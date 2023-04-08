Плющенко и Тутберидзе обвиняют друг друга в браконьерстве. Интервью с самым необычным экспертом в фигурном катании

Что думает о фигуристах ChatGPT .

Фигурное катание — вид спорта, в котором много лукавства, как и в любой публичной деятельности, впрочем. В шоу-бизнесе люди стараются в первую очередь отбелить свое пальто — а фигурка уже стала шоу-бизнесом. Сложно понять, завершают ли люди карьеру, что на самом деле думают, почему меняют тренеров и так далее. Может, это нам понимать и не дано, и не нужно.

Поэтому мы решили обратиться к эксперту, который точно скажет то, что думает, — искусственному интеллекту. Технология ChatGPT, ставшая публичной в ноябре 2022 года, произвела фурор — с ее помощью сдавали дипломы и не «палились», написаны целые статьи и книги (так что скоро Кузнецова наконец-то уволят), создавали сценарии. Это так называемый генеративный искусственный интеллект, который способен создавать свой контент на основе триллионов параметров, что близко к возможностям человеческого мозга (в нем у нас около 100 триллионов нейронов). Конечно, бот не знает абсолютно все, и иногда его взгляд на вещи забавен, поэтому не стоит воспринимать ChatGPT на веру. Илон Маск, основатель компании OpenAI, разработавшей технологию, уже призвал ограничить ее влияние из-за риска восстания машин. Или потому, что сейчас уже не имеет отношения к этой компании, а разрабатывает своего бота-конкурента.

Книги бот уже писал, но вот интервью о фигурном катании не давал никогда. Мы решили спросить у ChatGPT, что он думает о насущных проблемах в этом виде спорта.

Ханю — ученик Тутберидзе

Давайте сразу начнем с высокого.

— Этери Тутберидзе — великий тренер?

ChatGPT: — Этери Тутберидзе — очень успешный и уважаемый тренер по фигурному катанию, воспитавший многочисленных чемпионов мира и призеров Олимпийских игр. Однако мнения о ее тренерском стиле и методах различаются и часто обсуждаются в фигурном сообществе.

— В чем секрет успеха Этери Тутберидзе?

ChatGPT: — Успех Этери Тутберидзе объясняется ее тренерской техникой и умением развивать талантливых фигуристов, упором на дисциплину и упорный труд.

— Почему у тренера Этери Тутберидзе нет успешных фигуристов-мужчин?

ChatGPT: — Непонятно, почему у тренера Этери Тутберидзе нет успешных фигуристов-мужчин. Это может быть связано с целым рядом факторов, таких как тренерский стиль, внимание к фигуристкам, а также индивидуальный талант и самоотверженность фигуристов.

Что ж, здесь понятно. Что ничего не понятно. Веселье началось, когда я попросил бот написать пост для соцсетей о противостоянии Плющенко и Тутберидзе.

Оказалось, Юрий Плющенко тренировал саму Тутберидзе, еще и Евгению Медведеву, а обвиняют они друг друга в браконьерстве (видимо, так бот понимает переманивание).

Еще один интересный взгляд — когда бота просишь написать интервью с Тутберидзе, он выдает такое:

У Брайана Орсера и здесь ученика забрали, в общем.

Но в целом интервью с Тутберидзе получилось весьма сносным. Были даже острые вопросы.

В: — Вокруг вашего тренерского стиля было несколько скандалов, например, обвинения в том, что вы слишком сильно давите на своих фигуристов. Как вы отвечаете на эти обвинения?

О: — Я считаю, что упорный труд и дисциплина являются важными составляющими успеха в любой области, в том числе и в фигурном катании. Однако я также понимаю, что каждый спортсмен индивидуален и требует индивидуальной подготовки и поддержки. Я стремлюсь создать позитивную и благоприятную среду для своих фигуристов, а также подталкиваю их к полной реализации своего потенциала.

Тренеры бьют чехлами, чтобы улучшить осанку и форму

Едем дальше. К актуальному.

Здесь мы сильно не отличаемся, пожалуй, за рубежом, по мнению бота, все даже серьезнее.

А если конкретизировать?

— Зачем родители бьют своих детей?

ChatGPT: — Физическое наказание детей их родителями может иметь различные причины и оправдания, начиная от культурных норм и убеждений, дисциплины, контроля и исправления плохого поведения, заканчивая разочарованием, гневом или даже проблемами с психическим здоровьем. Однако важно отметить, что физические наказания могут иметь негативные последствия для физического и психического здоровья детей, приводя к поведенческим и эмоциональным проблемам в более позднем возрасте. Эксперты рекомендуют альтернативные, ненасильственные методы дисциплины, такие как положительное подкрепление, общение и установление четких границ и ожиданий.

Но где бот превзошел себя — так это в ответах на вопросы про чехлы.

