансовом плане: всю экипировку приходилось покупать самим, а фигурное катание — не самый дешевый спорт. Потом стало легче — Ксения и Дарья попали в сборную Красноярского края, так что теперь им выделяет средства школа олимпийского резерва, к которой девушки причислены.

Туктамышева и Косторная — кумиры

Фигуристки практически все 11 лет выступают вместе — на краевых соревнованиях то одна, то вторая впереди. Так было не всегда: в начале спортивной карьеры девушек Даша заинтересовалась другим видом спорта и почти полтора года прозанималась спортивной гимнастикой. Надолго ее не хватило — в какой-то момент Дарья решила вернуться в фигурное катание. Сложно было в том числе и маме: Анастасия — тренер по спортивной гимнастике, так что иногда предъявляла дочери больше требований, чем остальным спортсменкам. Мать девушек уточняет: так даже удобнее, раньше у сестер постоянно были разные графики, кто-то постоянно уезжал. А сейчас фигуристки выступают вместе и помогают друг другу морально, несмотря на то, что соревнуются на одних и тех же турнирах.

Сестры Окладниковы. Фото Фото из семейного архива
Сестры Окладниковы. Фото Фото из семейного архива

— Они сестры, выступают по одному разряду, но они друг друга поддерживают. У них нет такой прямо конкуренции. Только вот на тренировках, когда одна делает что-то, вторую это «заедает», она тоже пытается, — говорит Анастасия Окладникова.

— Сейчас — первый раз, когда они выступают вместе на одном этапе Кубка России?

— В прошлом году выступали на разных этапах, на одном — впервые. Ничего не ожидаем, только опыта. Понимаем, что уровень подготовки совсем разный по сравнению с Москвой и Питером. У нас в Красноярском крае маловато тренировочного льда.

Так что главная задача — это показать себя, все, что умеют фигуристки, и посмотреть на других. Состав на пятом этапе Кубка России получится усеченным — в женском одиночном катании не выступит Елизавета Туктамышева, у которой выявлен коронавирус. На этап заявлены и Алена Косторная с Камилой Валиевой. Все три девушки — кумиры Ксении и Дарьи Окладниковых.

— Все время видели этих девушек по телевизору и на чемпионате России прошлого года в Красноярске — покупали билеты, смотрели с трибун. А тут вообще в одном разряде выступать будут. Это адреналин — выйти на один каток, разминку вместе со своими кумирами, — подводит итог мать фигуристок.

Соревнования среди девушек начнутся в субботу в 16:30 по московскому времени — фигуристки покажут короткие программы. Произвольные — в воскресенье в 15:35. К сожалению, и Туктамышева, и Косторная в последний момент снялись с соревнований. Так что сестры Окладниковы сами по себе превращаются в звезд турнира. Пока — благодаря своей необычной истории

Участницы женского турнира на этапе Кубка России в Москве

Камила Валиева

Валерия Костина

Дарья Окладникова

Ксения Окладникова

Дарья Паринова

Камила Султанмагомедова

Анастасия Тараканова

Ксения Цибинова

Расписание московского этапа Кубка России

5 декабря, суббота

14.15 Танцы. Взрослые. Ритм-танец

15.20 Пары. Взрослые. Короткая программа

16.30 Женщины. Короткая программа

18.00 Мужчины. Короткая программа

19.00 Пары. Юниоры. Короткая программа

6 декабря, воскресенье

13.15 Танцы. Взрослые. Произвольный танец

14.20 Пары. Взрослые. Произвольная программа

15.35 Женщины. Произвольная программа

17.45 Мужчины. Произвольная программа

18.50 Пары. Юниоры. Произвольная программа

7 декабря, понедельник

13.45 Юноши. Короткая программа

16.20 Девушки. Короткая программа

18.15 Танцы. Юниоры. Ритм-танец

8 декабря, вторник

13.00 Юноши. Произвольная программа

16.00 Девушки. Произвольная программа

19.00 Танцы. Юниоры. Произвольный танец

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