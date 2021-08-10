Французы не пускают российских фигуристов на серию «Гран-при». Новый сезон фигурного катания под угрозой?

Похоже, мы вновь будем смотреть этапы Кубка России.

Старт международного сезона в фигурном катании планируется всего через неделю. Уже 18 августа выйдут на лед участники первого этапа юниорской серии «Гран-при» в Куршавеле. Спортсменов давным-давно распределили по этапам, девушки и юноши уже готовились к вылету во Францию. Но сегодня появилась ошарашивающая новость — все прибывающие в страну россияне вне зависимости от возраста должны проходить строгий 10-дневный карантин. А это значит, что участие наших фигуристов будет невозможным. Проведут ли полноценную серию «Гран-при» в этом году в принципе или мы снова будем без крутых турниров?

Российские фигуристы представляют для Франции эпидемиологическую угрозу

Сегодня Федерация фигурного катания России сообщила о пропуске российскими фигуристами первых двух этапов «Гран-при» среди юниоров. Дело в том, что накануне правительство Франции выпустило постановление, по которому Россия относится к красной зоне в отношении ситуации с распространением коронавируса. С этого дня все россияне, въезжающие в республику и не привитые от вируса одобренной в ЕС вакциной, должны пройти 10-дневный карантин. Ни одна из российских вакцин не подходит, и даже привитые Phizer с AstraZeneca избежать изоляции не смогут. Просто карантин в этом случае сокращают на неделю.

Запрещен въезд во Францию и через сопредельные страны Шенгенской зоны. Учитывая невозможность участия российских фигуристов в первом и втором этапах серии ISU «Гран-при» среди юниоров в данных обстоятельствах, ФФККР обратилась в Международный союз конькобежцев (ISU) с предложением перераспределить квоты российских фигуристов с обоих этапов во Франции и перенести их на другие этапы серии в те страны, куда будет возможен въезд без ограничительных карантинных мер.

На первом этапе от нас были заявлены Марк Кондратюк (тот самый, зажигавший прошлой зимой), Егор Рухин, Софья Самоделкина, Мария Захарова, танцоры Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Маргарита Свистунова/Дмитрий Студеникин. На втором — снова Кондратюк, Николай Угожаев, Елизавета Берестовская с Вероникой Жилиной, танцоры Софья Леонтьева/Даниил Горелкин и Елизавета Шичина/Гордей Хубулов. В настоящее время ФФККР согласовывает с ISU возможность перераспределения квот на другие этапы серии. Только как в таком случае проводить отбор на финал «Гран-при»? Поэтому наша федерация предложила ISU пересмотреть критерии отбора участников на финал «Гран-при» среди юниоров в данном сезоне. И на удивление в Международном союзе конькобежцев долго спорить не стали.

Критерии отбора в финал пока не определены

В связи с исключительными обстоятельствами теперь запрос на смену этапа будет рассматриваться в срочном порядке. Особый приоритет отдадут как раз участникам из красных зон, которые не могут въехать в страну по эпидемиологическим причинам. В случае с юниорами проблема ведь не только в признании иностранных вакцин, но и в слишком юном для вакцинации возрасте спортсменов. Так что не пускают во Францию — можно ехать на третий этап в Словакию. Не получится выступить и там — тогда езжай в Красноярск. В крайнем случае допускается вариант, при котором вместо выступления на двух этапах спортсмен едет только на один. Нельзя исключать и полной отмены одного из этапов, если логистические проблемы, с ним связанные, будут чересчур массовыми и критическими.

Поле таких серьезных изменений регламента пришлось пересмотреть и правила отбора в финал серии. Если говорить прямо — они просто отменяются. В этом году участников финала будет отбирать особый совет ISU, но какие конкретно критерии он будет учитывать, пока что не ясно. «Давайте дождемся хотя бы, когда этапы «Гран-при» пройдут, — сказал в беседе с «СЭ» вице-президент ISU Александр Лакерник. — Мы эти вопросы пока еще не обсуждали, есть определенное понимание, как это будет устроено, но в деталях мы еще ничего не решили. Мы понимаем, что только по результатам выступлений на «Гран-при» выбирать участников финала было бы несправедливо, поэтому приняли такое решение».

Также Лакерник рассказал, что тиражируемые в соцсетях новости об отмене начисления баллов в международный рейтинг не соответствуют действительности. Подняться повыше в этом рейтинге важно, например, для Кондратюка и Самоделкиной — иначе им не получить этап уже взрослой серии «Гран-при» на будущий год. В этом плане повода для беспокойства нет, за успешные выступления в юниорском сезоне свои позиции они поднимут. По поводу основной серии «Гран-при» для взрослых Александр также попросил подождать и не делать поспешных выводов.

В приоритете вместо Франции поездки в Словению и Красноярск

Скорее всего, проблемы с юниорскими этапами на взрослую серию «Гран-при» не повлияют. Только вот в условиях постоянно меняющейся реальности загадывать ничего невозможно. Именно по этой причине нам и не смогли ответить в Федерации фигурного катания России, где конкретно вместо Куршавеля выступать нашим юниорам. «Ситуация меняется стремительно, мы будем изучать обстановку, — сказал в интервью «СЭ» президент ФФККР Александр Горшков. — В приоритете наш домашний этап в Красноярске, а также этап в Словении. Главное, что в ISU пошли нам навстречу, и теперь оформить перевод с одного этапа на другой будет нетрудно. Также правильно, что поменяют систему отбора в финал «Гран-при», это сделано по просьбе нашей стороны». В коммюнике ISU сказано, что выбор, какой этап предложить спортсмену вместо того, на который он собирается поехать, будет зависеть от насыщения стартов атлетами. Пока что заявки на участие собирали на первые три этапа. Так, уже сейчас известно, что Аделия Петросян и Вероника Жилина планируют поехать на этап в Словакию, который пройдет с 31 по 4 сентября.

Этап в Красноярске, о котором говорил Горшков, пройдет с 15 по 18 сентября. Соревнования в столице Словении Любляне запланированы на 22-25 сентября. Помимо них, будут еще два этапа в запасе — польский в Гданьске (29 сентября — 2 октября) и австрийский в Линце (6-9 октября). Вполне возможно, что на них выступят сразу по пять-шесть россиян. Благо что временные правила это допускают. ISU учится на своих ошибках и в этот раз старается по возможности сохранить международный календарь в нормальном формате. В прошлом году о юниорах не думали в принципе, а в этом даже демарш Канады спешно подстраховали — их этап отдали Куршавелю, который проведет теперь два подряд.

Но как мы видим, все опять идет не по плану: Франция не пускает участников, японцы отказываются сами — ограничения на зарубежные поездки не дают местным ребятам возможности выступить как в Куршавеле, так и в словацком Кошице. За наших можно не беспокоиться: наверняка ФФККР придумает в случае чего юниорам дополнительные старты или же отправит на взрослый Кубок России. Но вот мировое фигурное катание уже второй год в глубоком кризисе. Третий подряд убитый сезон спорт просто не переживет.