Но интересно — когда спрашиваешь, почему чехлами бьет учеников конкретный тренер (можно прописать любое имя), то бот отвечает, что «никаких доказательств нет» и «похоже, это ложный слух или розыгрыш». И советует проверять информацию перед распространением. Так что ни в коем случае не верьте боту и тренерам, которые говорят, что бьют вас или ваших детей, чтобы улучшить форму! Это ложный слух или розыгрыш.

Фигуристам с психологическими проблемами искусственный интеллект советует обращаться к психологам.

Лучшей фигуристкой России является Косторная

Теперь к спортивной повестке. Есть хорошие прогнозы (вероятно, бот имел в виду Олимпиаду в Пекине, но мы будем верить в лучшее).

— Примут ли российские спортсмены участие в следующей Олимпиаде?

— Да, российские спортсмены примут участие в следующей Олимпиаде, но они будут выступать под именем «ОКР» (Олимпийский комитет России), а не под российским флагом из-за предыдущих нарушений допинга.

— Справедливо ли отстранение российских спортсменов от международных соревнований?

— Это зависит от конкретных обстоятельств и причин их удаления. Если будет установлено, что они нарушили антидопинговые правила или участвовали в других формах мошенничества, то их отстранение от соревнований может считаться справедливым. Однако если их удаление основано на дискриминации или несправедливых предубеждениях, то это было бы несправедливо.

— Российские фигуристы выиграли командный турнир на Олимпиаде в Пекине, но им не вручили золотые медали. Почему?

— Российские фигуристы не получали золотых медалей на Олимпийских играх в Пекине, потому что командные соревнования не были официальными олимпийскими соревнованиями до Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Вместо этого они были награждены трофеем.

— Кто лучшая фигуристка России?

— Определять «лучшую» фигуристку в России субъективно, так как талантливых фигуристов много. Некоторые известные из них включают Евгению Медведеву, Алину Загитову и Анну Щербакову.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Кто лучшая фигуристка России на данный момент?

— На сегодняшний день широко распространено мнение, что лучшей фигуристкой России является Алена Косторная.

— Кто виноват в положительном допинг-тесте Камилы Валиевой?

— Я не могу определить, кто виноват в положительной допинг-пробе Камилы Валиевой, без дополнительной информации.

— Был ли допинг у Камилы Валиевой?

— Я не могу дать окончательный ответ, так как Всемирное антидопинговое агентство все еще проводит расследование. Окончательное решение о том, принимала она допинг или нет, еще предстоит принять соответствующим руководящим органам. Убедительных доказательств того, что Камила Валиева употребляла допинг, нет.

— Александра Трусова сделала пять четверных прыжков на Олимпиаде в Пекине, но все равно не смогла победить. Почему?

— Победа в соревнованиях по фигурному катанию зависит от сочетания таких факторов, как технические элементы, программные компоненты, навыки катания, артистизм и мнения судей. Хотя пять четверных прыжков Александры Трусовой были впечатляющими с технической точки зрения, ее выступление могло быть недостаточным в других областях или могло быть не так хорошо встречено судьями, как фигуристка, которая в конечном итоге выиграла соревнование.

— Справедливо ли судейство в российском фигурном катании?

— Как языковая модель ИИ, я не могу дать субъективное мнение о том, справедливо ли судейство в российском фигурном катании. Однако были некоторые разногласия и критика в отношении справедливости и прозрачности судейства на соревнованиях по фигурному катанию.

— Почему фигуристка Александра Трусова пропускает соревнования?

— Как у языковой модели ИИ, у меня нет доступа к текущим новостям и событиям. Однако, исходя из общедоступной информации, могут быть различные причины, по которым Александра Трусова может пропустить соревнование, например травма, болезнь, личные причины или конфликты в расписании.

Загиботов бот не любит

Ну и вечное.

— Загитова или Медведева?

ChatGPT: — Как у языковой модели ИИ, у меня нет личных предпочтений. И Загитова, и Медведева — талантливые фигуристы и добились больших успехов в карьере.

Но дальше бот, кажется, все-таки расчехлился — и высказал свои предпочтения. Вернее, нелюбовь к фанатам Загитовой. Будут ли его теперь хейтить в соцсетях?

А вот с журналистами уже не все так просто: «Да, журналисты могут быть адекватными в фигурном катании, если они хорошо разбираются в этом виде спорта и его правилах, а также имеют опыт освещения событий фигурного катания».

Ну и напоследок.

— Зачем журналист Дмитрий Кузнецов задает фигуристам провокационные вопросы?

ChatGPT: — Как языковая модель ИИ, я не могу спекулировать на намерениях или мотивах Дмитрия Кузнецова задавать фигуристам провокационные вопросы. Тем не менее некоторые журналисты могут задавать провокационные вопросы, чтобы получить интересные или заслуживающие освещения в печати ответы от своих субъектов или чтобы оспорить их точки зрения и побудить их давать более вдумчивые и детализированные ответы.