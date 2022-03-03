Фигурному катанию пора полюбить местного зрителя. Сейчас это самый выгодный тренд

России нужно больше внутренних соревнований и ледовых шоу.

Российские фигуристы из-за санкций пропустят ближайший чемпионат мира. Но у нашего фигурного катания большой потенциал для внутреннего развития. И сейчас появился повод для различного креатива — будь то поддержка внутренних соревнований либо организация новых. Не стоит забывать и про ледовые шоу, которые с отменой ковидных ограничений снова становятся актуальными, а главное — могут приносить высокий доход.

Кубку России нужна коммерческая поддержка

За последние годы уровень наших фигуристов стал таким высоким, что большой вопрос, кто больше потерял от нынешней ситуации — ISU и международный зритель или Россия. Мы еще после окончания первой фазы пандемии призывали Федерацию фигурного катания России сохранить практику с обязательными выступлениями наших спортсменов на этапах Кубка России параллельно с участием в серии «Гран-при». А сейчас это просто становится необходимостью.

При грамотном распределении стартов по календарю технических проблем в этом нет никаких, но, согласитесь, будет справедливо, если за нашими же звездами будут смотреть зрители не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Саранске, Казани и Саратове. Главная проблема, из-за которой фигуристы сами не спешат участвовать во внутренних соревнованиях, — это отсутствие мотивации. «Гран-при» — это коммерчески успешные соревнования с хорошими призовыми, а в России турниры по фигурному катанию имеют практически любительский статус. Когда в качестве награды за первое место чемпионы мира получают набор чая от спонсора и таблетки от гриппа — это какой-то сюрреализм.

Фигурному катанию пора полюбить местного зрителя. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

На внутренних соревнованиях можно экспериментировать с правилами

Естественно, при отсутствии альтернативы заявляются и на Кубок страны, но, как только отпадает необходимость, желания поехать в Сызрань или Пермь становится все меньше, пусть даже ты сильно любишь эти города. Зачем надрываться, если лучше сэкономить силы и выиграть больше призовых на «Гран-при»? Поэтому нам важно подумать о финансовой состоятельности своих собственных соревнований и повышать их привлекательность. Ведь, по сути, главными действующими лицами на большинстве международных стартов в последнее время были россияне. И борьба за попадание на Олимпиаду у нас была гораздо ожесточеннее, чем конкуренция на самих Играх. Так, значит, и внутренние старты могут быть коммерчески успешны? Разумеется, и у нас даже есть живой пример такого турнира. Кубок Первого канала в прошлом году стал для всех глотком свежего воздуха и помог спортсменам заработать в тяжелое время ковидных ограничений.

Сейчас пропуск ЧМ, помимо прочего, это еще и финансовые потери для и без того не самых богатых представителей нашего спорта. Обидно, что в этом году КПК отложили (хочется надеяться, что временно), но ведь и другие организаторы, наверное, могут сейчас увидеть в ситуации свой шанс и провести масштабный турнир. Своеобразную замену чемпионата мира, где, кстати, смогут выступить все наши звезды без всяких проблем с квотами и отбором. Где можно выбрать такие правила, какие будут интересны и актуальны зрителю прямо сейчас. Верит Алексей Ягудин, что телезрители ждут возврата к системе «6.0» — пожалуйста. Хотите высоких оценок за четверные и разрешение прыгать квады в короткой — и тут нет проблем. Неограниченное число элементов, не прописанные в правилах поддержки. Огромное поле для экспериментов, к которому потом еще и присмотрится ISU.

Рынок ледовых шоу может перезапуститься после отмены QR -кодов

Проблема многих наших олимпийских видов спорта, что за ними следят в контексте поддержки российских спортсменов в борьбе с зарубежными. Отдельной строкой идут игровые виды спорта, где многие болельщики большую часть времени поддерживают свой локальный клуб и живут от игры к игре вместе с «Зенитом», «Спартаком» или «Ак Барсом». Для них отмена международных матчей — не самая приятная история, но в то же время не критичная. Ведь самые яркие и запоминающиеся противостояния, «дерби» все равно происходят на внутренней арене. В фигурном катании похожая история. Активный фанат обычно выбирает себе одного-двух спортсменов, которых поддерживает больше прочего. И для них победа именно своего любимца, а не любого нашего фигуриста приносит наиболее сильные эмоции.

Да и, откровенно говоря, в женском одиночном, которое до сих пор дает основу популярности фигуристов, иностранные спортсменки уже пару лет как стали массовкой для российских звезд. Вряд ли кто-то всерьез думал о победе кого-то из другой страны на Олимпиаде. Теперь вместо обширной географии можно увидеть лучших из лучших, тем более при открытой заявке. Не стоит забывать и про ледовые шоу. На этой неделе Роспотребнадзор обновил свои рекомендации — теперь возможна стопроцентная загрузка спортивных арен, отменили проверку статуса вакцинации. Без QR-кодов можно рассчитывать на хороший доход, а живая выручка нашему спорту лишней точно не будет. Уже сейчас в календаре Москвы есть гала-шоу «Ледникового периода» и «Чемпионы на льду» Этери Тутберидзе, но хочется видеть больше различных проектов.