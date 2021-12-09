В этом сезоне фигуристы борются за попадание в олимпийскую сборную России.

Прошлый сезон для чемпионов мира среди юниоров в танцах на льду Анастасии Скопцовой/Кирилла Алешина получился лучшим в карьере. Фигуристы успели стать бронзовыми призерами этапа «Гран-при России», проводившегося в национальном формате, а также взять медаль на чемпионате страны. В этом году, несмотря на трудности со здоровьем, Анастасия и Кирилл продолжают бороться за тройку в сборной и поездку на Олимпийские игры. В интервью «СЭ» Скопцова/Алешин рассказали, чем им запомнилась постановка программы с Ильей Авербухом, почему они считают шоу «Ледниковый период» уникальным проектом, на какие меры готовы ради Олимпиады и что думают о хейтерах в социальных сетях.

Авербух — своего рода волшебник

— Многие отметили очень крутой произвольный танец, который поставил Илья Авербух. Какие у него характерные черты как у постановщика?

Анастасия: — Нам пока не довелось со многими хореографами поработать, это, образно говоря, наш единственный опыт.

Кирилл: — Он создает некую атмосферу погружения в образ, заряжая нас и весь тренерский состав. Работает он вместе с Еленой Масленниковой. Они своего рода волшебники.

— Долго ставили программу?

Анастасия: — Нет, не было никаких затруднительных моментов, программа просто лилась. Все было на таком эмоциональном подъеме, очень легко далась постановка. Я даже могу сказать, что в период вкатывания приходится иногда менять какие-то моменты. А в этом произвольном танце мы вообще ничего не поменяли, это программа осталась в своем первоначальном виде. Никаких масштабных изменений не было, хотя обычно все программы по ходу сезона подвергаются своего рода доработкам.

Кирилл: — Эта программа раскрывается в том виде, в каком она была поставлена.

— Чья была идея поработать с Авербухом?

Анастасия: — Вообще, я всегда мечтала поработать с Ильей Изяславовичем. Так что сначала предложила Кириллу, потом тренерам. Конечно же, все сошлись во мнении, что это отличная идея. Илья работал с Леной [Ильиных] и Русланом [Жиганшиным], мне очень нравились их постановки. Вообще безумно нравятся все его шоу и номера в «Ледниковом периоде». Несмотря на то что там катаются непрофессионалы с профессиональными спортсменами, Илье удается столько привнести в катание, в образ, танец. Атмосфера полного погружения вне зависимости от уровня спортсмена. В этом плане я фанатка Ильи Авербуха и Елены Масленниковой.

— То есть успеваете подсматривать за «Ледниковым периодом»?

Анастасия: — Конечно. Периодически в Instagram и YouTube смотрим повторы. Полностью, конечно, не получается охватить весь объем шоу, но какие-то определенные номера — да. Там всегда очень красивые костюмы — как «Ледниковом периоде», так и во всех шоу. Конечно, интересно наблюдать за таким количеством пар, когда все они настолько уникальные и совершенно не похожие друг на друга.

— Какие номера запомнились?

Анастасия: — В этом сезоне я, конечно, фанатка Жени [Медведевой] и Дани [Милохина]. Мне очень понравился номер, где ребята предстали в образе Харли Квин и Джокера. Помню, в прошлом сезоне еще запомнилась «Клеопатра» Регины Тодоренко и Романа Костомарова. Сейчас сложно все вспомнить, но вообще каждый номер отличается самобытностью и уникальностью. Поражаюсь, это ведь колоссальная работа — ставить программы за такие короткие сроки и вкатывать их. А ведь там еще и очень много дуэтов, но ни одна идея при этом не повторяется. Это очень яркий пример того, насколько постановщик внимательно подходит к каждой паре и создает для нее что-то свое, особенное.

Кирилл: — Я тоже следил. Мне запомнился номер из прошлого сезона — «Алиса в Стране чудес» Саши Энберта и Ольги Кузьминой. У них было просто потрясающее выступление. Они делали очень сложные поддержки из парного катания, вращения и такие элементы, которые делают профессиональные спортсмены высокого уровня. При этом выполняли всю хореографию и актерскую часть. Безумно понравился этот номер.

