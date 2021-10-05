Американка заработала олимпийскую квоту для Литвы, но не получила гражданства этой страны. Глупость или принципиальность?

Странная история с отбором на Игры в Пекин у наших соседей.

На прошлой неделе правительство Литвы отказало в выдаче гражданства американке Эллисон Рид, которая должна была выступать на Олимпиаде в паре с Саулюсом Амбрулявичюсом. Балтийская страна в последний момент заявила, что не видит причин для признания за фигуристкой особых заслуг, необходимых для получения паспорта в обход правил. Фигуристы практически самостоятельно готовились к Играм и выиграли для себя квоту. А теперь от Литвы в фигурном катании в Пекин поедет непонятно кто, если поедет вообще. Почему же литовское правительство отказалось помочь Рид и как сейчас обстоят дела с привлечением легионеров в других странах?

Комиссия президента Литвы объявила, что фигуристка недостойна гражданства

«Комиссия по гражданству при президенте страны не рекомендовала главе государства предоставить гражданство Литовской Республики Эллисон Рид, так как ее особых заслуг перед Литвой, что согласно закону необходимо для предоставления гражданства в порядке исключения, не установлено», — говорится в сообщении пресс-службы президента Литвы. Рид в паре с Саулюсом Амбрулявичюсом заняла 15-е место на чемпионате мира-2021 в Стокгольме и выиграла квоту на участие в Играх. Выступать на турнирах ISU пара могла и без паспорта для партнерши. По правилам Международного союза конькобежцев гражданином страны в парном катании и танцах на льду должен быть один из фигуристов, необязательно оба. Но вот на Олимпиаду МОК иностранцев выступать за другое государство не допускает. Поэтому Рид и нужен был литовский паспорт.

Это уже вторая попытка Эллисон стать гражданкой Литвы. Первая была еще летом. Тогда литовский портал Delfi писал, что информация об отказе в выдаче гражданства была доступна для Рид еще 1 июня. Тогда американка подала второе прошение на имя президента, но, судя по всему, его даже не рассматривали. Фигуристка не планирует отказываться от борьбы и в ноябре хочет в третий раз обратиться с прошением, только вот шансов на положительное решение минимум. О сложностях, связанных с получением литовского гражданства, «СЭ» рассказал фигурист Никита Ермолаев. Никита выступал в парном катании за Литву в дуэте с Годай Буткуте. «Литовское гражданство получить очень сложно. Поэтому меня решение местного правительства не удивило, — рассказал он по телефону. — Я сам паспорт так и не получил, мы выступали с Годой только на чемпионатах Европы, мира, на «Гран-при». Там гражданство не требовали. Поехали бы на Олимпиаду — нужен был бы паспорт обязательно. У нас до этого дело не дошло, мы закончили кататься раньше. Иначе пришлось бы пройти несколько кругов ада».

Литва уже давала паспорт американке — и она бросила страну ради Израиля

Пару Рид/Амбрулявичюс нельзя назвать претендентами на высокие места. В танцах на льду сюрпризов практически не бывает, поэтому примерный расклад сил в Пекине можно расписать уже сейчас. Даже попадание в топ-10 для литовцев было бы сравни чуду, поэтому отчасти комиссию при президенте Литвы можно понять. Об этом говорит и самая титулованная литовская фигуристка Маргарита Дробязко. «Да, они выиграли олимпийскую квоту. Но правительство решило — раз они не претендуют на медали, значит, это недостаточное основание выдать девушке гражданство, — прокомментировала для «СЭ» ситуацию Дробязко. — До нее дали другой американке, так она получила паспорт, съездила на Олимпиаду, и пара тут же распалась, Изабелла уехала выступать за Израиль. Наверняка эта история тоже сыграла свою роль, и теперь возникли сложности. Зачем давать людям шанс, если они не видят себя в Литве на долгие годы?».

Маргарита вспомнила про историю с американкой Изабеллой Тобиас. Она выступала в паре с Дейвидасом Стагнюнасом и также долго билась за право стать полноправной представительницей Литвы. Предыдущий президент страны Даля Грибаускайте после долгих дискуссий все-таки предоставила Изабелле гражданство балтийской республики. До этого из-за неопределенной ситуации фигуристы даже рассматривали возможность поездки на Олимпиаду в Сочи под флагом другой страны. А сразу после Игр-2014 Тобиас отправилась в Израиль, чтобы выступать с новым партнером за новую страну, и в литовском обществе возникла дискуссия о целесообразности поддержки таких «одноразовых легионеров». «В Литве к этому вопросу относятся очень серьезно. Проблем много было даже у меня, — вспоминает Дробязко. — Но мне в итоге гражданство дал лично президент, в порядке исключения. Сравнивать себя с Рид я бы не стала — другой прецедент, другое время. Мне дали, Изабелле дали. А Эллисон не дали. Разные обстоятельства».

Вместо выигравших квоту фигуристов в Пекин могут поехать другие люди

С одной стороны, такое дотошное следование законам выглядит как работа против интересов своей же страны. Все-таки в Литве не так много танцевальных дуэтов, и поездка хотя бы двух фигуристов расширила бы не самую обширную делегацию прибалтов на зимних Олимпиадах. «Как по мне, спортсменам должны идти навстречу, ведь это гордость страны. Процедуру нужно упрощать, такое буквоедство — неправильно, — считает Ермолаев. — Хотя бы одна пара на Олимпиаде — это возможность заявить о стране, дать шанс на развитие вида в будущем». По его мнению, ситуация для Рид и Амбрулявичюса близка к критической — если не решить вопросы с гражданством, то об Олимпиаде придется забыть. «Для пары это точно будет означать пропуск Игр, они уже скатанные, — объясняет Никита. — Искать другую партнершу за полгода до Пекина — точно не выход. Думаю, нужно пытаться до конца добиваться своего. Литовская федерация не борется за права своих спортсменов, и с этим надо что-то делать».

В то же время Дробязко говорит, что олимпийскую квоту Литва не потеряет. Просто вместо заработавших ее спортсменов на Игры в Китай полетят другие фигуристы. «У нас есть вторая пара, которая может поехать на Олимпиаду. Шанс заработать международный рейтинг они еще могут», — сказала она. Речь идет о Паулине Раманаускайте и Дейвидасе Кизале. У них никаких паспортных проблем нет: и парень, и девушка с рождения литовцы. Что касается их ледовых навыков, то они весьма средние. Но технический минимум для участия на Олимпиаде у них есть, а значит, Литва действительно может заменить Эллисон и Саулюса. Правда, вряд ли после такого кто-нибудь будет вновь пытаться сотрудничать с Федерацией фигурного катания Литвы. Борьба с космополитизмом в этом виде спорта сейчас сравни борьбой с ветряными мельницами. Танцы на льду и парное катание практически нереально в малых странах подготовить с двумя доморощенными партнерами. Практически всегда один фигурист будет эмигрантом — в помощь местному. И в одиночном успехи легионера позволяют местной федерации зарабатывать квоты на международные турниры и призовые деньги. Конечно, желание поддерживать своих похвально, но подобной упертостью литовцы рубят сук, на котором сидят.