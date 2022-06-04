Российская фигуристка Нугуманова будоражит интернет кадрами из отпуска. Ее фото — просто «джуси»

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова покоряет Дубай и ваши сердца.

После длинного сезона нужен хороший отдых, а где он может быть лучше, чем на идеальных пляжах Дубая? Конечно же, спортсменка начала радовать поклонников пляжными фото — с такой фигурой это совершенно неудивительно.

В плане спортивных результатов Елизавету можно отнести, скорее, ко второму эшелону российского фигурного катания, но по фотографиям из отпуска она точно будет в топе.

Елизавета Нугуманова занимается под руководством российского тренера Евгения Рукавицына. В сезоне-2020/21 19-летняя фигуристка заняла шестое место на чемпионате России.

Ноги Елизаветы настолько хороши, что дорогие суперкары сами следуют за ними.

Соблазнительные формы девушка подчеркивает топиком с манящей надписью Juicy, что в переводе означает «сочная».

Следить за своей фигурой надо всегда, поэтому даже в отпуске занятия спортом никуда не денутся.