На этапе Кубка России выступят фигуристки-близнецы. Такого еще не было

Это первый совместный старт на российском уровне сестер Окладниковых из Красноярска.

Спорт часто оказывается семейным делом. Один из таких примеров — это близнецы. Среди самых известных можно вспомнить чемпионок мира по художественной гимнастике россиянок Дину и Арину Авериных, победительниц Олимпийских игр в биатлонной эстафете украинок Валентину и Виту Семеренко и наших футболистов Василия и Алексея Березуцких. В отечественном фигурном катании тоже есть близнецы — на пятом этапе Кубка России в Москве выступят Ксения и Дарья Окладниковы, причем впервые вместе на таком высоком уровне.

Начинали заниматься на открытых катках

В прошлом сезоне девушки выступали в Кубке, но на разных этапах: Даша съездила в Сочи, а Ксюша попала в Москву. Если бы сестры смогли откататься на одном соревновании, то в турнирной таблице были бы рядом друг с другом: на своем этапе Дарья получила всего на 2 десятых больше Ксении.

Окладниковы впервые вышли на лед в пять лет. На день рождения им подарили коньки — девочки сами захотели. Потом сразу же побежали кататься — понравилось, так что уже 11 лет не расстаются с этим видом спорта.

В первые два года пришлось заниматься на льду для массового катания — в Красноярске в это время закрыли на реконструкцию единственный в городе закрытый каток. Приходилось выбирать: либо кататься на открытых, либо ездить за город по полтора часа в одну сторону. В приоритете оказалось время.

— Многие закончили — из группы в 15 человек остались только мы, — рассказала «СЭ» мать фигуристок Анастасия.

Сначала было сложно в финансовом плане: всю экипировку приходилось покупать самим, а фигурное катание — не самый дешевый спорт. Потом стало легче — Ксения и Дарья попали в сборную Красноярского края, так что теперь им выделяет средства школа олимпийского резерва, к которой девушки причислены.

Туктамышева и Косторная — кумиры

Фигуристки практически все 11 лет выступают вместе — на краевых соревнованиях то одна, то вторая впереди. Так было не всегда: в начале спортивной карьеры девушек Даша заинтересовалась другим видом спорта и почти полтора года прозанималась спортивной гимнастикой. Надолго ее не хватило — в какой-то момент Дарья решила вернуться в фигурное катание. Сложно было в том числе и маме: Анастасия — тренер по спортивной гимнастике, так что иногда предъявляла дочери больше требований, чем остальным спортсменкам. Мать девушек уточняет: так даже удобнее, раньше у сестер постоянно были разные графики, кто-то постоянно уезжал. А сейчас фигуристки выступают вместе и помогают друг другу морально, несмотря на то, что соревнуются на одних и тех же турнирах.

Сестры Окладниковы. Фото Фото из семейного архива

— Они сестры, выступают по одному разряду, но они друг друга поддерживают. У них нет такой прямо конкуренции. Только вот на тренировках, когда одна делает что-то, вторую это «заедает», она тоже пытается, — говорит Анастасия Окладникова.

— Сейчас — первый раз, когда они выступают вместе на одном этапе Кубка России?

— В прошлом году выступали на разных этапах, на одном — впервые. Ничего не ожидаем, только опыта. Понимаем, что уровень подготовки совсем разный по сравнению с Москвой и Питером. У нас в Красноярском крае маловато тренировочного льда.

Так что главная задача — это показать себя, все, что умеют фигуристки, и посмотреть на других. Состав на пятом этапе Кубка России получится усеченным — в женском одиночном катании не выступит Елизавета Туктамышева, у которой выявлен коронавирус. На этап заявлены и Алена Косторная с Камилой Валиевой. Все три девушки — кумиры Ксении и Дарьи Окладниковых.

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— Все время видели этих девушек по телевизору и на чемпионате России прошлого года в Красноярске — покупали билеты, смотрели с трибун. А тут вообще в одном разряде выступать будут. Это адреналин — выйти на один каток, разминку вместе со своими кумирами, — подводит итог мать фигуристок.

Соревнования среди девушек начнутся в субботу в 16:30 по московскому времени — фигуристки покажут короткие программы. Произвольные — в воскресенье в 15:35. К сожалению, и Туктамышева, и Косторная в последний момент снялись с соревнований. Так что сестры Окладниковы сами по себе превращаются в звезд турнира. Пока — благодаря своей необычной истории

Участницы женского турнира на этапе Кубка России в Москве

Камила Валиева

Валерия Костина

Дарья Окладникова

Ксения Окладникова

Дарья Паринова

Камила Султанмагомедова

Анастасия Тараканова

Ксения Цибинова

Расписание московского этапа Кубка России

5 декабря, суббота

14.15 Танцы. Взрослые. Ритм-танец

15.20 Пары. Взрослые. Короткая программа

16.30 Женщины. Короткая программа

18.00 Мужчины. Короткая программа

19.00 Пары. Юниоры. Короткая программа

6 декабря, воскресенье

13.15 Танцы. Взрослые. Произвольный танец

14.20 Пары. Взрослые. Произвольная программа

15.35 Женщины. Произвольная программа

17.45 Мужчины. Произвольная программа

18.50 Пары. Юниоры. Произвольная программа

7 декабря, понедельник

13.45 Юноши. Короткая программа

16.20 Девушки. Короткая программа

18.15 Танцы. Юниоры. Ритм-танец

8 декабря, вторник

13.00 Юноши. Произвольная программа

16.00 Девушки. Произвольная программа

19.00 Танцы. Юниоры. Произвольный танец