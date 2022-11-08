Дочь и зять Тутберидзе не могут приехать в Россию. Что происходит?

Диана Дэвис Глеб Смолкин остаются в США и не приедут в Москву на «Гран-при».

История российских фигуристов-танцоров Дэвис и Смолкина впечатлила бы своей загадочностью признанных мастеров жанра вроде Агаты Кристи и Артура Конан Дойла. Спустя восемь месяцев после Олимпиады до сих пор доподлинно неизвестно, за какую страну собираются выступать участники Пекина-2022, в каком они статусе, приедут ли в Россию, что у них творится в жизни — даже отец Смолкина уверял, что не знает о его женитьбе. Шерлок Холмс бы уже давно скупился и съел свою трубку, пытаясь разгадать феномен третьей (зачеркнуто) первой пары России.

И все-таки с каждым днем приближения соревнований ситуация проясняется.

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Дэвис и Смолкин пропустят четвертый этап

Об этом «СЭ» рассказал президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков:

— Диана Дэвис и Глеб Смолкин в Москве выступать не смогут. Будут ли они выступать на других этапах? Будем надеяться, что, может быть, удастся в Перми, — сказал Горшков.

Генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы Нина Мозер в разговоре с «СЭ» пояснила процедуру подачи списков на участие в «Гран-при».

— Списки подает регион, в том числе включаются члены сборной России. Дэвис и Смолкин были в заявке Москвы на этот турнир. Приезд спортсменов — это их право, — сказала гендиректор федерации Нина Мозер.

Но даже без официальных комментариев весь здравый смысл указывал на неприезд дуэта. В видеопревью «Гран-при» «Московские звезды» от Первого канала Дэвис и Смолкин не появляются ни разу — хотя есть в официальных списках участников «Гран-при». На собственном опыте понял, что телевизионщики уж точно знают, кто будет участвовать в том или ином старте.

Второй аргумент — резкий вызов на этап пары Кагановская/Ангелопол, одной из самых эффектных в России. По опыту Вероники Яметовой мы знаем, что на этапы приглашают вопреки планам в случае снятия других звезд. Так что пазл собирается довольно конкретно.

Да и никто из опрошенных нами людей из фигурного катания на приезд Дэвис и Смолкина не поставил. Все оговариваются, что не знают их планов, но не видят смысла в принципе прилетать на этапы «Гран-при» из Америки.

Чемпионат России все еще открыт

Оговоримся, что даже с учетом пропуска одного или двух этапов у федерации есть право заявить их на чемпионат России — об этом есть прямая оговорка в регламенте соревнований сезона. В конце концов, если ребята хотят выступать за США, им нужен так называемый релиз (освобождение) от российской федерации. И потом уже в роли этаких Джанго освобожденных они могут надевать звездно-полосатые костюмы. Так что поставить условия по приезде теоретически федерация может — в конце концов, это она на них сейчас тратится.

Официальные лица по поводу судьбы первой российской пары молчат до последнего. Даже прибытие в Пермь из далеких тридевяти земель видится маловероятным. А пара действительно первая — Синицина и Кацалапов зажигают в «Ледниковом периоде», Букин — тоже, по поводу Александры Степановой тоже скоро стоит ждать новостей, но другого порядка.

Вот и выходит, что получаются танцоры Шредингера — вроде бы Дэвис/Смолкин есть, а на поверку их нет.

Что говорили сами фигуристы?

Нам остается основываться на официальных словах самих фигуристов. Но и они, как оказалось, не всегда верны.

Так, 1 июля пара выступила в соцсетях со следующим заявлением:

— В последнее время в Сети появилось много ложной информации о нас, поэтому мы хотели бы прояснить ситуацию. Тренируясь с нашей новой командой, мы являемся спортсменами сборной России и с нетерпением ждем возможности начать новый сезон на контрольных прокатах.

Но уже 19 сентября Диана Дэвис написала в своих соцсетях следующее:

— В связи с тем, что мы не смогли оформить Глебу документы, позволяющие законно выезжать из страны, мы, к сожалению, не сможем приехать на контрольные прокаты сборной.

Какие документы — не уточняется. Возможно, сошлются на проблемы с ними и в этот раз. Источники «СЭ» предполагают, что Смолкин остается в США, чтобы претендовать на грин-карту, которая сильно облегчит жизнь за океаном, тем более с законной женой — Дианой (документ об их браке лежит на сайте ЗАГСа Лас-Вегаса). Что также точно известно «СЭ» — в частных беседах Глеб отрицал переход в сборную США. Увидим, как оно будет наяву.

Сагу с возможным участием в российских соревнованиях можно тянуть довольно долго. Алина Загитова в 2020 году попросила отсрочку от спорта у федерации в связи с занятостью в «Ледниковом периоде» — с тех пор его и ведет два с лишним года, а кто-то до сих пор верит в возвращение. С другой стороны, Илья Муромец тоже сидел 33 года на печи, прежде чем встать. Но в уравнении Дэвис и Смолкина слишком много неизвестных. Не совсем понятно, стоит ли им в принципе продолжать карьеру: Олимпиада уже была, а нынешняя ситуация не позволяет ни бороться за нее под российским флагом, ни попасть в сборную США, где сильнейшая конкуренция.