Скопцову ждали на Олимпиаде в Пекине, но она завершила карьеру

Перспективный дуэт спорил за сборную с дочерью Тутберидзе, но прекратил существование.

Пока что это межсезонье дарит нам много негативных эмоций. И ладно бы проблемы с допуском россиян на международные старты. Многих любимцев мы не увидим больше и на внутренних. Так, эпидемию распада пар продолжили Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин. Причем, судя по всему, они не собираются искать себе варианты для продолжения карьеры. По крайней мере, Кирилл уже договорился о ставке тренера, Анастасия продумывает различные варианты дальнейшего развития событий. Почему мы потеряли еще один дуэт уровня сборной и как с этим связан прогресс Дианы Дэвис и Глеба Смолкина?

Главными соперниками были Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Вот и все, российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин завершили свою спортивную карьеру. Новость сначала появилась в российских СМИ, затем информацию подтвердила и тренер Светлана Алексеева. Со слов Алексеевой, Алешин уже согласовал работу с Алексеем Мишиным и будет помогать Профессору с хореографией. Скопцова пока что думает над своим будущим. Как бы то ни было, желаем удачи ребятам, и все же для поклонников фигурного катания это грустное известие. Дуэт Скопцова/Алешин был действительно одним из самых перспективных в стране и мог стать резервом для сборной в случае ухода текущих лидеров. Еще год назад они были в тройке на чемпионате России, и многие эксперты всерьез рассуждали о возможности участия Скопцовой/Алешина на Олимпиаде в Пекине. Правда, в итоге третья российская квота на Играх в Китае досталась Диане Дэвис и Глебу Смолкину.

Изначальный багаж у Скопцовой и Алешина был, несомненно, шире. Ребята — чемпионы мира среди юниоров, призеры Юношеской Олимпиады, призеры этапов «Гран-при» как среди взрослых, так и среди юниоров... Высшая точка Дэвис/Смолкина в юниорской карьере — пятое место на чемпионате мира. Но в итоге один сезон все перевернул. Диана и Глеб резко ворвались в мировой топ, в то время как у Анастасии и Кирилла возникли сложности. Сначала полноценную подготовку к прошлому сезону сорвали проблемы со здоровьем, а потом вместо прокатов Скопцовой в сообществе фигурного катания стали обсуждать публикации матери фигуристки. Она решила усомниться в уровне прогресса прямых конкурентов своей дочери и подозревала федерацию в заговоре в пользу дочери Этери Тутберидзе. «Об этом говорят уже все: на командном турнире Олимпиады будет замена на произвольный танец. И Дэвис — олимпийская чемпионка в команде», — утверждала Наталья Скопцова.

Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Скопцова и Алешин имели свой шанс показать лучшие баллы сезона

В планы ФФККР использовать в ход аргументацию неважного здоровья Кацалапова и помочь Диане и Глебу с ярким медальным дебютом на Играх верили действительно многие. И все же на такой шаг чиновники не пошли, отказавшись от замен в командном турнире совсем. Тем не менее в личном турнире Дэвис и Смолкин участвовали, что, по идее, также должно удивлять. Ведь перед стартом сезона мало кто в это мог поверить. Ровно до одного старта — «челленджера» в Варшаве, где ребята получили самые высокие оценки в карьере и как раз вдохновили Скопцову-старшую на эмоциональный пост в соцсетях. Впрочем, справедливости ради, высокие баллы на отдельных соревнованиях были и у Скопцовой с Алешиным. Той же осенью 2021-го они получили под 200 в сумме и около 80 за ритм-танец на Мемориале Тена в Алма-Ате.

Ни до ни после до такого уровня ребятам подняться так и не удалось, поэтому гораздо важнее смотреть на средние показатели результатов — и здесь Диана с Глебом за последний год, безусловно, были лучше. Другое дело, что Александр Жулин, заявивший, что не видел в этой паре ничего интересного, также неправ. Анастасия с Кириллом ярко выделялись среди множества однотипных российских танцевальных дуэтов и за счет своей харизмы могли достичь больших высот. Однако в определенный момент в силу разных обстоятельств прогресс остановился, в то время как конкуренты шли вперед. И речь не только про Дэвис и Смолкина. Их обыграли, к примеру, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, недавно вставшие в пару. Проводившие дебютный взрослый сезон Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный. Аннабель Морозов и Андрей Багин.

Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Российские танцы в будущем может ждать кризис

Последние два дуэта, кстати, решили, что перспектив для дальнейшего сотрудничества нет, и разошлись. И если уж они не видели смысла дальнейших совместных выступлений, то и заявление Скопцовой с Алешиным выглядит вполне логично. Ребята мечтали о больших турнирах — но до них сейчас им очень далеко. Вообще, в наших танцах на льду ситуация близка к бедовой. Далеко не факт, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов найдут в себе мотивацию ждать отмены ограничений максимально долго, как и Александра Степанова с Иваном Букиным. А вот кто тогда будет представлять нас на международной арене, когда все-таки придет время? Лидерами наверняка станут Дэвис со Смолкиным, но насколько они готовы будут к такому статусу и кто будет за ними?

Скопцова/Алешин — это уже шестая потеря за месяц. Нет больше пар Софья Шевченко/Игорь Еременко, Арина Ушакова/Максим Некрасов, Софья Тютюнина/Александр Шустицкий. Про Шанаеву/Нарижного и Морозов/Багина мы уже писали, кроме того, есть еще несколько дуэтов классом пониже, а также несколько неподтвержденных слухов. Добавим ко всему прочему распады в парном катании и слухи о завершении карьеры или смене гражданства в одиночном — так и вовсе будет грустно. Единственное, что остается, так это надеяться, что вновь образованные пары будут еще сильнее, чем прежние. Кстати, теоретическую возможность выступить с новым партнером Скопцова для себя, судя по всему, не отрицает. Она уходит, но дверь в этом спорте остается для нее открытой.