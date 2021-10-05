У России отобрали несколько квот на финал юниорского «Гран-при». Очень спорная ситуация в фигурном катании

Из всех возможных решений ISU принял наименее выгодное для наших фигуристов.

Эпоха коронавируса — время сложных решений. Ярые антиваксеры ни за что не хотят колоться «Спутником V» и мешают археологическим раскопкам, видя в них строительство 5G-вышек. Ярые сторонники QR-кодов ненавидят антиваксеров — короче, всем не угодишь.

В спорте дела не лучше. Одно решение правительства Франции в августе включить Россию в «красную зону» и заставить приезжающих из нашей страны сидеть на карантине — и систему розыгрыша юниорского «Гран-при» положили на гильотину. Для россиян были благородно увеличены квоты на других этапах, а значит, считать очки и сравнивать этапы стало непоследовательно. Всего этапов семь, обычно за места начислялись очки, и шесть лидеров таблицы проходили в финал.

Вчера ISU за несколько дней до старта последнего этапа в Австрии опубликовал правила отбора в финал в Осаке 9-12 декабря. Еще раз: идеальной может быть фигура Моники Беллуччи, но никак не система отбора в уже идущем спортивном соревновании. Но так получилось, что система была выбрана таким образом, что она отрезала максимальное число россиян от поездки в Осаку. Это медицинский факт, такой же, как существование коронавирусов.

? The final day of the Junior Grand Prix finished in Gdansk, Poland with the Men's Free Skate and the Ice Dance Free Dance, which both had a clear winner, but a lot of movement in results... Check out more at https://t.co/JwMz4jK1MF !#JGPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/fvgRjdJcBH — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) October 2, 2021

Какие были варианты?

Вчера «СЭ» предполагал три возможных варианта. Либо считались бы суммы баллов, а не мест спортсменов на двух этапах, либо лучший результат на одном из них — что вроде бы не очень справедливо, потому что везде разные судейские бригады. Третьей опцией был прямолинейный допуск победителей — тоже не очень справедливый, потому что сразу на двух этапах в Куршевеле не было россиян, а еще потому что непонятен смысл поездки на второй этап при победе на первом. Разве что потренироваться.

ISU все-таки сделал выбор в пользу последней схемы. Допускаются по 7 победителей этапов + 1 японец/японка в каждом виде одиночного катания. Если победители совпадают, поедет максимум 6 человек. Если разных победителей 5 и меньше человек, участники добираются из числа серебряных призеров. Наглядно покажем, сколько российских фигуристов она выбивает на данный момент из финала.

Сравним таблицу по лучшему результату и по победам.

Лучшие результаты и победы фигуристов.

Каковы наши потери?

Таким образом, у России с высокой вероятностью минимум «минус 2» у женщин и «минус 1» или «минус 2» у пар (количество участников сокращено с 6 до 4), есть риск получить «минус 1» у мужчин и танцоров. Наверное, это не радикальные изменения, но от них должно быть весьма обидно Софье Самоделкиной, кому-то из плющенковских девушек (Софья Муравьева и Анастасия Зинина), российским парникам. Под вопросом Егор Рухин. Если выиграет американец Малинин или россиянин Сарновский, он пройдет как лучший из серебряных призеров. Вырвать путевку может Артем Ковалев, которому теперь в Линце нужна победа.

Также под ударом пара Леонтьева/Горелкин, которая должна ехать в Австрию и де-факто будет биться за попадание в очной битве с Линг/Вейн и канадцами Башинска/Бомон — либо через победу, либо через сумму баллов. У наших она выше на 4,91 балла, чем у американцев, и на 7,75 балла относительно канадцев.

Уже во время написания заметки поступила информация, что россияне могут пропустить этап из-за болезни партнера. Здоровья Даниилу — вряд ли снятие вызвано расстройством по поводу изменения правил. Но в таком случае все шансы на финал улетучиваются.

Словом, ISU все-таки нашел способ подрезать крылья российской гегемонии на юниорском уровне. И наверное, в этом есть своя логика — но русским ребятам от этого не легче.