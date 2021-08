Акатьева и Жилина прыгают четверные и падают. Ученицы Плющенко и Тутберидзе показали себя на контрольных прокатах

Российские юниоры начали сезон в тени Олимпиады.

Юниорам в текущем сезоне пришлось показывать свои постановки на предстоящий сезон в тени Олимпийских игр. Только пары выступали позднее всех 10-11 августа. Однако самая интересная часть — выступление девушек — прошла почти незаметно — в информационном потоке параллельно с Олимпиадой в Токио. Рассказываем для тех, кто все пропустил.

Нежная Акатьева, эффектная Жилина

Для 14-летней Акатьевой предстоящий сезон будет первым на международном уровне. Тренерский штаб спортсменки решил оставить ее произвольную программу — постановка выполнена под композицию «Reflection» из мультфильма «Мулан». А вот короткая у фигуристки новая — на музыку Ezzio Bosso — «Clouds, The Mind Of The Wind», «Smiles For Y». Все эти программы ставили Этери Георгиевна и Даниил Глейхенгауз.

Пока форму Сони назвать оптимальной сложно — были падения в обеих постановках. В короткой фигуристка сорвала каскад из тройного акселя и тройного тулупа, в произвольной ей также не удалось чисто исполнить триксель — Софья недокрутила элемент и упала. Еще одно падение пришлось на сольном четверном тулупе. Зато у нее отлично получился каскад из четверного и двойного тулупов.

Качество катания вызывает только положительные эмоции. И это при том, что постановка выдержана в традиционном для группы Этери Тутберидзе уровне сложности — сложнейшие переходы и шаги. И при этом постановка получилась очень чувственной — Акатьева выглядит нежной и легкой.

Достойное выступление показала и Вероника Жилина. Прошлый сезон для нее сложился неудачно — бесконечные срывы и падения. Поэтому, в некотором плане, для нее было важно выступить в Новогорске качественно. И это получилось — в некотором роде.

В короткой Ника выступила очень мощно — начав прыжковый контент с каскада тройной аксель+тройной тулуп. Был небольшой степ-аут в концовке проката — но в целом это не испортило впечатления. Программа поставлена под саундтреки из фильма «Отряд самоубийц», а сама фигуристка выступает в роли Харли Квин — подружки Джокера. По самой Жилиной видно — программа ей очень нравится. Она выглядела в ней очень ярко и эффектно, а известные хиты в качестве музыкального сопровождения были приятным дополнением к постановке.

В произвольной у Вероники не все получилось — упала с тройного акселя, прыгнула четверной сальхов и каскад из четверного и двойного тулупа и попыталась исполнить каскад из четверного и тройного тулупа, но упала со второго прыжка. Программа фигуристке поставлена под «Историю любви». Музыку подбирал тренеский штаб Плющенко — Людмила Алферова и Мария Ставицкая.

Контент к произвольной запланирован достаточно мощный. Об этом упомянул и тренер спортсменки — Евгений Плющенко. Осталось выполнить ее на соревнованиях.

— С Вероникой, уверен, мы идем правильным путем. У нее сложная произвольная программа — тройной аксель, три четверных прыжка — сальхов, два тулупа, третий четверной во второй половине программы. Продолжаем работать и над другими четверными. Мне эта девочка очень нравится. Она работоспособная, трудится. Молодец, — приводит ФФККР слова Плющенко.

Еще одна ученица Тутберидзе Аделия Петросян, которую часто сравнивают с Евгенией Медведевой — из-за внешнего сходства и манерой катания -, показала очень яркое выступление. У фигуристки новая произвольная — Billi Eilish «No Time To Die», Ciara — «Paint It, Black». А вот короткую танго — «A Evaristo Carriego» оставили с прошлого сезона. Но в этот раз постановка смотрелась немного эффектнее, чем раньше.

Что касается произвольной — то запомнились попытки усложнения контента. Фигуристка зашла на четверной тулуп и каскад лутц+риттбергер. С тулупа Аделия упала, а с лутца приземлилась неудачно и не смогла добавить второй прыжок. Но в целом программа очень энергичная и интересная — и нет флешбеков по Алене Косторной, которая каталась под эту же композицию в прошлом сезоне. Петросян, безусловно, еще нужно поработать над этой постановкой, но наблюдать за ней было очень интересно.







Юноши: Кондратюк ошибался, но смотрелся мощнее всех

Тот самый Марк Кондратюк, который своим катанием на Кубке Первого канала, довел до слез саму Евгению Медведеву, был одним из самых ярких среди юношей. И пусть он показал не самый впечатляющий контент — за ним было очень интересно наблюдать.

Короткая программа фигуриста поставлена под восточные мотивы из сериала «Великолепный век. Империя Кёсем». Контент, который показал Марк, был довольно простым — тройной флип (обязательный у юниоров в новом сезоне), тройной аксель и каскад лутц+тулуп. Причем в каскаде Кондратюк сорвал лутц, но все же сумел добавить к нему второй прыжок. Особенно впечатляющей в этой программе у Марка получилась дорожка шагов — яркая и энергичная.

