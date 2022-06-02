Пара фигуристов сборной России распалась после обидного поражения

Потеряли сильный дуэт или приобрели два новых?

Фигурное межсезонье продолжает удивлять. Следом за эпидемией распадов в танцах на льду тенденция на перемены настигла и парное катание. Причем желание сменить партнера показывают далеко не последние дуэты. Юлия Артемьева и Михаил Назарычев в прошлом году были одними из лучших в сборной России и считались ближайшим резервом команды на долгие годы вперед. С фигуристами работал специалист из штаба Этери Тутберидзе, успехи шли по экспоненте вверх, что не остановило внутренние противоречия между ребятами и их желание попробовать что-то новое. Уже сейчас известно, с кем теперь будут кататься Артемьева и Назарычев. Какие перспективы у вновь созданных пар и в чем все же причина распада прежних?

Были близки к Олимпиаде

Слухи про возможные проблемы у дуэта Юлия Артемьева/Михаил Назарычев были давно. Но все же мало кто ожидал такого конца. «Пара распалась, фигуристы катаются в других составах», — сухо сказал журналистам РИА «Новости» Александр Коган в ответ на вопрос о будущем спортсменов. Эта фраза оборвала путь пары, которая в одном только прошлом сезоне выигрывала серебро и бронзу на этапах «Гран-при» во Франции и Италии. На чемпионате России они заняли близкое к заветной олимпийской тройке пятое итоговое место, а на юниорском первенстве Артемьева и Назарычев стали вторыми. Эксперты оценивали перспективы фигуристов как крайне оптимистичные и видели в ребятах будущее резерва сборной страны. Техничные и компонентные фигуристы из Перми с недавних пор тренировались в столице — на московский каток их пригласил тренер Павел Слюсаренко, а его, в свою очередь, позвала к себе в команду Этери Тутберидзе.

Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Не сказать, что Тутберидзе напрямую сотрудничала с Юлией и Михаилом, но отдельные советы определенно давала. Подобные связи положительно влияли на восприятие дуэта. С учетом ожидаемой смены поколений в сборной наверняка открылись бы свободные квоты, и Артемьева с Назарычевым были первые в своеобразной «очереди». Более того, казалось, они готовы переступить через несколько ступенек разом. Первые симптомы проблем наметились в феврале этого года, когда ребята приехали в Саранск на первенство России безусловными фаворитами, но сорвали произвольную и заняли только второе место уступив не самым известным спортсменам Наталье Хабибуллиной и Илье Княжуку. Это был настоящий удар, после которого фигуристы не сдерживали эмоций в кис-энд-край. И все же мало ли бывает локальных неудач, достойный ли это повод для радикальных перемен?

Новые партнеры Артемьевой и Назарычева менее успешны

Тем не менее ходили разговоры о крайне натянутых отношениях партнеров друг с другом. До поры до времени конфликты удавалось сдерживать Слюсаренко, но в какой-то момент и он перестал понимать, как помирить столь характерных ребят. Ко всему прочему добавились еще и отдельные проблемы со здоровьем у Михаила и возрастные изменения тела у Юлии. Ребята не стремились идти друг другу навстречу, и, видимо, в какой-то момент чаша весов была переполнена. Так как уже названы новые партнеры, значит, решение было принято уже давно — скорее всего, спустя пару недель после рокового первенства в Саранске. Теперь Артемьева будет выступать с Алексеем Брюхановым, а Михаил — с Надеждой Лабазиной. И прямо сейчас кажется, что фигуристы скорее потеряли от такого шага, нежели что-то приобрели.

Брюханов ранее выступал в дуэте с Полиной Костюкович — эта пара также распалась относительно недавно. Надежда Лабазина пробовалась с разными партнерами, последним из которых был Алексей Святченко. Про Лабазину в целом трудно сказать что-то конкретное — она из спортивного андеграунда. Брюханов прежде считался перспективным, и на дуэт с Костюкович делались серьезные ставки, которые, правда, так и не сыграли, и преждевременные авансы оправдать Алексею так и не удалось. Полина теперь и вовсе думает о переезде в другую страну, Брюханов будет перезагружать карьеру в России с Артемьевой. Пожелаем им удачи, но все же истории, когда уже во взрослом возрасте сформировавшиеся фигуристы меняются партнерами и достигают успеха, скорее редкость, нежели практика. Как минимум год нужен будет для того, чтобы скататься друг с другом, раскрыться перед судьями и наработать рейтинг. Артемьева с Назарычевым, по сути, начинают свою карьеру с нуля, и только спустя годы мы узнаем, правильно они поступили или нет.