— Сами бы согласились поучаствовать?

Анастасия: — С превеликим удовольствием. Очень интересный проект, масштабный и красивый. Уникальный в своем роде. Он ведь достаточно давно идет. Задумалась вот, пытаюсь вспомнить какое-то шоу, которое удерживало бы такие высокие рейтинги. По мне, это естественный показатель качества.

Танцы — это что-то даже мифическое

— В ритм-танце есть определенный паттерн, а в произвольном вы сами выбираете тему. Как-то легче от этого катать и ставить с заданной тематикой?

Анастасия: — Нет, я бы не сказала, что легче. Это два кардинально разных направления. Понятно, что есть предписанные ритм, стиль музыки, шаги, но каждый танец все же очень особенный. Возможно, многие зрители, смотря на ритм-танец, немного пребывают в замешательстве. Кто-то говорит, что программы похожи, но это абсолютно не так. Каждый спортсмен и танец уникальны. Похожих здесь нет. Иногда музыку сложно найти в определенном ритме, чтобы она была интересной и необычной. Так что это может быть тяжелее, чем искать сопровождение для произвольного танца в огромном диапазоне музыки.

— Сложно ли в танцах привнести что-то совершенно новое?

Кирилл: — Мы все время в поиске чего-то нового. Есть ограничения, предписанные правила, в которых мы должны это что-то новое создавать. Танцы — это творческий поиск. Это как короткометражные фильмы, которые оцениваются от начала до конца в своей целостности. Это как театр, шоу, презентация.

— То есть потолка достигнуть нельзя?

Анастасия: — Нет, постоянно что-то меняется, вводятся новые правила почти после каждой Олимпиады. Сейчас, например, появились такие элементы, как хореографическая дорожка и хорео-слайдинг. Становится больше возможностей. Знаю, что когда-то в танцах нельзя было девочку поднимать выше головы. Происходят какие-то поправки, которые позволяют идти вперед и находить новые ветви развития.

— Но из-за сложностей в понимании танцы все-таки менее популярны. Почему их нужно смотреть?

Анастасия: — Это красиво. При всей сложности наших элементов сохраняется энергетическая и эмоциональная наполненность программ. Я понимаю, что в одиночном и парном катании это намного тяжелее сделать в силу особенностей элементов каждого вида. У нас также есть возможность выразить взаимоотношения между партнером и партнершей. Танцы — это искусство, театр, для меня это что-то волшебное, даже мифическое. Настолько воздушное и прекрасное.

Кирилл: — Танцы — это язык тела. Мне лично нравится мой вид спорта, потому что это рассказ путем движения. Рекомендую вам смотреть танцы на льду!

Для Олимпиады готовы выполнить все меры по вакцинации

— Чувствуется, что это олимпийский сезон?

Кирилл: — Более волнительно? Не знаю, вряд ли. Просто из года в год мы растем, появляется больше возможностей, которыми мы можем воспользоваться. У нас больше опыта, больше того, что мы можем сделать.

Анастасия: — Скорее больше ощущается определенная мотивация и мобилизация. Даже в раздевалках чувствуется другая атмосфера, другой воздух. Есть какая-то ультрамобилизация всех спортсменов.

— Ставите себе цель отобраться в олимпийскую сборную?

Анастасия: — Как бы банально это ни звучало, важно подойти хорошо к каждому старту. Я не считаю правильным готовиться к каким-то определенным стартам — Олимпиаде или чемпионату России. Каждый старт — это крупица в огромном океане наших умений и успехов. Нет неважных соревнований. Ну, а мечта у всех есть, у любого спортсмена.

— Как относитесь ко всем коронавирусным ограничениям сейчас?

Анастасия: — На данный момент в мире сложная эпидемиологическая ситуация. Считаю, что самое главное — здоровье. Мы не знаем всех особенностей и штаммов, не знаем, как протекает болезнь и восстановление у населения разных стран. Не берусь рассуждать, как правильно и неправильно. Если вводят какие-то меры, значит, того требует ситуация.

— В фигурном катании есть какие-то жесткие меры по вакцинации?

