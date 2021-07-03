Вокруг последней женской квоты на КМ разгорается спор. Победит снова Team Tutberidze?

Проблема не только в количестве этапов, но и в жеребьевке.

До старта следующего сезона еще несколько месяцев, но мир фигурного катания уже закипел. Главной темой обсуждения последних дней стало распределение спортсменов по этапам серии «Гран-при». Оказалось, что решение принимали порой в обход спортивному принципу и установленному регламенту ISU. Причем вопросы вызывают не только путевки в главный коммерческий турнир фигурного катания, но и выбор конкретного этапа. Так, у одних спортсменов практически открытая дорога к финалу, другим же придется выгрызать себе каждый балл.

Дилемма ФФККР — второй этап для Хромых или первый для Нугумановой

В женском одиночном в целом все справедливо, и этапы выдали пусть не всегда логично по текущему статусу спортсмена, зато по установленному регламенту. А точное следование правовой основе в такой ситуации важнее оценочных категорий представлений о силе той или иной фигуристки. Безусловно, обидно за Анну Фролову, Анастасию Гулякову и Елизавету Нугуманову, по-новому раскрывшихся в прошлом году. Но результаты на внутренних стартах ISU не учитывает, а в международном рейтинге они ниже, чем Ксения Синицына и Софья Самодурова, поэтому у них есть возможность выступить на «Гран-при», а у Анны, Анастасии и Елизаветы — нет. Впрочем, теоретическая возможность поехать в Сочи на «Гран-при России» остается практически у любой нашей фигуристки топ-уровня. Третье вакантное место выдает Федерация фигурного катания России по своим собственным убеждениям, и, по сути, у ФФККР два варианта. Либо дать шанс Хромых побороться за финал серии, либо поддержать кого-то из второго эшелона.

Многое здесь решит выступление Майи на своем первом (и пока по документам единственном) этапе. В принципе, ей с распределением повезло. Хромых едет в Китай, где, очевидно, побеждает Анна Щербакова, но, кроме нее, серьезных соперников и не видно. Самодурова уже давно ставит перед собой задачи явно менее амбициозные, чем тройка призеров этапа «Гран-при», а среди иностранок можно выделить разве что Брэди Теннелл и Сатоку Миохару. Правда, обе сейчас не в лучшем своем состоянии. Японка вовсе провалилась на ЧМ-2021, Теннелл едва не лишила американок права на третью квоту следующего ЧМ. Поэтому бороться с ними Майе вполне реально, и для этого даже не нужны четверные. Наоборот, более логичным решением был бы чистый и стабильный прокат с тройными и практически гарантированной бронзой. После которой второй этап в России для Хромых будет, вероятно, делом решенным. Хотя это и выглядит как полный отказ от поддержки альтернативных центров силы, но ФФККР уже давно такие «мелочи» перестали беспокоить.

Самый сложный этап будет в Канаде

На «Гран-при России», кстати, Хромых также будет нетрудно попасть в тройку. Выиграет этап в Сочи с вероятностью в 99% Камила Валиева, второй будет Елизавета Туктамышева. Хотя при определенных обстоятельствах Майя и может с ней побороться. Ведь наверняка к этому времени будут понятны расклады по шансам выхода в финал, и если третьего места Хромых хватать для путевки не будет, то штаб Этери Тутберидзе наверняка рискнет и выведет свою самую нестабильную ученицу с двумя, а может, даже и с тремя квадами. Пока что чисто четверные на соревнованиях Майя исполнила всего лишь раз, но, по заверениям самой спортсменки и ее тренеров, на занятиях в «Хрустальном» ультра-си у нее идут весьма уверенно. Иностранки во внутренние распри россиянок на домашнем этапе явно вмешиваться не будут. Есть Элизабет Турсынбаева, которая чудом продолжает карьеру, Екатерина Куракова, известная скорее по своим многочисленным интервью, и Мэрайя Белл, явно переживающая не лучшие моменты своей карьеры. Австрийская россиянка Ольга Микутина и бельгийка Луна Хендрикс удивили на ЧМ в Стокгольме (локально), но вряд ли их стоит причислять к топам.

