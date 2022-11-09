«Парное катание — это не семейные отношения. Разрыв не должен никого удивлять». Москвина строит новую сильную пару

Интервью с Ясминой Кадыровой и Валерием Колесовым.

В этом сезоне мы видим на российских соревнованиях много новых пар и танцевальных дуэтов. Хотя для постолимпийского года это нормальная ситуация, так что, может, и не стоило удивляться. В спортивных парах одной из самых заметных потерь стало решение Ивана Бальченко разойтись с Ясминой Кадыровой. Под руководством Тамары Москвиной пара Кадырова/Бальченко была близка к олимпийской тройке и имела все шансы на то, чтобы попасть в число лидеров в новом цикле. Но Иван выбрал свой собственный путь и теперь тренируется в Латинской Америке.

Кадырова осталась у Москвиной, и Тамара Николаевна быстро нашла ей нового партнера — Валерия Колесова. Валерий — призер финала юниорского «Гран-при» и чемпионата мира среди юниоров, но с другой девушкой — Ксенией Ахантьевой. Пара Ахантьева/Колесов тяжело пережила переход во взрослую категорию. Теперь Валерий и Ясмина попытаются строить свой спортивный путь заново и вместе. О том, как конкретно, ребята рассказали в интервью «СЭ» после казанского этапа «Гран-при».

Ясмина Кадырова и Валерий Колесов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Тренеры поставили по антропометрии — даже не спрашивали

— Насколько хорошо вы уже друг друга понимаете? Возможно, открыли для себя общие интересы вне спорта?

Кадырова: — Общие интересы уже давно все раскрыты. Прежде чем встать в пару, стараешься узнать человека. Общаешься с ним.

— Вы хорошо друг друга знали до того, как стали кататься вместе?

Кадырова: — Честно скажу, вот вообще друг друга не знали.

— Даже на соревнованиях не пересекались?

Кадырова: — Если и пересекались, то разве что здоровались. Не более.

Колесов: — Причем мы только на одном старте пересеклись. Хотя вроде бы постоянно выступали, участвовали во всех стартах, но обычно миновали друг друга. Только один раз вместе были.

— Кто был инициатором того, чтобы попробовать кататься вместе?

Кадырова: — Тренеры, кто еще? Тамара Николаевна и другие наши специалисты.

— То есть взяли вас, посмотрели на то, как катаетесь отдельно, и решили, что будет неплохой идеей свести вас вместе?

Колесов: — Посмотрели по катанию, по антропометрии. Мы подходим друг другу по росту и весу. Деталей всех не знаю, но раз тренеры так решили, значит, они правы.

Кадырова: — Мне просто позвонили и сказали, что я теперь буду с ним кататься.

— Даже не было варианта отказаться?

Кадырова: — Наверное, нет. Точнее, я об этом не думала. Мне хотелось выступать, продолжать карьеру.

— Сразу начало получаться, когда встали вместе в пару?

Кадырова: — Мне кажется, никогда сразу ни у кого не получается.

Колесов: — Что-то сразу, а на что-то потребовалось все-таки время.

— Как много времени потребовалось?

Колесов: — Месяца два, чтобы все выучить. Еще столько же — чтобы скататься друг с другом. Но это нелегкий путь. Особенно потому, что мы в первый раз скатывались с новыми партнерами, и чувство было непривычное.

Ясмина Кадырова и Иван Бальченко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

С предыдущими партнерами до сих пор общаемся

— Ясмина, ранее у тебя был сильный партнер — Иван Бальченко. В чем была причина разрыва и как ты его пережила?

Кадырова: — Пережила спокойно. Ничего особенного не произошло. Случилось то, что я выросла. И все. Но я безумно благодарна своему предыдущему партнеру Ване Бальченко, потому что он тот человек, который дал мне базу парного катания, с которым я всему научилась. И которому я безумно доверяла. Ничего плохого не случилось, только положительные эмоции.

— Контакт с ним сохранился?

Кадырова: — Иногда общаемся, просто сейчас он в другой стране, поэтому немного проблематично. А так, конечно, пересекаемся, общаемся. У нас сохранились очень хорошие отношения.

