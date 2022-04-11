Без России в синхронном катании правят канадцы и финны. Но c олимпийскими перспективами все равно грустно

Красивая дисциплина страдает из-за слабой географии и многочисленности команд.

Синхронное катание. Чемпионат мира. Итог

1. Les Supremes (Канада) — 236.31

2. Marigold Ice Unity (Финляндия) — 228.72

3. Helsinki Rockettes (Финляндия) — 226.20

4. Nexxice (Канада) — 224.38

5. Haydenettes (США) — 212.99

6. Miami University (США) — 204.90

В Канаде завершился чемпионат мира по синхронному катанию. Также как и в классическом фигурном катании на этот ЧМ россияне не были допущены, поскольку турнир проводится под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Но для синхронистов потеря пусть даже не главных фаворитов выглядит критичнее. Это не самый развитый в плане географии вид спорта, который неоднократно пытался попасть в олимпийскую программу (пусть и тщетно). Изоляция хотя бы одного сильного конкурента может стать приговором мечтам о новом статусе, а значит и перспективам синхронистов.

Основа правил как в классическом фигурном катании, но есть детали

Далеко не факт, что вы в принципе слышали о синхронном фигурном катании. Это и не удивительно, ведь даже Википедия крайне скудно дает информацию о результатах чемпионатов мира среди синхронистов прошлых лет. Даже если и слышали, то вряд ли до конца понимаете, о чем идет речь и как проходят соревнования. Поэтому краткий ликбез. Система оценок аналогична с классическим фигурным катанием. Площадка — стандартный хоккейный каток. Состав команды включает в себя 16 человек, из которых либо все девушки, либо допускается до шести мужчин. Но это официальные правила ISU, на альтернативных и внутренних стартах есть другие пропорции и другое количество спортсменов в команде. На соревнованиях команды исполняют короткие и произвольные программы, по которым получают оценки за элементы с системой GOE. Здесь все более-менее понятно.

Есть протоколы, но разобраться в них едва ли проще, чем в танцах на льду. Самые простые элементы — блок, когда фигуристы выстраиваются в каре или рамку и в таком виде синхронно движутся по льду, линия — своеобразная шеренга, пересечение, когда одна колонна проезжает сквозь другую и синхронное вращение, аналогичное парному катанию. Дальше у кого на что хватит фантазии. Разрешены сольные элементы наподобие прыжков и поддержек, разбивка на пары и любимый российскими командами хоровод. Первыми соревнования по синхронному катанию стали проводить американцы, но наибольшее развитие вид получил в Канаде, Швеции и Финляндии. Наши соседи — мировые лидеры по числу сильных коллективов и медалей чемпионатов мира. В России синхронным катанием начал заниматься легендарный Станислав Жук, но на серьезный уровень вид вышел всего пару лет назад.

На ЧР произошел передел власти — впервые выиграл «Татарстан»

В 2015 году петербургская команда «Парадиз» стала третьей на ЧМ в Онтарио, а через год в Будапеште завоевала золото. В итоге за четыре года у девушек из северной столицы — три титула ЧМ. Именно «Парадиз» выиграл последний допандемийный турнир в 2019 году. Чемпионаты в 2020 и 2021-м отменяли из-за коронавируса. Если для классического фигурного катания ISU готов был заморачиваться с «пузырем» и ковидным режимом, то о синхронистах даже не вспомнили. Тем обиднее решение ISU не допустить россиян на турнир в Гамильтон. Получается, девушки ждут три с лишним года серьезных международных стартов и неизвестно сколько еще продлится для них эта изоляция. Конечно, жизнь без путешествий по миру не остановилась. Есть чемпионат страны, Кубок России, но даже для одиночного катания внутренний спорт нельзя назвать полноценным.

В синхронном катании, интерес к которому в стране на зачаточном уровне, реальный конкурент Петербургу был только один — «Татарстан». Сборная Республики, что логично, тренируется в Казани. Чаще всего татарстанцы ездили на крупнейшие старты вместе с «Парадиз». Благодаря успехам последних у России наравне с Канадой и Финляндией по две квоты. Но в последнее время многое изменилось. «Татарстан» прогрессировал, в то время как у петербургской команды во время пандемии начались проблемы. Многие девушки отказывались тренироваться, кто-то выбирал учебу, кто-то семью. Кому-то просто надоело ждать. Синхронное катание — спорт любительский, где премия всего в четыре тысячи рублей — суровая реальность. Поэтому оставаться в форме долгие годы тяжело. И вот на последнем чемпионате страны Татарстан впервые стал первым.

Команда «Парадиз». Ксения Нуртдинова, Фото архив «СЭ»

Попаданию на Олимпиаду мешает слабая география вида

И казанская команда не просто выиграла у Санкт-Петербурга. Успех был практически разгромным и безоговорочным. «Татарстан» также периодически страдает от смены поколений, но в Казани лучше выстроена вертикаль и в команду постоянно приходят новые кадры из молодежи — «Идель», «Зилант», сразу несколько городских клубов соревнуются за право делегировать лучших в сборную республики. Кстати, в «Татарстане», в отличие от исконно феминистского «Парадиз», есть и один парень — Кирилл Егоршин. Он шутит, что для него что не день, но 8 марта. Разве что на женский день подарков от него не просят. Отчасти в историческом успехе «Татарстана» сыграло свою роль и падение в короткой программе у Санкт-Петербурга, но сам факт смены лидера очевиден. Казанцы долго ждали момента, чтобы выйти на ЧМ как первый номер из России, но видимо ждать придется еще как минимум год.

Со спортивной точки зрения не сказать, что чемпионат без российских команд стал совсем уж неполноценным. Даже с учетом домашнего судейства, по оценкам команды на ЧМ выглядели значительнее, что на ЧР. Новые чемпионы мира — Team Les Supremes — набрали 236,31 балла, в то время как «Татарстан» дома — только 228,73. Это сопоставимо с результатами двух финских команд, оставшихся на второй и третьей позиции. У Team Marigold Ice Unity — 228,72, а у Helsinki Rockettes — 226,20.

Но гораздо важнее другое. Синхронное катание долго и пока безуспешно пытается пробиться в олимпийскую программу. Последнюю заявку МОК отклонил в 2018 году. Среди ключевых претензий была слабое географическое представительство. Номинально стран-участниц больше 20, только медали выигрывали всего пять стран. При этом ранее доминировавшие шведы и крепкие американцы постепенно уступают позиции в пользу России. Без нас ЧМ превратится в разборки финнов и канадцев, а то и в открытый чемпионат Финляндии.

Ну и многочисленность команд — это тоже большой минус для олимпийских перспектив. Даже если допустить на Игры только шесть команд, это уже почти сто спортсменов. А это очень много в условиях, когда все пытаются сэкономить.