Музыка к произвольной — рок-опера «Иисус Христос — суперстар» Эндрю Ллойда Веббера. Пока Марк исполнил постановку без единого четверного прыжка. В начале проката он исполнил одиночные тройные лутц и тулуп. Вероятно, на их месте на соревнованиях и будут квады.

Вообще из юношей мало кто пытался прыгать четверные. Глеб Лутфуллин был среди тех, кто показал себя во всей красе — исполнив три четверных прыжка — дважды тулуп и сальхов. Илья Яблоков также показал два квад-тулупа. Оба фигуриста ошибались в прокатах- но приличный набор дает надежду на то, что они смогут бороться за высокие места.

Артем Ковалев, который покинул «Академию Плющенко» вслед за своим тренером Александром Волковым, выглядит достаточно уверенным. Фигурист вырос и сменил прическу, а также показал, что находится в хорошей форме. Его короткая программа поставлена в стиле восточных единоборств. Во время проката Артем показал эталонный тройной аксель, но сдвоил второй прыжок в каскаде 3+3.

Произвольную же фигурист исполнял прошлогоднюю — под «Богемскую Рапсодию», которую он начал с неплохого четверного сальхова. В целом прокат ему удался — и он смотрелся свежо и уверенно.

Танцы: постановки-антагонисты Кагановской и Ангелопола, необычные идеи Хаврониной и Чиризано

Дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, который завоевал серебро в финале Кубка России среди юниоров, уступив Диане Дэвис и Глебу Смолкину, для своего ритм-танца выбрали кавер на композицию Linkin Park — In The End, а для произвольного — «Аве Мария» в исполнении Thomas Spencer Wortley — в достаточно интересной обработке.

В первый день пара допустила падение в прокате — перед одной из поддержек. Но в целом выступление получилось очень драйвовым. А вот произвольный танец — под нестареющую классику — фигуристы откатали нежно и чувственно. Тренер спортсменов, Анжелика Крылова, уточнила в интервью ФФККР, что хочет, чтобы ее фигуристы понимали разницу стилей, направлений в танцах. Это и чувствуется в постановках.

Чемпионы Юношеских Олимпийских игр 2020 Ирина Хавронина и Дарио Чиризано удивили необычным ритм-танцем — джазовой зарисовкой под музыку из сериала «Вавилон-Берлин».

И у этой программы есть своя история, которую рассказал ФФККР тренер спортсменов Алексей Горшков:

«Идея танца пошла от шуточной идеи: Ира изображает столб на дороге, в который по рассеянности ударяется Дарио, дальше завязывается интрига, импровизация. Понятно, что программа заиграет, когда все будет накатано. Пока у нас такая юмористическая тема, типа «Барышни и Хулигана». Будем пробовать с костюмами разные варианты. Все в процессе.

Блюз получился довольно интересным и паре это идет — они катались без видимых ошибок и очень эмоционально. Однако, как и подметил тренер, программу еще нужно накатать. В произвольном танце пара каталась под Кумпарситу" в интересном музыкальном прочтении. И здесь тоже необычная идея в основе:

«Долго ходили вокруг идеи, и Ира прислала смешное фото: богатый старичок и рядом с ним красивая высокая девушка, которая, видно, хочет раскрутить толстосума. Зацепились за эту идею, поначалу превратили Дарио в старичка, но в процессе работы он «трансформировался» в преуспевающего бизнесмена, а партнерша стала девушкой из его эскорта. В общем, работа над произвольным танцем шла на позитиве, это был такой живой процесс, все менялось, улучшалось. Посмотрим после прокатов, какие будут отзывы, если нужно внесем изменения в либретто программ, потому что катать программы на тренировках — одна история, а на соревнованиях — другая, надо учитывать и сравнения с другими парами», — рассказал тренер пары.

Пары: еще есть над чем поработать

Серебряные призеры юниорского чемпионата мира 2020 Ксения Ахантьева и Валерий Колесов показали не самое чистое катание — в произвольной партнерша боролась за каждый выброс — но при этом кажется, что у пары хорошие перспективы в сезоне.

В короткой программе у фигуристов довольно зажигательная дорожка шагов. В произвольной — очень красивые хореографические элементы. Но опять, же, в перспективе. Все-таки программы паре еще нужно накатать. Перед стартом сезона пара ушла из группы Людмилы и Василия Великовых. Их примеру последовали и Полина Костюкович и Алексей Брюханов.

Их выступление получилось менее техничным, но эмоциональным, особенно в короткой программе. Хотя прокаты было сложно рассмотреть в трансляции — кажется, что Новогорск накрыл туман. Но даже сквозь мутный эфир можно было отследить эмоции этой пары. А технику наработать они еще могут.