Анастасия: — Нет, но я знаю, что в Канаде невакцинированным спортсменам приходилось несколько дней сидеть на карантине. Скорее всего, Олимпийские игры пройдут под эгидой вакцинации, но точной информацией пока мы не обладаем.

Кирилл: — Но мы готовы выполнить все меры. Самое главное — здоровье.

Снимали зимнюю коллекцию в тридцатиградусную жару в помещении

— Анастасия, у тебя в этом году были рекламные съемки. Как это все получилось?

Анастасия: — Жена моего хорошего друга раньше работала в модельной сфере. Как-то так получилось, что мне написали, предложили: «Насть, привет, завтра в пять вечера съемка. Хочешь?» Я ответила: «Конечно, хочу!» Мне, безусловно, близка модельная индустрия. Возможно, если бы не спорт, я могла бы себя попробовать. Можно и после спорта, конечно. Надеюсь, буду не сильно старая для этого. (Смеется.) Очень интересный для меня опыт.

— Много времени заняло?

Анастасия: — Было сложно, потому что меня взяли последней. В тот день нас было трое. Сначала парень-футболист, он уже заканчивал, когда я приехала. Потом была «художница». И я была в самом-самом конце, мне предстояло сниматься в большем количестве кадров. Это было начало августа или конец июля, тридцатиградусная жара, а мы в помещении снимали зимнюю коллекцию в куртках, штанах и ботинках. Было сложно. Но настолько позитивный и прогрессивный коллектив окружал меня... Бренд достаточно известный, думала, что будет что-то более основательное, взрослые люди, все серьезные. А была очень молодая команда, энергичная, светлая, теплая обстановка. Мы смеялись, шутили, было легко.

Кирилл: — Я бы не отказался принять участие в чем-то подобном, почему бы и нет. Я открыт для предложений, пишите, звоните.

Анастасия: — Записывайте — (Смеется.)

— В финансовом плане это как-то помогло?

Анастасия: — Для меня это опыт, приятное времяпрепровождение, та сфера, которая мне интересна помимо фигурного катания. Конечно, это была оплачиваемая съемка, но в этих вопросах для меня деньги не играют ведущую роль. Я приняла участие, потому что мне близка эта индустрия. Хотелось посмотреть, как проходят съемки для крупных брендов.

— Что еще интересно, кроме фигурного катания? Может быть, комментирование?

Кирилл: — Я вообще за любое движение.

Анастасия: — Комментаторская работа — такой нелегкий труд. Я бы, возможно, хотела попробовать. Считаю, что нужно обладать поставленной речью, приятным голосом, тембром. Думаю, этому нужно учиться. Вообще, медийная сфера меня привлекает, возможно, я бы видела себя после спорта в медиапроектах.

— Смогли бы комментировать, например, мужское одиночное?

Анастасия: — Думаю, да. Но по большей части комментаторов приглашают на те позиции, которые им близки. Женю Медведеву пригласили на одиночное катание, Илью Авербуха — на танцы. Есть такая определенная градация. Хотя любой танцор в прошлом одиночник, не думаю, что были бы проблемы. Возможно, многим зрителям было бы интересно посмотреть на женское и мужское одиночное катание с точки зрения танцоров, немного под другим ракурсом.

У Чена что ни программа, то шедевр

— Успеваете смотреть программы других спортсменов?

Кирилл: — Да, мне вообще нравится смотреть мужское одиночное катание. Честно, я фанат программ Нэтана Чена. Он просто невероятен. Самая запоминающаяся программа? Все нравятся, не могу отметить одну. Правда крутые. Что ни программа, то шедевр.

Анастасия: — Возможно, не получается в полном объеме посмотреть все соревнования во всех видах, но все самые яркие выступления мимо нас не проходят. Особенно в женском одиночном следим за развитием, напряженной обстановкой. В парном катании безумно интригующая ситуация в этом сезоне.

— Бывает ли так, что смотрите программы из других видов и возникают какие-то идеи для себя?

Анастасия: — Безусловно. Я, например, часто отмечаю интересные музыкальные решения. Многое берем из парного катания. Не сами поддержки, а скорее их структуру, методику исполнения. Во многом в танцы это пришло из парного катания.

— Анастасия, что тебе больше всего запомнилось в Сочи из программ?

