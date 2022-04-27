«Наша милая маленькая принцесса». Как Камила Валиева отметила свое 16-летие

Фигуристку поздравили олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова , заслуженный артист России Егор Дружинин и болгарский певец Кристиан Костов.

Камилу Валиеву еще за несколько лет до Олимпийских игр называли одной из самых талантливых фигуристок — о ней восхищенно говорила даже внучка художника Пабло Пикассо Диана. Мало кто сомневался, что ученица Этери Тутберидзе поедет на Олимпиаду, — в Пекине ей даже должны были быть «удобные» для женского одиночного 15 лет. Камила стала очень известной после февральского турнира — правда, наверняка не совсем в том ключе, как ожидалось. Тем не менее число ее подписчиков в социальных сетях превысило миллион, а ей только исполнилось 16. В день рождения Валиеву поздравил не только родной тренерский штаб, но и подруги из мира гимнастики, музыки, театра, а также президент РФ.

Стихи от команды Тутберидзе

Team Tutberidze традиционно облачила пожелания счастливого дня рождения в стихи — на каждый праздник ученика или тренера «Хрустального» неизменно появляются поздравления в таком виде:

Будь в день рожденья счастлива, Камила!

Пусть жизнь твоя наполнится теплом!

Здоровья тебе, радости и силы!

На льду успехов и побед во всем!

А в официальной группе команды Тутберидзе «ВКонтакте» Валиеву назвали «маленьким, но сильным человечком».

Вальс в Кремле и извинения лыжницы Степановой

Свой день рождения фигуристка провела в Кремле, где в тот день проходила встреча с победителями и призерами Олимпийских игр в Пекине. Камила успела станцевать вальс с лыжницей Вероникой Степановой, которая извинилась перед Валиевой за слишком резкие слова о событиях Олимпиады, сфотографироваться с Анастасией Мишиной в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца и выпить газировку на встрече с президентом РФ. Шампанского 16-летней фигуристке не досталось из-за возраста. Зато Камила получила орден Дружбы, который ей вручили по итогам Игр в Пекине.

В тот день в Кремле также присутствовали серебряные призеры Олимпиады Александра Трусова и Евгения Тарасова/Владимир Морозов — после встречи им пришлось буквально телепортироваться в Нижний Новгород для выступления в шоу «Чемпионы на льду». А вот Камила туда не поехала, но ее и не оказалось в окончательных списках выступающих еще накануне вечером.

Сюрприз от поп-звезд

Как Валиева провела вечер, остается загадкой — возможно, отмечала день рождения в компании родных и друзей. Весь день в социальных сетях ее поздравляли одногруппники из «Хрустального», фигуристы из других тренерских групп, гимнасты, музыканты, актеры. Чемпион Грузии Морис Квителашвили выложил смешное видео с Камилой, где во время поездки в Пекин фигуристка вязала вещи. «Для внуков», — ответила тогда Валиева на вопрос Квителашвили, в шутку назвавшего ее бабушкой.

Телеведущая и актриса Алла Михеева назвала Камилу бриллиантом, Евгения Медведева поделилась милой фотографией с Валиевой, а лучшая подруга фигуристки танцорша Ева Уварова попросила людей из разных сфер записать для именинницы небольшое видео и скомпоновала его в одно большое поздравление. Пожелания для олимпийской чемпионки оставили «художницы» Лала Крамаренко, Екатерина Селезнева и Дария Сергаева, спортивная гимнастка Ангелина Мельникова, танцоры Алексей Мечетный, Али Хайрулин и Ильдар Гайнутдинов, заслуженный артист России Егор Дружинин и болгарский певец Кристиан Костов.

Трогательное прозвище китайских фанатов

Не забыли про Камилу и ее фанаты — не только из России, но и из других стран. В китайской социальной сети Weibo даже появилось милое прозвище для Валиевой — болельщики использовали первую букву в имени фигуристки и китайское слово «bао», получив «К-Вао», что означает «сокровище, драгоценность».

lizmaryh_:

— Отличного 16-летия, Камила! С огромной любовью из Нью-Йорка.

Due_Outlandishness51:

— Какое милое прозвище, K-Bao! Ее китайские фанаты такие преданные. Хочу, чтобы вселенная была добра к ней и у нее выдался позитивный сезон. Камила — милая, талантливая девушка, она заслуживает этого.

danny_koshka:

— Счастливого дня рождения, наша милая маленькая принцесса!