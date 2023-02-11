«Ревнует еще как». За кем замужем фигуристка Анастасия Гребенкина

История любви известной спортсменки и ресторатора Юрия Гончарова.

Личная жизнь известной российской и армянской фигуристки Анастасии Гребенкиной, которая выступала в танцах на льду с Вазгеном Азрояном и Виталием Новиковым, всегда вызывала особенный интерес поклонников. Романы яркой блондинке приписывали со всеми партнерами по ледовым шоу, включая даже с поп-певцом Сергеем Лазаревым. Сама девушка никогда не выносила свою личную жизнь на обсуждение общественности. Известно, что последние несколько лет спортсменка счастливо живет в браке с ресторатором Юрием Гончаровым. Расскажем подробнее об этом союзе.

Мужчина всей жизни

Гребенкина в 2009 году познакомилась с бизнесменом Юрием Гончаровым. Произошло это во время ледового шоу, где Анастасия принимала участие, а Юрий находился в зале. После они оказались в общей компании, где уже смогли ближе познакомиться.

— Я уже не могу вспомнить, что именно меня зацепило с Юре. Просто захотелось познакомиться с ним поближе, много общаться. Долго не могла понять, что это. А оказалось, что это и есть любовь, — признавалась чемпионка позже в одном из своих интервью.

При этом первый шаг к сближению сделала сама фигуристка, так как мужчина ей очень понравился, а он дальше дружеского общения не заходил. Но Анастасия и Юрий быстро поняли, что созданы друг для друга и поженились. Выбрали для этого дня красивую дату — 09.09.09. Свадьба прошла достаточно скромно, приглашение получили только родственники и самые близкие друзья.

В 2010 году у фигуристки родился сын Иван. За наследника Гончаров подарил своей любимой женщине шикарный автомобиль и шубу. А крестной мальчика стала лучшая подруга Гребенкиной, фигуристка и певица Анна Семенович.

Анна Семенович в компании семьи Анастасии Гребенкиной. Фото Соцсети

Чем занимается муж Гребенкиной?

Сам Гончаров тоже связан с творчеством. В прошлом он хореограф и тренер. Работал как раз на одном проекте с Анастасией. Также он сотрудничал со многими звездами шоу-бизнеса и даже с самой Ларисой Долиной.

Сейчас муж спортсменки полностью погрузился в бизнес в области интернет-технологий. Также он несколько лет успешно владел баром в центре Москвы, но недавно провел ребрендинг заведения и открыл на этом месте полноценный ресторан.

А еще он обожает свою супругу, в которой души не чает, и... ревнует ее.

— Ревнует еще как! Но я не даю мужу повода. Вести себя вызывающе на людях — это ведь просто неуважение к любимому мужчине. А на мероприятиях все свои, и мне не до какого-то флирта. Единственное, в моих соцсетях Юру могут разозлить различные комментарии мужчин под моими фото, — объясняет чемпионка.

Анастасия Гребенкина. Фото Соцсети Фото Соцсети

Чем занимается фигуристка?

После рождения сына Анастасия Гребенкина посвятила себя семье, а когда ребенок подрос девушка решила развиваться. Сначала она открыла собственную школу фигурного катания, где занимается с детьми.

Гребенкина мечтала работать на ТВ и для этого получила образование в Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. Это помогло ей стать ведущей нескольких проектов.

Фигуристка также снялась в фильме «Звезда империи», где ей досталась роль императрицы Марии Федоровны, супруги Александра III. Появилась она и в эпизодах сериалов «Вся такая внезапная» и «В зоне риска». Кроме того, фигуристка часто принимает участие в различных ток-шоу.

Гребенкина активно ведет социальные сети, но фотографии с мужем выкладывает не так часто. Бережет личную жизнь от общественности.

— Романтику сохранить спустя годы сложно. Но я начала ощущать волшебное чувство единения, особенно когда мы все втроем вместе. Это такое счастье и радость. Также поняла, что никогда не нужно считать семейную жизнь тяжким трудом, как это нам говорили бабушки и мамы. Это настоящая радость. Нужно наслаждаться друг другом, а не выискивать недостатки и трудиться над их преодолением, — говорит фигуристка.