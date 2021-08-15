«Представляете Ханю против наших девочек? Я против уродства». ISU согласовал правила смены пола для спортсменов

Теперь фигуристы делятся не по признаку пола, а по уровню тестостерона. При этом права природных женщин пострадать не должны.

На Олимпиаде в Токио впервые в истории выступала спортсменка, сменившая пол с мужского на женский. Ею стала тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард. После этого перед многими международными федерациями встал вопрос о более четких правилах гендерной идентефикации участников соревнований. Фигурное катание как один из самых творческих видов не могло пройти мимо, и на днях руководство Международного союза конькобежцев (ISU) опубликовало свод правил, по которым трансгендеры теоретически смогут заявляться на турниры. И уже со следующего сезона против Камилы Валиевой и Александры Трусовой может выйти на лед мужчина, посчитавший себя женщиной. Если, конечно, выполнит поставленные ISU условия.

Для смены пола достаточно подать заявление

Несмотря на многочисленные сложности, связанные с пандемией, ISU посчитал своевременным заявление о политике организации в отношении трансгендеров. Теперь, чтобы перейти из женской категории в мужскую, спортсмен должен письменно заявить о том, что его гендерная идентичность — мужчина. После этого ISU выдаст сертификат, подтверждающий право участвовать в мужских соревнованиях. В общем-то, тут все донельзя просто — не требуется даже факта проведения операции по смене пола. Другой вопрос — на какие спортивные результаты будет претендовать бывшая женщина на фоне гормональной терапии, когда в соперниках у нее окажутся мужчины.

Для перехода из мужской категории в женскую правила более жесткие. Так, право соревноваться с женщинами получат только те трансгендеры, уровень тестостерона в крови которых будет составлять менее 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования и во время всего последующего соревновательного периода. При этом фигурист, не прошедший проверку на тестостерон, может вернуться в свою первоначальную категорию. Но не ранее чем через четыре года. Операция по смене пола или намерение ее сделать обязательным условием здесь тоже не считается. И это открывает большой простор для тех мужчин, у которых от природы невелик уровень мужского гормона. Ведь 5 наномоль — это достаточно высокий уровень. Показатель тестостерона в женском организме обычно колеблется от 0,2 до 2,7 нмоль/л.

Жулин испугался повторения истории из легкой атлетики

Одним из немногих мужчин, публично заявлявших о желании выступать среди женщин, был трехкратный чемпион США по юниорам Элиотт Халверссон. Но он так и не дождался решения ISU и завершил карьеру в 17 лет. Сейчас Халверссон тренер и активист. Он рассказывает, как сталкивался с травлей на катке во время тренировок и непониманием со стороны судей на соревнованиях. Ему пеняли за отсутствие мужественности, поэтому несчастному пареньку приходилось симулировать свой интерес к девушкам. Халверссон и Федерация фигурного катания США встретили новость о новых правилах ISU аплодисментами. Но в России реакция была не столь радостной.

«Это просто несправедливо. Представьте, если условный Юдзуру Ханю выйдет соревноваться с девочками, что будет? Я вообще против уродства, вся эта толерантность нас скоро заведет в одно место. Я понимаю, что сейчас на меня может вылиться масса критики, но я на все происходящее уже не могу смотреть», — сказал в беседе с ТАСС тренер Александр Жулин. Известный специалист выразил близкую многим позицию — он допускает разрешение женщинам выступать вместе с мужчинами (поскольку для женщин это будет серьезным спортивным вызовом), но обратную историю считает несправедливым конкурентным преимуществом.

Также Жулин ссылается на кейс с намибийской бегуньей Кристин Мбома, которая выступала в Токио на дистанции 200 метров. У Мбома с рождения повышенный уровень тестостерона, и по правилам Международной федерации легкой атлетики ей для участия в забегах на дистанциях от 400 до 1500 метров нужно проходить гормональную терапию. Но так как про 200 метров в правилах не сказано, Кристин воспользовалась лазейкой и меньше чем за месяц подготовила себя к олимпийскому спринту. «Девочка бежала 200 метров и, как говорят специалисты, без техники стала второй. А если бы дистанция была еще на десять метров длиннее, то и вовсе победила бы. Но она же выглядит как мужчина. Как она может участвовать в соревнованиях среди женщин? — возмущается Жулин. — Совсем с ума сошли».

Контроль за «женственностью» от ISU пройдут единицы мужчин

Приводимый Жулиным пример не совсем корректный, поскольку в случае с Мбома речь шла не о гендерном переходе, а о природной аномалии, когда избыточное количество мужских гормонов присутствует в женском теле. Таких людей в мире очень мало. И вполне вероятно, что девушки с повышенным уровнем тестостерона уже давно участвуют в женских соревнованиях в фигурном катании, просто мы об этом не знаем. Теперь ISU собирается контролировать уровень мужских гормонов фигуристок, и видимо, мы узнаем много интересного (хотя Союз конькобежцев и обещает, что результаты тестирования останутся конфиденциальными). Во всяком случае, это дополнительный источник стресса для фигуристок. Ведь теоретически временная гиперандрогения может возникнуть практически в любом женском организме — и не обязательно под воздействием гормональных препаратов.

Новые правила ISU фактически вводят разделение участников соревнований не по признаку пола, а по уровню мужских гормонов. И наказание за нарушение нового правила жесткое. Впрочем, Жулин может быть спокоен. При таком суровом регламенте контроля за «женственностью» участников категории Women skating поменять пол без серьезной гормональной терапии у кого-то вряд ли получится. Хоть медицинское вмешательство для перехода из мужского разряда в женский де-юре и не обязательно, де факто желающему посостязаться с Александрой Трусовой трансгендеру без него не обойтись. На уровень тестостерона, конечно, влияет ряд продуктов (например, соя и алкоголь), но по-настоящему радикально и надолго изменить количество андрогенов способен только гормональный препарат.

Кстати, тяжелоатлетка Лорел Хаббард прошла полный цикл феминизации, и только после этого ее допустили до женских соревнований. Наверняка жесткий контроль остановит случайных людей, которые захотят выйти на лед вместе с женщинами ради шутки или получения некоего преимущества. А те единицы, которые все-таки решатся пройти контроль от ISU, по своим физиологическим данным навряд ли будут сильно отличаться от женщин. Так что никакого риска недобросовестной конкуренции для биологических девушек пока, кажется, нет. К тому же фигурное катание — сложнокоординационный вид спорта, и сама по себе смена пола навыка прыжков или вращений не прибавляет.