— То есть никаких конфликтов?

Кадырова: — Абсолютно. Мы друг друга очень уважаем, благодарны друг другу. Поэтому остались только положительные эмоции.

— Редкий случай.

Колесов: — Парное катание — не семейная жизнь. Вы коллеги по работе, и разрыв не должен кого-то обижать. Не для всех это многое значит.

— Попробую не согласиться. Я много с кем общался в танцах и в парах и пришел к выводу, что партнеры если и коллеги, то очень близкие. От одного все-таки зависит успех другого, напрямую к тому же.

Кадырова: — Для меня отношения с партнером похожи на отношения брата и сестры. Я стараюсь поддерживать близкие отношения.

— Как складываются отношения с тренерским штабом?

Кадырова: — Все просто отлично. Это, пожалуй, лучший тренерский штаб в моей жизни. У нас отличное взаимопонимание: пришел — и все, сразу влился. Нет ничего такого, что бы мешало или отвлекало. Все как родные люди.

Колесов: — На самом деле даже вопроса такого не стояло, как у нас там с тренерским штабом. Не задумывались о взаимоотношениях с тренерами. Настолько все легко и органично, что само собой все решается. Даже если и случаются отдельные недопонимания, все быстро регулируем. Есть небольшие особенности в нашей работе, но оставим эти моменты в секрете.

Ксения Ахатьева и Валерий Колесов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Группа большая и сильная. Спарринг для вас — это здорово?

Кадырова: — Нам спарринг скорее помогает. Он очень мощный и мотивирующий. Смотришь на другие пары и понимаешь, что тебе еще расти и расти. Не бывает такого, что раз — и остановился в развитии. Постоянно желание что-то улучшать, где-то прибавить. Где-то меньше, где-то больше. Постоянное движение. К тому же это обоюдная история, ребята, глядя на нас, тоже растут и учатся.

— Как общаетесь с коллегами по катку?

Колесов: — Много общаемся, разговариваем. Есть уже свои шутки, локальные мемы...

Кадырова: — Все отлично. Всегда находятся общие темы, не бывает неловких ситуаций, такого, что кто-то на кого-то обиделся или разозлился... В нашей группе никогда такого не было и, надеюсь, не будет. Все со всеми общаются, всех любят, и поэтому лед льдом, а вот человечность остается всегда.

Колесов: — Это большая заслуга Тамары Николаевны, наших тренеров. Они так строят процесс, разговаривают с нами, что конфликтов между спортсменами не возникает. Каждый делает свою работу, и все.

— Три сильные пары, и каждая претендует на самые высокие места. Так что без конкуренции все же не обходится?

Кадырова: — Конечно. Все так же, как с парами. Распались — нет трагедии, это не семейные отношения. Так же и тут. Дружба дружбой, а на льду вы соперники. Но нельзя смешивать и то и другое. Нужно найти баланс. На лед выходите — вы соперники. Выходишь со льда — вы друзья. И надо уметь это сохранять, тогда все будет нормально.

Колесов: — Мы не воспринимаем слово «соперники» как призыв выйти и с кем-то подраться. У нас спорт не такой.

Ясмина Кадырова и Валерий Колесов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Зачем рисковать с четверными в паре?

— В Казани на «Гран-при» вы многих удивили: второе место и до последнего шла интрига в борьбе за первое место с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. Какие у вас общие впечатления?

Кадырова: — Скажу за двоих, пожалуй. Казанский этап «Гран-при» подарил нам определенный заряд эмоций. Начало сезона полноценное. Как положено официально.

— Казань для тебя по-особенному важный город?

Кадырова: — Здесь безумно приятно кататься. Столько зрителей, они тебя так любят. Хочется в ответ им подарить прекрасные прокаты. Эмоций много, ведь рядом сидят близкие, родные. Ты понимаешь, что вот она — твоя сила, поддержка.

— Татарские традиции у тебя в семье соблюдают? Что-то осталось? Кухню, например?

