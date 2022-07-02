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Сегодня, 21:32

Короткая программа Камилы Валиевой будет под композицию из фильма «Интерстеллар»

Иван Шитик
Корреспондент
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Камила Валиева с тренерским штабом.
Камила Валиева с тренерским штабом.
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Хореограф группы Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз, в социальных сетях объявил музыку к короткой программе олимпийской чемпионки в командном турнире Камилы Валиевой к новому сезону.

«Новая короткая программа для Камилы Валиевой. «Интерстеллар».

Cornfield Chase by Dorian Marko. Tick-Tock by Hans Zimmer.

Внутри программы вас ждет послание», — написал Глейхенгауз.

Камила Валиева с тренерским штабом.
Камила Валиева с тренерским штабом.
 

Команда Валиевой выбрала треки Tick-Tock и Cornfield Chase композитора Ханса Циммера. В постановке будет использоваться оригинал первой композиции и кавер-версия Cornfield Chase в исполнении музыканта Дориана Марко.

Валиевой 16 лет, она тренируется в группе под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка завоевала золото командного турнира на Олимпиаде в Пекине, также она является чемпионкой России и Европы. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.

Даниил Глейхенгауз
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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