По правде говоря, единственный реальный топ-конкурент для россиянок — японка Рика Кихира. Сколько мы бы ее ни списывали из-за проблем с психологией на крупных турнирах, именно в серии «Гран-при» Кихира, как правило, стабильна и мимо медалей не проходит. Первым этапом для Рики станет канадский, по совместительству и самый мощный — по крайней мере, по предварительной заявке. Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева против Карен Чен (четвертое место в Стокгольме), Алисы Лью (главный конкурент Валиевой по юниорам), трикселистки Вакабы Хигучи и, конечно же, Кихиры.

Ладно хоть тройка из Канады сбавит градус накала. В принципе, учитывая конкуренцию, Маделин Скиза и Элисон Шумахер могут вообще не выходить на лед и продолжать знаменитую двухлетнюю канадскую самоизоляцию. Выиграет наверняка Валиева, а вот двух других призеров спрогнозировать трудно. Туктамышева — не пример стабильности, как и Кихира, Чен не хватает ультра-си, Хигучи свой триксель пока прыгает только в инстаграме. Фактор икс — Алиса Лью. Американские журналисты писали о триумфальном возвращении суперъюниорки, которая после смены тренера была на грани завершения карьеры. Сейчас она восстановила тройной аксель и четверной лутц, так что чем черт не шутит?

Главная интрига — оценки Усачевой на международных стартах

Может Алиса попасть в тройку и на своем втором этапе — в Японии. Там будут два «железных» кандидата. Александра Трусова наверняка подойдет к «Гран-при» с холодной головой и не будет рисковать с количеством четверных, а Кихиру домашнее судейство вытащит практически при любом прокате. На третье место в таком случае будут претендовать кореянка с ультра-си Ю Ен, японка Каори Сакамото и наша Дарья Усачева. Выступление Усачевой на «Гран-при» — едва ли не главная интрига всей серии. Из-за особенностей коронавирусного сезона мы не видели ее на международных стартах, а на внутрироссийской арене она чудесным образом за пару месяцев превратилась из рядовой юниорки без многооборотных прыжков в чуть ли не эталон катания и презентации. Но увидят ли иностранные судьи в очередном продукте фабрики Тутберидзе столько же гениальности, сколько материально зависимые от ФФККР российские?

Второй этап Усачевой — в США. Там с ней вместе едут Трусова и Ксения Синицына. О перспективах последней говорить пока сложно, но приятно видеть, как после демонстративного недопуска до финала Кубка России ISU показали себя порядочной организацией и выдали Синицыной два заслуженных этапа, несмотря на неясный статус на сегодняшний день. Правда, вряд ли стоит ждать ее в финале — на этапе в Америке главные лица все же Трусова, Усачева, японки Мияхара и Сакамото, кореянка Ю Ен и Брэди Теннелл. После Лас-Вегаса Ксения летит вместе с Аленой Косторной и Анной Щербаковой во Францию, но и в Гренобле ей сильно проще не будет. Помимо россиянок, есть опасная тройка из США Белл, Карен Чен и Старр Эндрюс, которые вполне могут обойти ученицу Светланы Пановой.

Расписание «Гран-при»

22.10-24.10. Skate America — Лас-Вегас, США

29.10-31.11. Skate Canada — Ванкувер, Канада

05.11-07.11. Cup of China — Чунцин, Китай

12.11-14.11. NHK Trophy — Токио, Япония

19.11-21.11. Internationaux de France — Гренобль, Франция

26.11-28.11. Rostelecom Cup — Сочи, Россия

09.12-12.12. Финал «Гран-при» — Осака, Япония

Россиянки на этапах «Гран-при»

Skate America — Ксения Синицына, Александра Трусова, Дарья Усачева;

Skate Canada — Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева;

Cup of China — Майя Хромых, Софья Самодурова, Анна Щербакова;

NHK Trophy — Александра Трусова, Дарья Усачева;

Internationaux de France — Алена Косторная, Анна Щербакова, Ксения Синицына;

Rostelecom Cup — Елизавета Туктамышева (Россия), Камила Валиева (Россия) + одно место для фигуристки из России.