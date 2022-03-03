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Сегодня, 19:45

Фигурному катанию пора полюбить местного зрителя. Сейчас это самый выгодный тренд

Российских фигуристов отстранили от чемпионата мира-2022 во Франции
Рустам Имамов
Корреспондент
Зрители на турнире по фигурному катанию в Москве.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фигурному катанию пора полюбить местного зрителя.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Этери Тутберидзе.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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России нужно больше внутренних соревнований и ледовых шоу.

Российские фигуристы из-за санкций пропустят ближайший чемпионат мира. Но у нашего фигурного катания большой потенциал для внутреннего развития. И сейчас появился повод для различного креатива — будь то поддержка внутренних соревнований либо организация новых. Не стоит забывать и про ледовые шоу, которые с отменой ковидных ограничений снова становятся актуальными, а главное — могут приносить высокий доход.

Что будет с&nbsp;российским спортом? Как не позволить затоптать российский спорт. Для этого нужно задействовать внутренние резервы

Кубку России нужна коммерческая поддержка

За последние годы уровень наших фигуристов стал таким высоким, что большой вопрос, кто больше потерял от нынешней ситуации — ISU и международный зритель или Россия. Мы еще после окончания первой фазы пандемии призывали Федерацию фигурного катания России сохранить практику с обязательными выступлениями наших спортсменов на этапах Кубка России параллельно с участием в серии «Гран-при». А сейчас это просто становится необходимостью.

При грамотном распределении стартов по календарю технических проблем в этом нет никаких, но, согласитесь, будет справедливо, если за нашими же звездами будут смотреть зрители не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Саранске, Казани и Саратове. Главная проблема, из-за которой фигуристы сами не спешат участвовать во внутренних соревнованиях, — это отсутствие мотивации. «Гран-при» — это коммерчески успешные соревнования с хорошими призовыми, а в России турниры по фигурному катанию имеют практически любительский статус. Когда в качестве награды за первое место чемпионы мира получают набор чая от спонсора и таблетки от гриппа — это какой-то сюрреализм.

Фигурному катанию пора полюбить местного зрителя. Сейчас это самый выгодный тренд. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Фигурному катанию пора полюбить местного зрителя. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

На внутренних соревнованиях можно экспериментировать с правилами

Естественно, при отсутствии альтернативы заявляются и на Кубок страны, но, как только отпадает необходимость, желания поехать в Сызрань или Пермь становится все меньше, пусть даже ты сильно любишь эти города. Зачем надрываться, если лучше сэкономить силы и выиграть больше призовых на «Гран-при»? Поэтому нам важно подумать о финансовой состоятельности своих собственных соревнований и повышать их привлекательность. Ведь, по сути, главными действующими лицами на большинстве международных стартов в последнее время были россияне. И борьба за попадание на Олимпиаду у нас была гораздо ожесточеннее, чем конкуренция на самих Играх. Так, значит, и внутренние старты могут быть коммерчески успешны? Разумеется, и у нас даже есть живой пример такого турнира. Кубок Первого канала в прошлом году стал для всех глотком свежего воздуха и помог спортсменам заработать в тяжелое время ковидных ограничений.

Сейчас пропуск ЧМ, помимо прочего, это еще и финансовые потери для и без того не самых богатых представителей нашего спорта. Обидно, что в этом году КПК отложили (хочется надеяться, что временно), но ведь и другие организаторы, наверное, могут сейчас увидеть в ситуации свой шанс и провести масштабный турнир. Своеобразную замену чемпионата мира, где, кстати, смогут выступить все наши звезды без всяких проблем с квотами и отбором. Где можно выбрать такие правила, какие будут интересны и актуальны зрителю прямо сейчас. Верит Алексей Ягудин, что телезрители ждут возврата к системе «6.0» — пожалуйста. Хотите высоких оценок за четверные и разрешение прыгать квады в короткой — и тут нет проблем. Неограниченное число элементов, не прописанные в правилах поддержки. Огромное поле для экспериментов, к которому потом еще и присмотрится ISU.

Болельщики &laquo;Спартака&raquo;. В Москве отменили QR-коды, стадионы можно будет заполнять на 100 процентов

Рынок ледовых шоу может перезапуститься после отмены QR-кодов

Проблема многих наших олимпийских видов спорта, что за ними следят в контексте поддержки российских спортсменов в борьбе с зарубежными. Отдельной строкой идут игровые виды спорта, где многие болельщики большую часть времени поддерживают свой локальный клуб и живут от игры к игре вместе с «Зенитом», «Спартаком» или «Ак Барсом». Для них отмена международных матчей — не самая приятная история, но в то же время не критичная. Ведь самые яркие и запоминающиеся противостояния, «дерби» все равно происходят на внутренней арене. В фигурном катании похожая история. Активный фанат обычно выбирает себе одного-двух спортсменов, которых поддерживает больше прочего. И для них победа именно своего любимца, а не любого нашего фигуриста приносит наиболее сильные эмоции.

Да и, откровенно говоря, в женском одиночном, которое до сих пор дает основу популярности фигуристов, иностранные спортсменки уже пару лет как стали массовкой для российских звезд. Вряд ли кто-то всерьез думал о победе кого-то из другой страны на Олимпиаде. Теперь вместо обширной географии можно увидеть лучших из лучших, тем более при открытой заявке. Не стоит забывать и про ледовые шоу. На этой неделе Роспотребнадзор обновил свои рекомендации — теперь возможна стопроцентная загрузка спортивных арен, отменили проверку статуса вакцинации. Без QR-кодов можно рассчитывать на хороший доход, а живая выручка нашему спорту лишней точно не будет. Уже сейчас в календаре Москвы есть гала-шоу «Ледникового периода» и «Чемпионы на льду» Этери Тутберидзе, но хочется видеть больше различных проектов.

Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Этери Тутберидзе.
Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Фигурное катание
Коронавирус
Алексей Ягудин
Этери Тутберидзе
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