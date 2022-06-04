Фигурист из России проиграл «канадцам» в Испании. Почему уходят Халявин и Уртадо?

Испанцы погнались за двумя зайцами и лишились сразу двух перспективных дуэтов в танцах на льду.

К историям о талантливых россиянах, которые в силу разных причин не нашли себя на Родине и побеждали уже от других сборных, нам не привыкать. И все же путь Кирилла Халявина серьезно отличается от прочих. Он выступал за Испанию, причем в не самой успешной для фигурного катания сборной снова столкнулся со сложностями отбора и не всегда прозрачной конкуренцией. Как правило, на крупных стартах у Испании была одна квота на два примерно равных по силе дуэта. В итоге по окончании этого сезона не осталось ни одного — как же так получилось?

Уртадо и Диас разошлись после самого успешного сезона

Фигурное катание в Испании. Долгое время это звучало как шутка. Долгие годы все так и было, единичные спортсмены, которые тренируются за границей, используют испанскую квоту как туристическую путевку и занимают последние места на чемпионатах Европы и мира. Многое изменил Хавьер Фернандес. Рекордсмен по числу титулов на первенствах континента заставил уважать как испанских фигуристов за пределами страны, так и фигурное катание в самой Испании. Вдохновил он на быстрый прогресс и танцевальный дуэт Сара Уртадо/Андре Диас. Не сказать, что они стали по-настоящему грозной силой, но выдавали харизматичные программы, дарили эмоции и непременно прогрессировали. С 15-го места на дебютном ЧЕ за неполные шесть сезонов они дошли до пятерки сильнейших на этом уровне. Первые медали на крупных международных стартах, серебро домашней Универсиады — казалось бы, все идет по плану.

Сезон 2014/15 стал для Уртадо и Диаса самым успешным в карьере. И тем удивительнее, что он в итоге и был последним в совместных выступлениях. Что конкретно произошло дальше сказать тяжело. Андре утверждает, что конфликтовала Сара. Уртадо утверждает, что проблемы были от Диаса и им всем нужна была пауза... Как бы то ни было, официально Сара на время завершает карьеру, а бывший партнер пробует свои силы с британской фигуристкой Оливией Смарт. Так как они думали, что Уртадо в спорт не вернется, пара Смарт/Диас выбирает для выступлений флаг Испании... Но проходит меньше чем полгода, как Сара возвращается в игру с новым партнером — Кириллом Халявиным. Они тренируются в России у Александра Жулина, тем не менее выступать хотят также за Испанию. Так у маленькой по меркам фигурного катания страны из одной пары появились две. И обе с претензиями на самые высокие места.

Халявин оставил Монько как невесту, но пошел искать новую партнершу

Кирилл Халявин — чемпион мира среди юниоров с Ксенией Монько. Их дуэт считался одним из приоритетных на будущее и всерьез сравнивался с Еленой Ильиных и Никитой Кацалаповым. Собственно, неоднократно в очном соперничестве Монько/Халявин были и выше. Помимо золота юниорского ЧМ на их счету две победы в финале юниорского «Гран-при», две победы на первенстве России, бронза ЮЧМ и серебро взрослого чемпионата России. Для понимания: ниже их были Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро. В том же 2015-м, когда распались Уртадо и Диас, Кирилл и Ксения достигли пика своей карьеры. Второе место на ЧР позволило им поехать на чемпионат мира и чемпионат Европы, правда, с первой попытки попасть в медали не удалось. Но и десятка лучших — отличный итог для дебютантов.

Ксения Монько и Кирилл Халявин. Фото «СЭ»

Танцы — это всегда история в долгую, и сиюминутных результатов здесь не ждут. Тем обиднее, что полностью свой потенциал реализовать пара так и не смогла. И нет, дело не в каких-либо конфликтах. Наоборот, Ксения и Кирилл так сблизились, что в итоге сыграли свадьбу и до сих пор вместе. Дело в том, что у Монько возникли серьезные проблемы со здоровьем. Она тяжело проходила подготовку к сезону 2015/16 и после не самого удачного этапа «Гран-при» в Канаде получила рецидив предыдущего повреждения. В итоге Ксения решила отказаться от дальнейшего продолжения карьеры и перейти в тренеры. Кирилл из чувства солидарности к супруге хотел также повесить коньки на гвоздь, но Монько настояла на том, чтобы он начал искать новую партнершу. Знакомые отправили ему номер Сары, и Халявину удалось найти аргументы для Уртадо, чтобы убедить ее снова выйти на лед и приехать в Москву.

Битва двух испанцев — шахматная партия Жулина против тренеров Монреаля

Так родилась новая пара — испанцев, которые тренируются в России. Только вот Смарт/Диас уступать свои позиции подопечным Жулина явно не желали, и в Европе появилось одно из самых занимательных противостояний. Достичь необходимых для двух квот на крупных стартах результатов у пар не выходило, поэтому на ЧМ и ОИ могли поехать только одни — либо Оливия и Андре, либо Кирилл и Сара. Чемпионат Испании, где в танцевальном турнире редко встречались третьи участницы, стал битвой не на жизнь, а на смерть. Победитель забирает все. По сезону пары часто шли примерно вровень, общий уровень также был крайне близким. Учитывая к тому же специфические правила в танцах и не самый богатый опыт испанских судей, все сводилось к крайнему субъективизму. Проблем добавлял и тот факт, что формально за фигурное катание отвечали чиновники «зимних видов спорта».

То есть одни и те же люди решали, кто должен быть в сборной по хоккею, бобслею, биатлону, а еще и поехать на ЧМ по фигурному катанию. Дальше пошла чехарда — сначала ставку делают на Смарт/Диас, потом на Олимпиаду в Пхенчхан отправляют Уртадо/Халявина. Затем снова на коне Оливия и Андре, затем — пара Жулина. Особого огня противостоянию добавлял новый тренерский штаб Смарт/Диас. Они выбрали себе в качестве тренировочной базы канадский Монреаль и команду Патриса Лозона и Мари-Франс Дюбрей — главных антагонистов Жулина. Апогея соперничество достигло перед Пекином-22, когда федерация окончательно сделала ставку на Смарт/Диас. Глядя на такой расклад, вероятно, Сара с Кириллом и потеряли мотивацию к дальнейшим выступлениям. Ирония в том, что и Оливия Смарт решила уйти из спорта. Остался один Диас, и неизвестно, найдет он себе новую партнершу либо на время мы забудем об испанских танцах на льду — ведь достойную смену они себе так и не оставили.