Кадырова: — Выпечку, например, не люблю. Татарская пища, увы, очень жирная... А я уже приучила свой организм к здоровому рациону питания

Колесов: — Не знаю, как Ясмине, но мне тут очень понравился и чак-чак, и очпочмак, и все остальное, что нам предлагали. Магазин татарской кухни — это прекрасно! Я люблю очень мед, и все, что сладкое, для меня как наслаждение.

— Удивительно, сколько сейчас татарских фигуристок высшего уровня, притом что татарская кухня отнюдь не диетическая. В чем же секрет?

Кадырова: — Мне кажется, он прост. Тот, кто добивается результата, не ест татарскую кухню. (Смеется.)

— Какие общие задачи на сезон?

Кадырова: — Уверенное чистое катание. На этом пока что все. Это самое главное.

Колесов: — На этапе в Казани мы задали для себя определенную планку качества. И наша дальнейшая цель теперь — ее не снижать. Только повышать.

— По контенту не думаете чем-то удивлять?

Кадырова: — Не хотим пока заглядывать далеко вперед. Все увидим со временем.

— Ясмина, ты ведь в свое время учила четверной. Насколько я слышал, даже приземляла. В теории есть шансы увидеть этот прыжок и в паре?

Кадырова: — Теоретически, конечно, возможно все, но...

Колесов: — Вот практически... Это только теория. На словах можно говорить, что мы хоть пятерной выучим. Нужно делать. Вообще проблема четверных в парах — отсутствие отчасти практического смысла. Даже если выучить, шансы, что оба парника чисто сделают параллельный прыжок, небольшие. И зачем тогда рисковать? Так что разве что в шоу или отдельных турнирах.

— В прыжковом турнире, например. Как раз. Как к нему, кстати, относитесь?

Кадырова: — Отличная идея. Это интересно на самом деле не только зрителям, но и самим спортсменам. Нестандартная обстановка, что-то новенькое. Все в предвкушении, здорово, что в федерации не стоят на месте и стараются придумать что-то особенное.

Колесов: — Это разгружает обстановку, не делает работу монотонной. Отвлекает от обычного графика тренировок и соревнований. Чемпионат по прыжкам — тоже соревнования, но необычные. И настрой совсем другой уже, с интересом большим. Что-то вроде матчей звезд в КХЛ, наверное. К тому же будет полезно наработать новые элементы.

Ясмина Кадырова и Валерий Колесов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Плющенко и Тутберидзе? Между красным и синим я бы выбрал красный цвет

— Казань — это ваш первый этап «Гран-при. Дальше куда?

Кадырова: — В Самару.

— По графику времени на отдых достаточно? Получается неделя на подготовку.

Колесов: — Как раз оптимально. Этапы «Гран-при» обычно так и проходят. Не бывает такого, что прошли соревнования и у тебя месяц отпуска. Один этап, затем неделя или две — и вот уже второй. Так что все как положено.

Кадырова: — Мне кажется отчасти так даже легче. Входишь уже в ритм и потом из него не выходишь.

— И все же потом будет приличная пауза между этапом в Самаре и чемпионатом России. Ее планируете чем-то заполнять?

Кадырова: — Тренировками. Чем еще? Тренировки никуда не деваются, лед в нашем распоряжении.

— Куда-то еще заявиться не хотите?

Колесов: — Если что-то еще интересное будет проходить, нас пригласят, то почему нет? Но пока мы не слышали о других турнирах.

— К примеру, у одиночников будет чемпионат России по прыжкам. Не хотели бы там принять участие?

Кадырова: — Вообще пары там тоже участвуют. Должны участвовать. Но будем мы там катать или нет... Пока не знаем.

— Пока что разговоры про две команды — Плющенко и Тутберидзе. И куда тогда пойдут пары?

Кадырова: — Честно скажу, сами пока не знаем, как это все будет происходить. Новый формат, такого раньше не было.

— И все же если придется выбирать между двумя командами, куда бы вам больше хотелось?

Кадырова: — Вообще выбирать так напрямую не хочется. Обе команды именитые и очень классные.

Колесова: — Если будет выбор между красным и синим, то я бы выбрал красную команду.

— Как на командном Кубке Первого канала?

Колесов: — Мне нравится красный цвет. Чисто по ощущениям.