Загадки Петербурга — Туктамышева и Семененко снялись с соревнований, а победу Даниеляна не отметили в протоколах

Удивительный старт в Северной столице.

Кубок Санкт-Петербурга. Короткая программа

Мужчины

1. Петр Гуменник — 87.42.

2. Владислав Катичев — 79.39.

3. Михаил Терновский — 77.85.

* Артур Даниелян (вне конкурса) — 90.57.

Женщины

1. Ксения Гущина — 68.50.

2. Агнета Латушкина — 60.69.

3. Арина Кшецкая — 59.59.

Парное катание

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 84.32.

2. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 68.64.

3. Дарья Андреева/Станислав Сиземов — 42.30.

Кубок Санкт-Петербурга — не самое значительное событие в фигурном катании даже внутри России. На городские соревнования редко приезжают значительные фигуры, хотя в целом Питер — город для этого вида спорта важный. Но в этом году все могло быть иначе. На турнир заявились звезды команды Алексея Мишина — Елизавета Туктамышева и Евгений Семененко. Видимо, хотели набрать соревновательного опыта перед стартом российской серии «Гран-при». Однако спортсмены снялись менее чем за сутки до старта. И ладно бы просто не стали выступать из-за плотного графика. По словам Мишина, у ребят есть проблемы со здоровьем.

У Туктамышевой и Семененко проблемы со здоровьем

Мелкие внутренние турниры в России редко могут похвастать рекламой или продвижением. Здорово, если есть четкое расписание и трансляции. Не дурно, если вовремя вывесят протоколы. Но вот что будут скрывать до последнего, так это составы. Хотя что может быть важнее? Особенно если ты фанат определенного фигуриста и ездишь за ним по всей стране... Но нам уже не привыкать к ситуации, когда на условный этап Кубка России внезапно приезжает Александра Трусова, катает короткую программу и с произвольной снимается. Не из-за травм или прочих проблем, а просто из-за отсутствия желания выступать. Ее цель была натренировать короткую и еще раз попробовать тройной аксель. На большее и не рассчитывала. Поэтому, когда накануне до старта с Кубка Санкт-Петербурга снялись Елизавета Туктамышева и Евгений Семененко, вряд ли кто-то был сильно удивлен.

Больше волнений вызывают официальные причины такого решения. Сначала стало известно о том, что выступать на Кубке не будет Туктамышева. По словам Мишина, она снялась с соревнований по состоянию здоровья. Подробности удалось узнать от второго тренера группы «Звездный лед» и по совместительству супруги Мишина Татьяны Мишиной. «Без Туктамышевой всегда все теряется. Конечно, Лиза — украшение любого турнира, но сейчас так получилось, что она уже готовится к следующему этапу. «Лиза немного проболела, и это чуть потянулось на прокаты, — сказала Татьяна. — Поэтому сейчас нужно время, чтобы она хорошо подошла к этапу «Гран-при России». Сниматься — это было решение Алексея. До этого она хорошо выступила на Мемориале Панина, хотя была там не совсем в такой форме, как в начале сезона». Затем Алексей Николаевич заставил поволноваться и фанатов Семененко. «К сожалению, Женя не успел полностью восстановиться после травмы. Мы приняли решение сняться с соревнований, чтобы поберечь его здоровье», — сообщил Мишин организаторам.

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

У мужчин лучший — Даниелян, но в протоколах Артура нет

Возможно, в команде Мишина решили исполнить красивую мину при плохой игре и найти убедительное оправдание внезапному снятию. Ведь на участие Туктамышевой федерация фигурного катания города явно рассчитывала, и без нее соревнования теряют прежний смысл. С другой стороны, нужны ли хоть какие-то оправдания Елизавете и тем более Алексею Николаевичу? К тому же в родном Санкт-Петербурге. Не уверен. Поэтому, скорее всего, определенные проблемы действительно есть. Главное, чтобы их решили как можно скорее, ведь Семененко уже через две недели должен выступать в Казани. У Туктамышевой времени побольше, ее первый этап — четвертый, который стартует лишь 11 ноября, есть возможность залечить все раны. С другой стороны, от последнего старта Елизаветы пройдет больше месяца, и такая большая соревновательная пауза также не сыграет на пользу чемпионке мира.

Зато в соревновательном тонусе точно будет Артур Данилеян. Изначально в списках участников Даниеляна также не было, и в протоколах Артура тоже не найти. Причина в том, что по документам вице-чемпион Европы-2020 до сих пор считается москвичом и числится за ЦСКА у тренера Елены Буяновой. Турнир локальный, и выступать спортсмены из других регионов на нем не могут по регламенту. «Я выступал вне конкурса. Это питерский старт, а я пока числюсь как москвич, а здесь выступают исключительно питерские ребята, — объяснил ситуацию сам Артур. — Мы приняли решение здесь выступить буквально за пару дней до старта. Мне сейчас нужно набирать форму». Если по документам Даниелян москвич, то в реальности уже в команде Евгения Рукавицына. И новый тренер решил как можно скорее опробовать с учеником свои идеи. Как мы видим, вполне успешно.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Бойкова и Козловский едва не установили мировой рекорд

«Невидимый» для сухих протоколов последний участник легко занял первое место с 90 баллами. Так что, кто знает, может, в новом для себя городе Данилеян обретет второе дыхание? Вторым идет Петр Гуменник, хотя по протоколам он, опять же, первый. Изначально в числе участников значились и Макар Игнатов, и Андрей Мозалев. Но в итоге, в отличие от внезапно приехавшего Даниеляна, их не было. Причины неизвестны, хотя на «Гран-при» им не к спеху, раньше ноябрьской Казани они не выступят. И все же мужской турнир с появлением Артура сильно оживился. А вот о девушках в отсутствие Туктамышевой и говорить даже нечего. Ксения Гущина, Агнета Латушкина, Арина Кшецкая... Эти фамилии вряд ли много что скажут даже преданным фанатам фигурного катания. Разве что Арина Онищенко представляла широкий интерес, однако короткая ей не удалась. Едва набрав за 50 баллов, она только седьмая.

Самым эпичным стал турнир пар. Казалось бы, исконно питерская дисциплина! Однако всего три участника и стопроцентная гарантия попадания на пьедестал почета. Побеждают в таких условиях, что ожидаемо, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Это был ровно тот случай, когда интриги не было вовсе. Если только не считать за интригой качество проката и оценки — единственное, что важно для фигуристов экстра-класса на таких low-level соревнованиях. Ведь как бы ни была избита фраза о том, что идет соревнование с самим собой, в большинстве случаев она далека от действительности. И Бойкова с Козловским скорее справились со своей задачей, нежели нет. Добротный риттбергер, хорошие парные элементы. Но вот оценки... По мнению питерских судей, паре совсем немного не хватило до мирового рекорда Суй Вэньцзин и Хань Цун.

Знаменитый домашний питерский «бонус» превосходит уже все мыслимые и немыслимые пределы... Правда, вот Ясмину Кадырову и Валерия Колесова наградить высокими баллами поскупились. Но это и ожидаемо: пара только сформировалась и прокат у ребят не задался. Пока есть только один вопрос: зачем от Кадыровой ушел Иван Бальченко? Это была перспективная пара с намеком на будущее, но бывший партнер теперь ищет новую девушку. И в очень необычном месте — в Латинской Америке.