Анастасия: — Везде понемногу. Я безумная фанатка Марка Кондратюка. Я смотрю на катание некоторых одиночников, подхожу и говорю: «Ребят, было так классно, просто великолепно!» Мне отвечают: «Насть, ты чего, я вот тут сорвал, тут упал, тут недокрут, галка». Да, я вижу это, но через мою призму взгляда на фигурное катание это не имеет значения. Я замечаю энергетику, драйв, харизму, которым порой невозможно научиться. У Марка как раз все это есть. Он вовлечен в программу от начала и до конца, он полностью погружен в образ и забирает нас с собой. Ты смотришь, и даже не возникает мысли отвлечься — телефон зазвонил, сообщение пришло. Ты вместе с ним на льду в этот момент. Это показатель высочайшего класса. Ну и, конечно же, запомнились мировые рекорды Камилы Валиевой, которые невозможно обойти стороной. Что-то невероятное происходило в тот момент на сочинской арене.

В танцах я смотрела вживую произвольный танец Вики Синициной/Никиты Кацалапова. Но особенно меня покорил их ритм-танец. У Вики с Никитой абсолютно уникальное сочетание музыки. Невероятно стильная программа получилась, идеальное попадание в тему сезона.

— А танцы Габриэлы Пападакис/Гийома Сизерона видели?

Кирилл: — Еще бы.

Анастасия: — Мне кажется, нас ждет увлекательное противостояние в этом сезоне, настолько все мобилизовались. У всех просто потрясающие программы.

Неприемлемо писать такие вещи о родителях детям

— Мы знаем о неприятной ситуации с постом мамы Насти. Как реагируете на какие-то внезапные негативные комментарии?

Анастасия: — Это безумно неприятно слушать — такие обидные, грубые и совершенно неуместные слова про мою маму. Я легко мирюсь с критикой в свой адрес, достаточно давно катаемся, есть определенная известность. Получаю иногда сообщения с не самым приятным содержанием. Но читать такие комментарии про маму сложно и неприятно. Любой родитель для своего ребенка — это своего рода высшая инстанция, что-то такое внеземное. Для детей нет плохого родителя. Считаю, что писать такие вещи детям неприемлемо. Я не реагирую, не закрываю страницу, не ограничиваю комментарии. Мой отец всегда учил — когда люди приходят к тебе с негативом и ты принимаешь его, начиная отвечать на каждое слово, то ты подпускаешь это к себе. Когда ты на это не реагируешь, то оставляешь людей с этим. Это их мнение и желание писать такие слова. Я это близко к себе не принимаю. Хотите писать — пишите, это останется с вами. Я не падкая на ответы, полемику.

Кирилл: — Я не особо активен в соцсетях, поэтому меня это все обходит стороной.

— Хороших комментариев больше?

Анастасия: — Сложно сказать, но мне кажется, что положительных комментариев все же больше. Сложно читать и подсчитывать, какие позитивные комментарии, а какие негативные. То, что мне пишут в Instagram, по большей части это лестные, теплые и приятные слова. Мнение болельщиков безумно важно, его ни в коем случае нельзя преуменьшать. Вообще фанаты фигурного катания — это та значимая часть нашего спорта, без которой он не был бы таким, каким мы его знаем. Чем больше болельщики вовлечены в наш спорт, тем лучше.

— Какое соревнование больше всего запомнилось?

Анастасия: — Для нас это, конечно, юношеские Олимпийские игры. Старт, который останется с нами на всю жизнь. Мы еще не были на взрослой Олимпиаде, но все же масштабы юношеской Олимпиады поражают. Если бы мы сейчас поехали туда, то, возможно, не так удивились бы. Но тогда это был наш первый юниорский сезон, мы только вышли на международную арену, тогда нас в принципе все удивляло. Мне вообще много всего запомнилось. Финал «Гран-при» в Барселоне, чемпионат России в Челябинске, юниорский чемпионат мира. Последнее — так вообще отправная точка в карьере многих спортсменов. Ну, и Кубок Первого канала, конечно же, уникальный турнир.

Кирилл: — Все соревнования вспоминаются с теплыми чувствами и улыбкой. Я сейчас начну вспоминать, перечислю все — все было важным и значимым этапом карьеры.