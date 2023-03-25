Фактор Валиевой присутствует. Ученика Тутберидзе засудили на чемпионате мира?

Этери Тутберидзе уступила сразу двум тренерам из России, а главный вывод — судейство у нас и у них существенно отличается.

В последний день чемпионат мира по фигурному катанию преподнес такой мощный дижестив, что из-за стола встать сложно. Мужская во всех смыслах битва за медали оставила сразу несколько поводов для дискуссии:

— Почему Илья Малинин с шестью приземленными четверными лишь третий и едва спасся от Кевина Эмоза с одним тулупом? Трусова мысленно негодует.

— Почему так отличаются баллы у фигуристов с похожим набором элементов — у одних за 290, у других около 250?

— Почему так далеко Даниэль Грассль, перешедший в «Хрустальный», хотя все сложные прыжки приземлил?

Это мы промолчим про победу в танцах американцев Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса, которые упали в произвольном танце, но выиграли семь баллов у итальянцев Гиньяр/Фаббри. Всю первую половину сезона мы активно критиковали судейство Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, которые также выигрывали с падениями, а оказалось — дело в системе? Впрочем, ситуации очевидно разные.

Видео произвольного танца Мэдисон Чок — Эван Бейтс на ЧМ-2023

Чему стоит поучиться?

Какой главный урок можно извлечь из этого чемпионата мира? Помимо традиционного для нас разделения программы на количество четверных прыжков и условный «артистизм», есть еще одна важнейшая часть оценки — надбавки по GOE, или шкале оценивания элементов. Это не просто оценка судьей элемента, а производная от сложности прыжка. То есть прыгая четверной лутц, ты добавляешь не только в стоимости прыжка, но и в надбавке. У тулупа стоимость 9,5 и максимальная оценка составляет 14,25. У лутца стоимость 11,5, а оценка — уже 17,25. Если прыжок исполняется во второй половине, включается еще и коэффициент 1,1. Разница очень существенная.

Даниэль Грассль. Фото Reuters

И если в России надбавки ставят довольно либерально и автоматом выписывают +2, то мнение судей на этом чемпионате мира сильно колебалось в зависимости от конкретного прыжка. Вот прыгает четверной флип будущий чемпион мира Сема Уно, который впервые исполнил этот трюк в истории — и получает +4,24.

Видео произвольной программы Шомы Уно на ЧМ-2023

А прыгает до него Даниэль Грассль более сложный лутц — вроде бы приземлил, докрутил, да такой же прыжок! Но судьи оценивают высоту, пролетность, ребро приземления и десяток других характеристик и видят: выезд смазан, высота не впечатляет, в довесок еще и q влепили за приземление на 90 градусов до полного оборота. И Даниэль получает -1,97, теряя почти шесть с половиной баллов на одном элементе, который по базовой стоимости у него сложнее. Этери Тутберидзе качает головой при выставлении оценок — но ничего не поделаешь.

Этери Тутберидзе. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Без обилия четверных все реальнее выигрывать — но политика тоже есть

Именно так условные «катальщики» типа Чжун Хван Ча, Кевина Эмоза и Джейсона Брауна подобрались к Малинину. Посмотрите на программу Эмоза — не только на постоянно работающие руки, но на техническое наполнение между прыжками. Просто перечисляю: слайдинг на 13-й секунде, «кораблик» на 41-й, спираль на 64-й, твиззлы на 85-й при заходе на риттбергер, прыжок и твиззлы на 120-й, бедуинские на 145-й, сложный бауэр на 150-й, колесо на 222-й, кантилевер на 229-й. Я насчитал за 4 минуты 10 секунд программы более 20 прыжков. Такой интенсивности и насыщенности связок в программе в России нет почти ни у кого — и это не вина фигуристов, просто они не принесут нужных баллов на внутренней арене. Грассль, при всем к нему уважении, значительную часть программы катал на двух ногах, и вы сами можете взять секундомер и сравнить это время с тем же у Брауна и Эмоза.

Хотя не стоит сбрасывать со счетов и политический момент. Конечно, после перехода к Тутберидзе Грассль столкнулся примерно с тем же, что ученики Плющенко в России — к ним относятся максимально строго. Это не засуживание, но, если сидельцы за столиками у бортов увидят намек на недокрут, они перемотают, пересмотрят и обязательно его поставят. Первоначальная оценка 91,77 в технике у Даниэля поменялась на 79,05 — потеря больше, чем у Малинина.

В итоге Грассль занимает 14-е место и проигрывает даже азербайджанцу Владимиру Литвинцеву, с которым приехала в Токио Виктория Буцаева из «Москвича», и казахстанцу Михаилу Шайдорову, которого тренирует Алексей Урманов. Именно он емко сказал, что ему «наплевать на российских фигуристов» во время работы на чемпионате мира.

Что будет с нашим парнем Малининым?

Что касается Ильи, он и сам сказал про недокруты в kiss-and-cry, но его потери можно легко проследить по протоколу. Конечно, ISU должен как можно скорее собраться и поднять базовую стоимость четверного акселя хотя бы до 14 баллов вместо 12,5. Но тогда и надбавка увеличится до максимальных семи, да и реформа будет на руку лишь одному фигуристу и федерации — а значит, вряд ли будет принята.

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Ча набирает первым идеальным сальховом 13,86, а Малинин акселем — 12,86. Разница уже балл в пользу корейца, хотя элемент русского американца намного сложнее. Идем дальше — кей-поп-идол делает спокойный тулуп и снова набирает 13 баллов, Илья идет на сложный флип, ошибается и набирает лишь 6,6 балла. К третьему элементу подопечному Рафаэля Арутюняна и своих родителей надо отыгрывать уже 12 баллов при том, что в компонентах он уступит еще 10 — и вполне заслуженно.

Видео произвольной программы Ильи Малинина на ЧМ-2023

Но для Малинина бронза — очень неплохое продолжение взрослой карьеры. Выиграй он сейчас, можно было перегореть на пути к главной цели — олимпийскому золоту. А так бронза становится лишь материалом для очередной ступеньки в последовательном движении наверх.