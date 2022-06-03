Трусова переходит в легкую атлетику. Но всего на один день

Звездная фигуристка будет соревноваться в прыжках, но не на льду, в песочной яме.

7-13 июня в «Лужниках» пройдет Неделя легкой атлетики. И самое яркое событие предстоящего фестиваля, кажется, уже произошло. Выяснилось, что участие в соревнованиях примет одна из самых ярких, узнаваемых и популярных спортсменок страны Александра Трусова. 17-летняя фигуристка не выходила на старт с Олимпийских игр в Пекине, где со своей умопомрачительной по сложности программой завоевала серебро. Потом был известный скандал, который только добавил интереса к Трусовой. Минимум ее комментариев по каким-либо вопросам. И теперь вдруг — такая бомба.

В мире такое практикуется давно

9 июня Александра выйдет в сектор для прыжков в длину. Едва ли она покажет там какой-то выдающийся результат. Но и смысл ее перформанса совершенно в другом. Трусова просто кайфует и пробует себя в новом. Так Усэйн Болт в свое время частенько тренировался с любимым «Манчестер Юнайтед» и даже играл в выставочных матчах. А футболисты Бундеслиги регулярно участвуют в коллабах с популярными спортсменами из других видов спорта. Посмотрите, например, как красотка Алиса Шмидт уделывает на 400 м Мэтса Хуммельса.

В России с такими историями куда сложнее. Если, конечно, не брать бои, которые времена перерастают в настоящее фрик-шоу. Но это отдельная история. А в горячо любимом в нашей стране фигурном катании царит крепчайший консерватизм. Руководство сильно возрастное и боится перемен больше, чем лед огня. Боссу федерации Александру Горшкову 75 и в конце мая его переизбрали еще на четыре года, так что подвижки в сторону свежести и попыток идти в ногу со временем в нашей фигурке идут со скрипом.

Легкая атлетика, горячо любимая мной, давно уже на последнем издыхании цепляется за попытки выжить. О чем говорить, если на недавнем командном чемпионате России в Сочи вход зрителям был запрещен. Представляете степень абсурда? Спорт, который должен существовать именно для болельщиков, гонит этих самым болельщиков. Объяснение потрясающее: стадион, на котором проводился турнир, закрытый спортивный объект. И как получилось, что после этого на соревнования в Москве залетает ярчайшая Трусова — загадка.

Элементы шоу должны быть регулярно

Тому, кто это провернул — огромный респект. Потому что одно только появление Александры в секторе — уже шоу. Неважно, сколько и как она прыгнет. Как метко подметил чемпион мира в барьерах Сергей Шубенков, куда интереснее, с какой прической она выйдет.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Своим участием Саша может сделать практически невозможное для нашей легкой атлетики — притянуть людей на трибуны. А там, глядишь, кого-то зацепят прыжки в длину или в высоту — и захочется прийти в следующий раз. Одно дело ТВ, и совсем другое — видеть, как условный Александр Меньков в метрах от тебя летает на 8 метров. Такое реально впечатляет.

Трусова — большая молодец, что согласилась вписаться в эту историю. Кто еще из действующих топ-спортсменов готов на подобное? Ну а легкая атлетика такими ходами, наконец, поворачивается в сторону болельщика. Тем более, что девушки до 20 лет могут не просто понаблюдать за прыжками грандиозной фигуристки со стороны, но и сами бесплатно заявиться в тот же сектор. Посоревноваться с кумиром. Это именно то, что нужно. И что-то похожее нужно проводить регулярно.