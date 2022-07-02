Короткая программа Камилы Валиевой будет под композицию из фильма «Интерстеллар»
Хореограф группы Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз, в социальных сетях объявил музыку к короткой программе олимпийской чемпионки в командном турнире Камилы Валиевой к новому сезону.
«Новая короткая программа для Камилы Валиевой. «Интерстеллар».
Cornfield Chase by Dorian Marko. Tick-Tock by Hans Zimmer.
Внутри программы вас ждет послание», — написал Глейхенгауз.
Команда Валиевой выбрала треки Tick-Tock и Cornfield Chase композитора Ханса Циммера. В постановке будет использоваться оригинал первой композиции и кавер-версия Cornfield Chase в исполнении музыканта Дориана Марко.
Валиевой 16 лет, она тренируется в группе под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка завоевала золото командного турнира на Олимпиаде в Пекине, также она является чемпионкой России и Европы. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.